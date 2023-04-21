6 наиболее распространенных моделей монетизации проекта: что выбрать и как внедрить

Монетизация, если объяснять совсем просто, — это ответ на вопрос, как бизнес будет зарабатывать. Моделей монетизации очень много: платная подписка, комиссия, реклама, продажа лицензии и так далее. Тимофей Крышка, директор по развитию компании TeamJet , рассказывает о наиболее распространенных моделях и том, как подготовить компанию к этому этапу, чтобы избежать ошибок потом.

Содержание:

Какие бывают модели монетизации?

Вариантов монетизации достаточно много, выбор зависит от типа продукта и особенностей отрасли. Например, в сфере стриминговых сервисов (таких как Netflix, Start, Spotify) наиболее частая модель — ежемесячная подписка:

это позволяет компаниям создать регулярную базу пользователей и гарантированный доход;

удерживать их за счет производства нового контента, предоставляя большой выбор.

Мобильные приложения доставки продуктов (Delivery Club, «Яндекс.Еда») работают за процент от продаж — эти сервисы не влияют на стоимость и качество представленного продукта, но их бизнес зависит от объема: чем больше заказов совершается через приложение, тем больше ресторан или магазин платит комиссию сервису.

Компании из одной отрасли стараются придерживаться общепринятых правил, к которым привыкли пользователи, иначе бывает сложно «переучить» их на другой формат. Некоторые стартапы используют смешанные модели монетизации, и такой подход тоже имеет право на существование.

Например, пользователь в Ozon платит стоимость доставки в свой город, но маркетплейс предлагает ему подключить премиум тариф, ежемесячную подписку, и получать более выгодные условия доставки и другие бонусы, а продавцы платят Ozon комиссию — это все разные способы монетизации.

Рассмотрим наиболее распространенные модели.

Фиксированная стоимость за определенный период

Клиент оплачивает период пользования тем или иным продуктом — по такой модели часто монетизируются, например, CRM-системы. За доступ к программе Bitrix24 пользователь платит фиксированную стоимость в месяц, квартал или год в зависимости от выбранного периода.

Компания предлагает несколько тарифов, разных по объему и стоимости:

Базовый (рассчитан на небольшое количество пользователей, до пяти человек),

Стандартный (до 50 пользователей),

Профессиональный (может включать около 100 пользователей).

Пока система оплачивается, у клиента есть доступ ко всем ее ресурсам, входящим в выбранный тариф.

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Мы создаем программу по управлению отелем, которая монетизируется аналогичным образом — берем фиксированную ставку с отеля за использование нашей программы. При этом стоимость зависит от количества номеров отеля: чем больше номеров, тем выше ежемесячная стоимость. Это объясняется объемом работы, который выполняют наша команда при внедрении и обслуживании программы.

Изменение стоимости в зависимости от масштаба отеля — общепринятый подход в отрасли гостеприимства.

Преимущества

Создается база регулярных клиентов, и за счет этого дохода можно оплачивать работу команды и текущие операционные расходы. Масштабирование возможно за счет привлечения новых пользователей.

Недостатки

Есть ограничение в виде емкости рынка — нельзя привлечь больше клиентов, чем есть на рынке, поэтому для развития проекта на определенном этапе, можно, например, выходить в другие страны.

Для какого бизнеса подойдет

Компаниям, создающим сервисы, например, для оптимизации бизнес-процессов и управления бизнесом.

Ежемесячная подписка

Это один из самых популярных видов монетизации. Подобную модель часто используют производители контента, будь то онлайн-платформы, о которых упоминалось выше, или мобильные приложения, предлагающие медитации или тренировки.

При этом предложения могут отличаться в зависимости от пакета:

если вы пользуетесь приложением один, то стоимость будет 300 рублей,

семейный тариф на несколько человек будет стоить уже 450 рублей и так далее.

Преимущества

Постоянные «подписанные» клиенты, как показывает недавнее исследование, на 50% чаще пробуют новые продукты компании и тратят в среднем на 31% больше по сравнению с новыми пользователями.

Если компания создает экосистему и расширяет список продуктов, то текущие клиенты с большей готовностью купят дополнительные услуги. Например, те, кто оплачивает подписку на «Яндекс.Плюс», при поиске расширенного облачного хранения, вероятнее всего, воспользуются «Яндекс.Диском», а при заказе товаров — «Яндекс.Маркетом», так как подписка предоставляет скидки, кэшбэк и другие привилегии.

Недостатки

Необходимость непрерывно обновлять контент, который будет соответствовать ожиданиям аудитории и при этом конкурировать с другими производителями.

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Для какого бизнеса подойдет

Стриминговые сервисы, онлайн-платформы, журналы — все, кто создает контент или покупает на него права.

Процент от продаж

Там, где компания или сервис может влиять на объем продаж и уровень дохода клиента, появляется процентная модель монетизации.

Например, другой наш сервис, электронное меню для отелей GoodStay, через которое организации могут продавать свои услуги (еду, спа, мерч), напрямую влияет на увеличение среднего чека клиента, поэтому мы берем процент с оборота.

Для отелей это тоже выгодно, потому что у компании есть мотивация, мы заинтересованы развивать юзабилити нашего электронного меню, чтобы пользователи совершали еще больше заказов, ведь при росте дохода отеля увеличивается и наша комиссия.

Преимущества

Неограниченные возможности роста доходов при увеличении продаж и среднего чека клиента.

Недостатки

Большая конкуренция на рынке, зависимость от доходов клиентов.

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Для какого бизнеса подойдет

Таким образом работают маркетплейсы — Wildberries, Ozon или eBay получают процент от всего товарооборота, — платежные системы и другие сервисы, которые могут влиять на прибыль клиентов.

Размещение рекламы

Этот способ монетизации возможен, если у компании есть доступ к широкой аудитории. По сути компания «продает» внимание своих пользователей, которым показывается рекламный контент.

Самый яркий пример использования подобной модели:

поисковые системы Google, Yandex,

социальные сети — ВК, ОК, «Дзен» и другие.

Реклама может быть как основной, так и дополнительной моделью монетизации.

Интересный пример — сеть магазинов «Магнит», которая начала продавать возможность размещения на электронных носителях, расположенных в магазинах, другим компаниям, и за полгода заработала более 1 млрд рублей. Онлайн-сервисы вроде «СберМаркета», «Самоката», Ozon и других тоже продают рекламу на своих платформах.

Преимущества

Универсальность: рекламу можно продавать практически везде, не только на онлайн-площадках, но и в офлайне.

Недостатки

Чтобы имплементировать подобную модель, необходимо иметь развитый продукт, активную аудиторию, трафик. Большинство пользователей раздражает навязчивая реклама, поэтому стартап должен постоянно работать над пополнением аудитории.

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Для какого бизнеса подойдет

Для компаний, у которых есть высокий трафик и вовлеченная, активная аудитория.

Монетизация данных

Все больше компаний монетизируют данные для обеспечения роста и развития бизнеса. В обезличенном виде они продаются другим компаниям или продается доступ к собранной аналитике.

У этого подхода есть много этических вопросов, но, если компания продает информацию в обезличенном виде и тщательно выбирает контрагентов, то в целом это востребованный продукт сейчас.

Преимущества

Высокая маржинальность при низких затратах; часто данные являются побочным продуктом бизнеса, не требующим дополнительных ресурсов.

Недостатки

Соответствующие технические возможности для сбора и хранения информации; Дорогостоящие специалисты; Риск нарушения конфиденциальности и следующие за этим возможные штрафы.

Для какого бизнеса подойдет

Исследовательские организации, финансовые сервисы и другие компании, работающих с большими данными.

Продажа лицензии

Если ваш продукт имеет уникальные преимущества и востребован на рынке, можно монетизировать лицензию на его использование.

Такая модель часто распространена в IT-сфере — свои лицензии продает Microsoft, Oracle, Photoshop; Лицензии на показ фильмов продают киностудии Universal Pictures, Warner Bros. Pictures; Монетизацию лицензии успешно использует FIFA — лицензионная программа видеоигр принесла компании 60% от общего дохода в 2020 году.

Преимущества

Широкие возможности для масштабирования, постоянные клиенты, низкий процент ухода к конкурентам (потому что это сложно, неудобно, долго).

Недостатки

Сложность разработки, продукт должен быть уникальным, востребованным на рынке и безупречным с точки зрения качества.

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Для какого бизнеса подойдет

Программное обеспечение.

Как подготовиться к монетизации?

Анализ рынка и конкурентов позволяет выяснить, насколько ваш контент или продукт будет востребован и какие могут быть преимущества и перспективы для развития и внедрения разных моделей монетизации. Вопрос о выборе модели можно решить, обратив внимание на то, как это работает в вашей сфере и какие модели используют другие компании. Стоит обратить внимание на потребности аудитории — например, если вы используете платную подписку, необходимо создать качественный уникальный продукт, который будет действительно нужен пользователям и они будут готовы за него платить. Если вы выбираете монетизацию аудитории сайта или соцсетей, стоит для начала убедиться, что у вас есть достаточный для этого трафик.

Как избежать ошибок?

Важно понимать возможную модель монетизации проекта еще на старте — она же, как правило, обсуждается с инвесторами на этапе бизнес-плана.

При этом, чтобы модель монетизации начала работать, иногда должно пройти достаточно большое количество времени.

Проект необходимо подготовить и вывести на нужный уровень, прежде чем получать прибыль.

Можно пробовать использовать какой-то из вариантов монетизации в тестовом режиме, поскольку важно определить, какая именно модель подходит для бизнеса и конкретной сферы.

При этом нельзя злоупотреблять количеством и качеством в погоне за прибылью — например, если сервис перегружен рекламой, это может привести к оттоку аудитории.

Определенными рисками сопровождается нежелание внедрять несколько способов монетизации — разумное использование разных моделей может в несколько раз увеличить доход.

Некоторые продукты позволяют настроить монетизацию с первого дня существования компании. Для других нужно достичь масштаба, прежде чем начать зарабатывать.

В любом случае для стартапа стратегию монетизации необходимо продумать еще на этапе идеи, и она должна быть неотъемлемой частью бизнес-стратегии.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney