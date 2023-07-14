«Атмосфера стартапа»: 5 правил управления быстрорастущей командой

Технический директор платформы автоматизации агентских продаж Tymy Максим Быстров поделился советами, как руководителю не потерять управление при динамичном росте и грамотно планировать развитие компании.

Быстрорастущий стартап подразумевает под собой взрывной рост коллектива: двух- или даже трехкратный рост команды в год — вполне естественное дело. Знать всех в лицо, особенно если коллеги работают удаленно, уже не удается, нанимать тщательно и долго — тоже.

1. Готовьте себе замену

А лучше парочку. И вовсе не потому, что вы собираетесь увольняться.

Такой паттерн полезен для руководителя любого уровня. Как минимум сотрудник-протеже заберет на себя часть операционки, и руководителю с этим уже легче жить.

Серьезно, если этого не сделать, то однажды можно проснуться в команде из 30 человек и погрязнуть в администрировании и решении текущих проблем.

Здесь будет некогда думать о стратегии и прочих высоких материях. Если разумно делегировать свои обязанности и подготовить сотрудника к управлению:

Операционные задачи более равномерно распределяются по всем; Сам процесс разделения на команды (а в быстрорастущем стартапе это неизбежно) проходит более гладко и безболезненно.

Так что если у вас есть два-три человека, которые готовы брать на лидерство в командах, можно не бояться утонуть в административных и производственных вопросах, а спокойно заниматься интеграцией и планированием.

Конечно, задача «растить себе замену» условна, не обязательно при этом планировать свой уход из проекта, назначать преемника и говорить об этом в лоб — этого не оценит ни сам преемник, ни остальная команда. Но обозначать намерения лучше как можно раньше.

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У человека, которого я рассматриваю на руководящую должность, я спрашиваю, как он смотрит на то, чтобы стать руководителем или тимлидом в перспективе. От ответа зависит дальнейшее развитие событий — либо буду растить человека, либо искать другого.

Готовить замену логично и с точки зрения развития бизнеса. Реалии последних трех лет сократили горизонт планирования, надо быть готовым к меняющимся обстоятельствам. Когда ответственный человек, на котором завязано много процессов, внезапно уходит, для стартапа это может обернуться настоящей катастрофой.

Причины могут быть разными:

новое интересное предложение,

переезд,

кардинальная смена деятельности.

Даже обычный отпуск может стать проблемой. Здесь кстати есть говорящий пример.

Одна большая технологическая компания провела эксперимент — отвезла на остров руководителей отделов, им отключили связь и продержали там две недели. А по возвращению оценили результаты.

Руководителей, чьи команды работали хуже, пока их не было, отправляли на курсы по делегированию.

Тем начальникам, чьи команды справились без изменений, дали премию, поскольку они смогли выстроить процесс так, что с ними и без них все работает.

А в случае, когда команда работала лучше без руководителя, его увольняли — значит, он больше мешает прогрессу.

Грамотная передача дел и делегирование — зона ответственности руководителя. В любом случае желательно оставить после себя цветущий сад, а не выжженное поле — это положительно сработает и на репутацию, и на выстраивание деловых отношений, и на вашу совесть.

2. Давайте людям больше свободы

Сотрудников в стартапе лучше не пытаться запихнуть в строгие регламенты и рамки.

В стартапе на первом месте стоят люди, а не процессы. Собственно поэтому людям лучше давать больше независимости — в условиях быстрого роста жесткие рамки могут сильно тормозить развитие.

Четкий контроль и строгие регламенты хорошо работают в большом и стабильном бизнесе. А вот в стартапе руководителю стоит не тратить время на объяснение, как сделать задачу (за исключением технических деталей), а дать возможность тимлидам и команде самим найти решение.

Такой подход облегчает и ускоряет процессы — отсутствие границ и рамок хорошо работает в условиях многозадачности.

Например, на этапе раннего развития стартапа у нас есть разработчик, который делает фронт, но еще нет дизайнера. В этом случае мы доверяем фронт разработчику, не регламентируя этот процесс и предоставляя свободу сделать, как он считает нужным.

В большой компании в этом процессе будут участвовать дизайнер, продакт, тимлид, техлид, бекэнд- и фронтэнд-разработчики, а еще сотрудник по информационной безопасности, системный аналитик, продуктовый аналитик, дата-аналитик. И если все эти компетенции создать в стартапе, то он попросту не взлетит, поскольку все инвестиции будут тратиться на зарплаты.

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Впрочем, здесь, как и везде, важен баланс. Совсем не вводить никакие процессы тоже нельзя, это приведет к полному хаосу, в котором невозможно будет работать. Процессы обязательно должны идти в ногу с этапом развития компании и отвечать требованиям бизнеса в данный момент.

3. А вот в найме и онбординге творчества нужно меньше

Процессы найма и онбординга, вопреки предыдущему пункту, в стартапе лучше загнать в строгие правила.

Иначе руководитель обнаружит себя однажды в расписании, состоящем в принципе из собеседований и онбординга.

Когда в команду приходит два-три человека в месяц, особых проблем не возникает: руководитель обычно справляется сам и лично контролирует и онбординг, и наем. Но если стартап набирает больше десяти человек в месяц, руководитель рискует заниматься онбордингом все рабочее время, а по вечерам разгребать операционку. Поэтому для найма и адаптации нужен хорошо выстроенный процесс, который будет плавно видоизменяться вместе с ростом команды.

По своему опыту знаю, что время онбординга в небольших стартапах не должно занимать больше недели. В идеале разработчик должен выйти, разобраться в технической части и через 5-7 рабочих дней приступить к первой задаче. Если на это требуется больше времени, значит, что-то в процессах не так.

В некоторых крупных компаниях онбординг может занимать порядка трех недель или месяца. Это обусловлено тем, что:

времени на изучение продукта уходит больше,

сотрудников приходит много, а процесс получения доступов централизован,

соответственно, доступ генерируется медленнее, чем в небольших компаниях.

Еще один важный критерий онбординга — заранее подготовленный план. Например, мы в компании ставим новому сотруднику задачу с подробным чек-листом, большинство пунктов содержат все нужные ссылки, так что не нужно обращаться к разным людям с вопросами, достаточно вникнуть в задачу. Это существенно экономит время руководителя.

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Что касается процесса найма, тут важно сокращать количество этапов. Опять-таки крупные компании могут позволить себе пять и шесть этапов, которые могут затянуться от трех месяцев до полугода.

Стартап может ограничиться двумя этапами собеседований: отсев по резюме через HR-отдел, а затем общение с непосредственным руководителем. Если руководителю не хватает узкоспециальных технических компетенций, он может привлечь к собеседованию специалиста, который проверит именно технические навыки.

4. Учитывайте обратный закон Конвея

Если архитектура системы и архитектура организации друг другу противоречат, победу одержит архитектура организации.

Изначальная формулировка закона Конвея гласит, что организации проектируют системы, которые копируют структуру коммуникаций в этой организации.

Есть более современный подход к этой концепции, применимый для ИТ-компании — архитектура организации победит архитектуру системы. И этот закон, а вернее его инверсию можно использовать себе на пользу, когда компания быстро развивается.

Что это значит

Представьте, что у вас монолитная архитектура, и над ней работает единая большая команда. У вас стоят задачи разделить этот монолит на набор сервисов и сформировать несколько команд разработки.

Эти задачи стоит рассматривать только совместно, поскольку если между архитектурой команд и продукта возникнет конфликт, победу одержит именно архитектура команд, что негативно скажется на технической составляющей.

Таким образом, бессистемное разделение архитектуры компании и команд приведет к тому, что коммуникации сильно усложнятся и будут блокировать развитие продукта.

5. Занимайтесь корпоративной культурой. Даже если на это не хватает ни времени, ни сил

В быстрорастущем стартапе про коммуникативную культуру обычно думают в последнюю очередь.

Однако именно социальный клей помогает легче проходить кризисы и болезни роста. Необязательно бросаться сразу регламентировать правила общения, стандарты и традиции внутри компании, но можно задавать некое направление и выбирать формат коммуникации, рассказывая о нем команде.

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По возможности заводите традиции и ритуалы. Это, конечно, сложно, особенно когда большая часть команды работает удаленно по всему миру, как у нас в компании. Но и тут есть варианты.

Например, можно проводить общий конкфолл на отвлеченные темы раз в месяц или устраивать совместные игры в Counter Strike. Казалось бы, мелочи, но такие регулярные встречи и общие традиции помогают выстраивать более близкий контакт со всеми и сформировать цельный коллектив, в котором приятно будет находиться.

Стартапы — это всегда огромное количество задач, справиться с которым иногда невозможно без человеческого коннекта и поддержки, именно в таких ситуациях выручает корпоративная культура.

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