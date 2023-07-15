8 ошибок руководителей медицинского бизнеса

Основательница «Школы Медицинского Бизнеса» Анна Соломахина рассуждает о частых ошибках, с которыми сталкиваются руководители. Эксперт в области управления медицинскими организациями объясняет, как стать эффективным управленцем, создать сплоченный коллектив и найти пути для продвижения бизнеса.

Недостаточные навыки управления

Быть руководителем, который не разбирается во всех нюансах и тонкостях процесса, все равно что дирижировать оркестром, не зная нот. Как правило, большинство директоров медицинских организаций — врачи, и это правильно.

Но при этом зачастую у них отсутствуют менеджерские качества, которые на таком посту просто необходимы: выстраивание стратегии, коммуникативные навыки, тайм-менеджмент и т.д. Так как «врожденным» это быть не может, навыки важно развивать, причем постоянно.

Что делать

Проходить обучающие курсы для руководителей медорганизаций. Очень важно выбирать профильный формат, так как в каждом бизнесе — своя специфика.

Очень важно выбирать профильный формат, так как в каждом бизнесе — своя специфика. Если чувствуете, что «не тянете», возможен вариант партнерства, при котором в организации два управленца и каждый отвечает за свой пласт работы. Например, один — врач, курирующий внутренние процессы, другой — менеджер, отвечающий за продвижение, франчайзинг, маркетинг, административный персонал и т.д.

Ставка на «врачей-звезд»

Звездный врач в клинике — это статус, доверие, поток пациентов, которые идут на имя и, соответственно, прибыль для клиники. Но работа с известной персоной — особая строка в бизнесе.

Я считаю, что делать ставку только на «звездность» специалиста в надежде, что этого будет достаточно для удержания на плаву, — большая ошибка. В любой момент врач может уйти, прихватив с собой всех своих пациентов.

В одной столичной клинике руководитель помимо основной работы активно привлекал звездного врача для участия в съемках, акциях и других пиар-кампаниях. Что стало причиной ухода — недостаточный финансовый бонус или невозможность совмещать несколько дел сразу — неизвестно. В любом случае, врач ушел из организации. И такой исход при неправильно выстроенных отношениях — не редкость в моей большой практике.

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Что делать

Самое главное — настроить качественное взаимное сотрудничество, при котором обе стороны чувствуют себя комфортно. Постоянно «измерять температуру»: возможно, звездной персоне недостаточно приемов, а хочется заниматься обучением персонала, продвигать бренд клиники через свое имя или наоборот. Все нюансы необходимо обсудить и зафиксировать в договоре, чтобы обезопасить стороны, и помочь каждому достигать своих целей.

Гонка за прибылью

Медицинская организация, как и любой другой бизнес, должна быть прибыльной. Но нельзя забывать о том, что главная миссия — это оказание квалифицированной медицинской помощи. Если руководитель концентрируется только на выполнении планов и финансовой гонке, то рано или поздно это приведет к снижению качества услуг, выгоранию коллектива, негативу со стороны пациентов.

Многие руководители, увы, применяют недобросовестную конкуренцию и используют панику людей для увеличения кассы. Например, во времена пандемии стоимость медицинских услуг, медикаментов и различных материалы в некоторых организациях поднимались в разы.

В моей практике был яркий пример подобной гонки. Руководитель многопрофильной клиники поставил высокий KPI, но не учел, что в разных направлениях — свой максимальный пациентопоток. И что к педиатру и терапевту запись всегда больше, чем к онкологу или офтальмологу. Вполне логично, что более узким специалистам поставленной планки достичь было гораздо сложнее, как бы они не старались.

Что делать?

Чтобы были довольны пациенты, они должны иметь на руках прозрачный расчет: не просто «лечение кариеса», а подробную схему: анестезия, обработка канала, рентгеновский снимок и т.д.

Чтобы были довольны сотрудники, важно разрабатывать адекватные планы, которые реально выполнить без переработок, заполнения лишних бумаг, отчетности, а также не в ущерб основной профдеятельности.

Погоня за хайпом

Очень важно идти в ногу со временем и использовать все инновации, которые предлагает современный мир. Другое дело, что не все они работают одинаково хорошо. В такой отрасли как медицина, хайп — очень рискованный инструмент, который может принести больше вреда, чем пользы.

Относится это и к тиктоку, где, возможно, ваша ЦА будет отсутствовать. Прекрасно помню, как в одной клинике после удачной пиар-кампании пациенты потекли рекой, а потом выяснилось, что справиться с таким потоком никто не в состоянии.

А в другой руководитель сделал ставку на блогеров в надежде, что они приведут клиентов и укрепят имидж. В итоге кроме дыры в бюджете эффекта не было.

Что делать

Исправить ошибку поможет профессиональный маркетолог — эту единицу можно включить в штат или задействовать на время. Он поможет определить верную стратегию, подобрать самые оптимальные и эффективные каналы для бизнеса, ориентированные на вашу целевую аудиторию. По опыту, именно неправильный портрет ЦА — причина многих неудач.

Игнорирование клинических рекомендаций

Руководитель не изучает обновленные клинические рекомендации, искренне веря в то, что «там нет ничего нового». Но лидеру любого бизнеса очень важно быть в курсе всех научных достижений, рекомендаций, последних данных. И, кроме того, следить за тем, чтобы сотрудники также владели актуальной современной информацией.

Что делать

Постоянно учиться, даже если квалификация и опыт колоссальные. Кроме знаний, постоянное совершенствование держит в тонусе, поддерживает желание развиваться дальше. Также проводить обучение специалистов, сотрудников, которые обязаны быть в курсе любых новых клинических рекомендаций.

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Отрицание инноваций

Каким бы ни было отношение к цифровым технологиям, искусственный интеллект — это будущее. И внедрение ИИ в бизнес — процесс, упрощающий многие функции в системе здравоохранения.

Приведу такой пример: в стоматологии уже успешно работает отечественный проект на базе ИИ-Dentdomo. Алгоритм способен создавать виртуальную 3D-модель зубочелюстной системы человека и вычислять патологии.

Не все руководители осознают и принимают подобные инновации, ссылаясь на дороговизну и неэффективность. Еще сложнее обстоят дела в государственных структурах. В некоторых учреждениях до сих пор отсутствуют электронные очереди и налаженный документооборот.

Что делать

Вместо скепсиса, изучать и тестировать различные технологии, подбирая оптимальные варианты. Возможно, стоит начать с малого и проследить, как это приживется и будет работать в организации.

Катастрофизация

Санкционная политика очень повлияла на руководителей медицинских центров. Многие стали усугублять ситуацию и сеять упадническое настроение, ведь нарушилась логистика, медицинские препараты и импланты закупались за рубежом.

Паника передалась людям, и пациенты стали планировать процедуры в других странах. В итоге вскоре ситуация наладилась — были найдены новые рынки, поставщики и прочее.

Что делать

Создать финансовую подушку безопасности и подключить антикризисный менеджмент. Кроме запрещенной сети, есть и другие информационные каналы, которые необходимо развивать (Telegram, «Дзен», Rutube). Очень важно, на мой взгляд, уметь переигрывать ситуацию, когда это пойдет на пользу бизнесу.

Например, ГК «Эксперт» во время пандемии подключила телемедицину, чтобы пациенты без лишних контактов могли получить профессиональную консультацию. А фармпредприятие «Химавтоматика» в этот же сложный период наладило производство антисептиков, чем увеличило выручку.

Пренебрежение административным персоналом

Печально, когда руководитель делает ставку только на врачей. Что только они — ценные кадры, а остальной персонал — обслуживающий. Но и сотрудники call-центров, и администраторы, и санитары — образ организации.

Был случай, когда руководитель даже проводил два корпоратива: один — для медперсонала, другой — для остальных. Такое деление никогда не сплотит коллектив и не сделает его единым целым.

Что делать

Уважать любого сотрудника в своей команде, и быть заинтересованным в обучении и карьерном росте каждого. Я убеждена, что человек, который работает с удовольствием, видит реакцию руководства на инициативность, всегда будет способствовать перспективному будущему.

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