Референсы-2023: подборка 14 маркетинговых кампаний, которые выстрелили

Дмитрий Трепольский, директор по развитию PRonline, поделился 14 кейсами кампаний прошлого года, которые могут стать источником вдохновения для бизнеса.

Популярная рекламная компания — не всегда про хайп. Многие организации могут использовать этот инструмент, чтобы заявить о своих ценностях и рассказать о продукте необычно. И такой подход становится трендом.

Содержание:

Dove — #ReverseSelfie

Социальные сети полны фильтров, которые диктуют людям нереалистичные стандарты красоты и разрушают уверенность в себе. Компания Dove, борясь с этим, провела кампанию #ReverseSelfie.

В рекламном видеоролике девушка выкладывает селфи в обратном порядке, удаляя фильтр красоты, чтобы показать свое истинное лицо.

Мы видим ее подбородок, глаза и волосы без редактирования. Посыл очевиден — стандарты красоты социальных сетей нездоровы и вредят современной молодежи.

Эффективность этой кампании в том, что Dove, будучи брендом в сфере красоты, решает проблему, которая широко распространена в бьюти-индустрии.

Американский Красный Крест — Be the Change

Одной из самых успешных маркетинговых кампаний в за последние годы была кампания «Будь в курсе перемен», которую проводил Американский Красный Крест. Ее цель — увеличить количество людей, сдающих кровь, которая является ценным ресурсом для многих.

В маркетинговой кампании используются различные каналы продвижения:

реклама, размещенная на плакатах на автобусных остановках и в интернете,

телевизионные рекламные ролики.

А еще в ней часто снимались известные актеры и актрисы — Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Анджелина Джоли и другие. В результате кампании люди стали чаще сдавать кровь, что и было задачей акции.

CPB London — imagine a CEO

Одной из лучших кампаний 2022 года стала Imagine a CEO от CPB London, посвященная международному женскому дню. Организация хотела бросить вызов традиционным гендерным стереотипам, которые существуют и по сей день.

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В их кампании использовались плакаты, на которых жирным шрифтом было написано утверждение, например, «Представьте себе генерального директора», а более мелким шрифтом вопрос о том, кого читатель представляет себе — мужчину или женщину.

Это заставило людей задуматься о неосознанных предубеждениях в их головах относительно равенства полов.

FFTP — Food for the Poor

Еще одна маркетинговая кампания, которая принесла огромную пользу обществу и бездомным, — «Еда для бедных». В ней использовали целевой контент для снижения количества отказов от покупки и повышения конверсии.

Она предоставила посетителям сайта три варианта того, как можно оставить пожертвование.

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Причина эффективности этой кампании в том, что она обращается к посетителям, которые хотят пожертвовать, но не уверены, как и сколько средств нужно передать.

Напоминая им о множестве простых способов сделать пожертвование, кампания может помочь НКО преобразовать больше посетителей сайта в доноров и волонтеров. Кроме того, макет и дизайн сайта просты и чрезвычайно удобны для навигации и использования.

Reddit — Суперкубок

Сегодня способность привлечь внимание людей за короткий промежуток времени имеет решающее значение для успеха кампании. Это важно, даже если бренду удалось получить выгодное рекламное место.

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Воздушное пространство cуперкубка одновременно и очень востребовано, и очень дорого, поэтому первоначальная идея — использовать столько времени, сколько вы можете себе позволить. Однако Reddit применил новый подход.

Вместо стандартного 30-секундного эфирного времени они приобрели 5-секундный рекламный слот. Ролик выгядел как обычная реклама автомобиля, а затем внезапно обрывался на тексте, который практически невозможно прочитать за то время, что он находится на экране, и далее показывал лошадей, бегущих по полю.

Эта реклама передает очень мало информации, но она привлекла внимание людей, которые стекались в интернет, коллективно задаваясь вопросом, что же такое они видели. В итоге поскольку пост с рекламой на их официальном аккаунте в Twitter набрал 465,5 тыс. просмотров.

Duolingo — сова Дуо

У Duolingo была одна из самых креативных маркетинговых кампаний в социальных сетях в прошлом году. Компания использует TikTok как способ установить связь с миллионами людей с помощью развлекательных постов.

Их ролики явно нацелены на молодую аудиторию поколения Z, и они внимательно следят за последними тенденциями и темами в поп-культуре.

Наибольшего успеха в своей кампании Duolingo добился, сделав талисман — сову Дуо — звездой всех своих видео.

Ikea — Pinterest

Компания Икеа недавно провела успешную маркетинговую кампанию в сотрудничестве с Pinterest. Главная причина успеха заключается в том, что для этого использовались интересы аудитории.

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Социальные сети широко используются большинством потребителей, а визуальное вдохновение в сфере дома и дизайна люди ежедневно черпают через Pinterest. Это была отличная возможность для бренда объединить платформы и установить связь со своей аудиторией, ориентируясь на то, где они проводят большую часть времени в интернете.

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Так, интерактивная анкета товаров Ikea, встроенная в Pinterest, оказалась чрезвычайно успешной.

Вирусная маркетинговая кампания Smile

Эта кампания направлена на продвижение фильма ужасов под названием Smile, и заключается в том, что люди фотографируют себя на фоне матчей MLB и утренних ток-шоу, жутко улыбаясь в камеру.

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Реклама привлекла огромное внимание пользователей в соцсетях, а для кампании Smile был создан целый веб-сайт, где публикуются снимки. Люди начинали обсуждать увиденное, и вскоре понимали, что это промоакция, — но таким образом к фильму все равно привлекалось внимание.

Google — Search On

В рамках кампании Google «Search On» людям предлагалось использовать Google для поиска информации и решения своих проблем. Она имела огромный успех, о чем свидетельствует пятипроцентный рост посещаемости Google Search в течение первого года работы.

Hubspot — юбилей платформы

Празднование юбилея Hubspot смогло стать одной из лучших маркетинговых кампаний 2022 года.

Компания отпраздновала тысячу интеграций приложений и использовала это как возможность провести маркетинговую кампанию по нескольким каналам.

Hubspot не только обратилась к текущим клиентам, но и показала потенциальным пользователям широкий спектр возможностей, доступных с платформой.

В кампании были задействованы ведущие партнеры, чтобы привлечь внимание к высокоуровневым интеграциям и получить дополнительную рекламу.

Spotify — мем me, also me

Spotify творчески подошла к одной из своих маркетинговых кампаний. Платформа использовала мемы в своей рекламе, пытаясь продемонстрировать универсальность Spotify в поиске музыки для любого случая.

Для этого они использовали мем «я, тоже я», на котором изображены две панели, одна — настроение, а другая — соответствующая музыка Spotify.

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Идея оказалась очень удачной благодаря своей способности обратиться не только к слушателям Spotify, но и ко всем любителям музыки. Кампания была запущена на различных каналах по всему миру. Она стремилась объединить слушателей и способствовать открытию своего приложения, поэтому нашла отклик у многих.

Apple — Saving Simon

Правильная рекламная кампания одновременно захватывает зрителя и объясняет, почему представленный продукт так ценен. Кроме того, аудитория лучше воспринимает контент, не похожий на рекламу.

Эти принципы в своей рекламе «Спасение Саймона» продемонстрировала и Apple, выпустив короткометражный фильм о том, как девочка делает все возможное, чтобы сохранить своего снеговика, храня его в морозильной камере до следующего праздничного сезона.

Это очаровательный, увлекательный и юмористический ролик, но в нем нет ничего, что могло бы восхвалять саму продукцию Apple.

Смысл кампании заключается в том, чтобы показать профессионально снятый и смонтированный короткометражный фильм, который был полностью сделан с помощью iPhone.

Такая реклама демонстрирует потребителям возможность сделать то же самое с помощью своего смартфона от Apple.

Corona — Pay With Plastic

Corona провела отличную маркетинговую кампанию под названием «Заплати пластиком», которая была направлена на помощь окружающей среде. В партнерстве с Торговой палатой CI и организацией Parley for the Oceans они создали станцию взвешивания пластика, где добровольцы, участвующие в уборке, могли обменять перерабатываемый пластик на продукцию Corona.

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Автоматы по переработке отходов были размещены в Мексике, Бразилии, Италии, Испании и Колумбии, чтобы покупатели получали бесплатное пиво, просто сдав пластиковые бутылки. Партнеры очищали пляжи в зависимости от количества переработанных банок.

Fitbit — Find your reason

Fitbit описала свою рекламу как средство помочь людям найти причину для приведения себя в форму, что было отличной идеей для интерактивной рекламы.

Кампания помогла сделать тренировки менее пугающими и более доступными, показав пять короткометражных документальных фильмов о людях, которые начали свой новый путь к здоровью и физической форме, что очень вдохновило аудиторию.

Вместо того, чтобы проводить общую кампанию, призывающую людей заниматься спортом, Fitbit очеловечила этот опыт, чтобы люди нашли свои личные причины для желания изменить свое тело и жизнь.

Эти примеры — отличная отправная точка в успешном формировании, организации и реализации лучшей маркетинговой стратегии для вашего бизнеса.

Отчайте, что бы подошло вашему бизнесу, и применяйте, чтобы четко закрывать потребности аудитории и вливаться в трендовую волну.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney