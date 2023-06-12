Эффективно управлять креативными людьми возможно. Развеиваем мифы о творческих коллективах

Работа с «креативным классом» не так уж сильно отличается от обычных офисных будней — но, конечно, здесь есть и свои нюансы. Генеральный директор бюро музейной сценографии «Метаформа» Александр Ткаченко перечисляет основные мифы о работе с креативными командами — и даёт ответ на вопрос, как с ними на самом деле стоит управляться.

Многие считают, что управлять творческим процессом — это что-то из области фантастики. Ведь если нет вдохновения, то как можно принести заказчику результат? Но одно дело, когда речь идет о независимом художнике — такой человек сам устанавливает себе дедлайны и может месяцами жить в ожидании музы. И совсем другое — это бизнес, который построен на серьезной креативной составляющей.

В заданных временных и финансовых рамках продюсерские центры снимают новые сезоны сериалов, дизайнеры отшивают коллекции, ивент-агентства запускают шоу, а создатели музеев и экспозиций открывают новые проекты. Значит, творческий процесс можно наладить и оптимизировать так, чтобы проекты шли по плану, команда была довольна, а бизнес приносил деньги.

Давайте вместе разберемся, какие существуют стереотипные мифы о работе творческих коллективов и как избежать типичных управленческих ошибок.

Миф #1: Для работы с творческой командой нужно найти уникальных специалистов

В этом есть доля правды. Дело в том, что система образования не поспевает за реальными нуждами творческого бизнеса. Сегодня работа над проектами, особенно в сфере музейного проектирования, в области инсталляций и перформансов, требует междисциплинарного подхода.

Например, нужен специалист, который разбирается в драматургии, мультимедиа и архитектуре одновременно. Таких уникальных сотрудников вузы в принципе не очень-то готовят, а с учётом технического прогресса у них и вовсе нет шансов успевать адаптировать свои программы.

Но и идея о том, что найти человека в креативную команду — это лишь вопрос удачи, тоже неверна. При росте количества объектов необходим системный приток новых специалистов, и только на удачу здесь надеяться опрометчиво.

Нужно искать людей хотя бы с одним ключевым профильным навыком, а обучить остальному можно в процессе. Как правило, при поиске помогает фильтр: если кандидат достаточно образован, мотивирован и имеет широкий кругозор, то его стоит брать — и дальше уже тратить время на обучение смежным дисциплинам и специфике бизнеса.

В любом случае, даже если вы найдете человека с необходимым для вас сочетанием навыков, этого недостаточно. Компании нужно постоянно вкладываться в обучение творческой команды — ведь постоянно появляются новые инструменты, подходы.

Из последнего — все начали учиться работе с ИИ в контексте генерации изображений. Предлагайте сотрудникам курсы, устраивайте совместные тренинги, приглашайте экспертов на мастер-классы.

Хорошая идея — стимулировать коллектив постоянно повышать насмотренность. Это особенно важно для новых членов команды, которые только погружаются в контекст. В нашей сфере, например, сотруднику стоит посетить хотя бы пару десятков современных экспозиций, чтобы разобраться в трендах.

Можно устраивать совместные походы в музеи и галереи, на концерты или в театр в качестве корпоративной активности, за счёт компании. Возможны и поездки в другие города и страны для изучения лучших образцов эксподизайна. Например, на крупные мероприятия вроде всемирной выставки ЭКСПО в Дубае.

Миф #2: Творческая работа — чистый полет фантазии

Конечно, это не так. Но это и одновременно самая «мифологизированная» часть работы с креативщиками. Многие руководители думают, что стоит поставить задачу и дождаться, когда команда «что-то придумает» — и успех гарантирован.

На самом деле, во-первых, креативные идеи не рождаются из ниоткуда. Муза не придет, если её не позвать силой хорошего менеджмента. Во-вторых, даже самую прекрасную идею можно загубить трудностями в реализации — и вот тут чёткий организационный подход особенно пригодится.

В музейном проектировании мы пользуемся таким инструментом, как концепция проекта. Это креативное видение будущего проекта, но при этом намного больше, чем «просто идея».

Концепция — это структурированный объёмный документ, который служит маяком для всех остальных творческих специалистов, которые будут предлагать свои решения дальше. Художественные решения, музыкальные композиции или то, как падает свет — любую подобную креативную задумку можно будет сверить с тем, насколько она вписывается в концепцию.

Что касается организации на этапе реализации, тут действуют в целом обычные правила для бизнеса. Не нужно делать скидок на то, что вы работаете с креативной командой. Постановку задач необходимо автоматизировать с помощью готовых систем, календарей, документов совместного доступа.

Важно также научить команду выдаче результата в «упакованном» виде — иметь для этого шаблоны или регламенты. И помните, что у творческих людей часто бывают проблемы с дедлайнами — можно бесконечно дорабатывать задачу, идеал недостижим. Лучше ставить дедлайны на два-три раньше, чтобы был небольшой запас на случай форс-мажоров.

Читать по теме: Кто такой арт-директор и как им стать?

Миф #3: Работа в творческой команде не похожа на настоящую работу — это весело и легко

Безусловно, будут моменты, когда вам в такой команде будет весело. Легко — с этим уже больше вопросов. В любом случае, творческая работа — это не только бесконечный поток креатива.

Не стоит забывать, что творческий продукт создаётся не в вакууме, а для заказчика, для определённой аудитории. В полёте творческой мысли имеет смысл делать остановки и ревизировать проект на его адекватность первоначальному запросу и задачам.

Вместе креативить — это очень увлекательно. Пока не пришел менеджер проекта и не сказал, что для вашей задумки нет бюджета. И деньги — это только одна проблема, не всегда самая страшная.

В творческом процессе, например, часто сталкиваются интересы дизайнеров и инженеров. Инженеры говорят, что воплотить задумку просто технически невозможно, а дизайнеры отвечают: «нам всё равно, как и из чего вы это сделаете, главное — сделайте».

В идеале каждый дизайнер должен быть немного инженером, а инженер — дизайнером: не в том смысле, чтобы делать друг за друга работу, а в том, чтобы понимать мотивации и ограничения коллег и от этого строить общую работу.

Стоит поощрять желание сотрудников обмениваться опытом, развивать междисциплинарные навыки и проводить встречи, на которых можно узнать про проекты коллег — так можно избежать многих конфликтов.

Еще многим кажется, что креативщики — это сплошные фрилансеры. Это совсем не так.

Зачастую для эффективной работы творческой команды важно как раз работать вместе офлайн, в одном пространстве и инфополе — так легче идет обмен идеями, их развитие.

При удалённой работе многое может потеряться в лучших традициях испорченного телефона. Удалённая работа одного сотрудника означает, что другому нужно потратить больше времени на формулировку задачи и ряд творческих обсуждений становится более формальным.

Кто-то набирает творческие команды под проект, но вероятность серьезного бизнес-успеха гораздо больше всё же у тех коллективов, где хотя бы костяк составляют постоянные сотрудники. Офлайн-формат особенно важен для специалистов, которые обладают ключевыми компетенциями, например, разрабатывают концепции, — то есть занимаются наиболее творческими задачами.

К специалистам на фрилансе можно обращаться, если они выполняют более технические или рутинные задачи, например, разрабатывают чертежи изделий, готовят графику в печать, редактируют тексты.

Если какая-то часть специалистов будет работать удаленно — например, в вашем городе не удалось найти людей с нужным опытом, — можно хотя бы периодически устраивать сессии-брейнштормы онлайн или собираться вместе на корпоративных мероприятиях.

Читать по теме: «Хвалилки», пятничные новости и тимбилдинги: как построить корпоративную культуру на удаленке и укрепить бизнес

Миф #4: Творческие работники меньше выгорают, потому что занимаются любимым делом

Как раз наоборот: постоянно делая то, что ты любишь, можно легко не рассчитать свои силы и перегореть.

Считается, что творческий труд сам по себе приносит удовлетворение, и поэтому его можно особенно не поощрять. Дэвид Гребер в своей книге «Бредовая работа» объясняет этим то, почему креативные профессии часто низко оплачиваются — вам что, еще и платить надо за то, что является сплошным удовольствием?

По тому же принципу работодатели и заказчики могут забывать о нематериальных поощрениях. Не повторяйте этих ошибок: хвалите своих художников и сценаристов, дизайнеров, авторов и продюсеров — иногда вовремя сказанное доброе слово может спасти от выгорания.

Люди креативных профессий как никто чувствительны к критике («я художник, я так вижу»). Им может быть сложно напрямую общаться с заказчиком, пропуская через себя все их замечания. Хорошо, если эту работу на себя сможет взять руководитель или менеджер проекта: какие-то правки он может внести самостоятельно (или убедить, что они не нужны), а другие — передать креативной команде уже в виде чётких, безоценочных инструкций.

Важно, чтобы обратная связь была максимально аргументированной: рассматривать работу необходимо в рамках общей концепции, а не в отрыве от проекта. Зачастую простое внимание к работе и результатам помогают творческим людям почувствовать дополнительное удовлетворение от работы.

Еще один прием, который поможет избежать выгорания — чередование творческих и технических задач. Например, можно попросить сотрудника подготовить обзор готовых решений, если он чувствует ступор в генерации идей.

Миф #5: Для управления творческой командой нужны особые способности

Это зависит от того, какую роль вы хотите на себя взять.

В сфере музейного проектирования есть, например, куратор — это творческий специалист, который придумывает концепцию музея или выставки, а потом следит за её воплощением в жизнь, отвечая за смысловую и визуальную часть проекта. Для такой работы лучше иметь профильное образование или опыт подобной работы; как минимум, важно иметь креативные идеи и желание изучать разные области творчества, без этого никак.

Однако есть в творческих командах и вполне традиционные менеджерские задачи: их выполняет руководитель проекта, проджект-менеджер. Такие специалисты больше занимаются постановкой задач и контролем за их исполнением, проводят встречи, следят за документооборотом и финансами. Реализовать себя в этой должности способен человек, который может быть не чувствует в себе большой креативности, но зато обладает организаторскими способностями и может найти общий язык и с командой и с заказчиком.

Творческая команда — это определенный вызов для руководителя в бизнесе. Креативные сотрудники работают немного не так, как бухгалтеры и аналитики — особенности их темпа и подходов нужно учитывать. Но это не значит, что надо давать команде карт-бланш на свободу самовыражения — их творческие порывы все же стоит ограничивать дедлайнами и систематизацией задач.

И, конечно, нужно ценить свою креативную команду (как, впрочем, и любую другую): помогать обучаться новому, беречь от выгорания и создавать для них пространство, где будут рождаться и развиваться идеи — тогда ваш бизнес имеет все шансы на успех.

Читать по теме: ТРИЗ, дизайн-мышление и форсайт. Как ИТ-компании создать креативную команду для внедрения инноваций

Фото на обложке и в тексте: предоставлены автором