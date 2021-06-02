Где малому и среднему бизнесу взять деньги на развитие, если банки не дают кредит

Еще до пандемии малый и средний бизнес не был любимым клиентом для банков. Издержки на оценку заемщика, выдачу средств, формирование резервов делали этот сегмент не очень привлекательным для кредитных организаций. В кризис ситуация только ухудшилась.

Почему малому и среднему бизнесу сложно получить кредит

Помните крылатую фразу? «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Не скажу, что в сфере оценки кредитования малого бизнеса эта максима полностью соответствует действительности, однако нечто подобное наблюдается.

С одной стороны, официальные органы информируют нас о повальном кредитовании малого и среднего бизнеса, прежде всего через государственные программы ФОТ — их целых три. Это кредиты под 0%, 2% и 3% для пополнения оборотных средств и выплаты зарплаты. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова ранее сообщала, что они позволили сохранить для россиян более пяти млн рабочих мест.

Кроме этого, весь 2020 год и первый квартал 2021 года банки отчитывались о стабильном росте кредитования малого и среднего бизнеса. Но стало ли проще получить кредит в банке? Мы работаем на «земле», непосредственно с предпринимателями, и знаем, что им отвечают в кредитных организациях, когда бизнесмены приходят туда за деньгами. В реальности все выглядит несколько иначе, чем в отчетах.

Программы льготного кредитования от государства не такие уж дружелюбные. Часто предприниматели рассказывали нам об отказе в кредитовании, поскольку компания формально не соответствовала указанным в программе параметрам. Например, в качестве основного вида деятельности (ОКВЭД) у предпринимателя обозначен такой, который не подходит по программе.

Допустим, компания работает в сфере гостиничного бизнеса, владеет небольшим отелем. Но в качестве основного вида деятельности у нее указан другой ОКВЭД, например, торговля продуктами питания (что тоже случается в гостиницах). И хотя предприятие испытывает острую необходимость в деньгах — получает отказ.

Что касается банков, то их требования к заемщикам на фоне снижения оборотов и высокого риска закрытия компаний напротив ужесточились. Бывают ситуации, при которых малому бизнесу отказывают из-за установленных банками стандартов. Например, из-за недостаточности соотношения общей суммы долговой нагрузки к EBITDA. Причем тут вообще значение EBITDA? Это же малый бизнес, и показатель трудно посчитать. Этот вопрос вообще остается без ответа.

Плюс все также отказывают в случае непредставления залога. Или если компания не хочет закрывать расчетные счета в сторонних банках и не желает проводить определенный объем средств через счета банка-кредитора.

Нередки случаи отказа компаниям, действующим сравнительно недолгое время. Банк полагает, что не может точно спрогнозировать дальнейшее развитие бизнеса в рамках применяемых стандартных процедур андеррайтинга.

Так что рост кредитования, о котором говорят, — это просто математический расчет. Он основан не только на увеличении количества выданных кредитов, но и на снижении общего количества малых и средних компаний.

Кроме этого, советуем обратить внимание на один интересный документ — это индекс изменения условий банковского кредитования, формирующийся Банком России при участии около 60 крупных банков. По результатам анкетирования банки отметили высокий уровень жесткости условий кредитования для малого и среднего бизнеса в первом квартале 2021 года, превышающий средние показатели 2019 года по краткосрочным кредитам в четыре раза и в два раза — по долгосрочным.

«Процент малых и средних предприятий, имеющих хотя бы один действующий кредит, в России составляет всего 22 против 42% в среднем по развитым странам. То есть с доступностью капитала для МСП у нас хуже, чем в других странах», — сообщил недавно РБК уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Мы полагаем, что доступность кредитования для малого бизнеса осталась в лучшем случае на том же уровне, что и в кризисный 2020 год. И примерно около половины компаний продолжает получать отказ в банках.

Какие альтернативные способы привлечения финансирования есть

Самые распространенный и привычный метод получения средств для российского малого бизнесмена — это друзья и знакомые. Как свидетельствуют данные опроса, проводимого «Промсвязьбанком», ассоциацией «Опора России» и агентством Magram Market Research, из тех, кто привлекал дополнительное финансирование, более четверти (27% предпринимателей) взяли деньги у друзей, близких или других частных лиц.

И неудивительно: ведь это довольно быстрый и часто самый дешевый способ пополнить свои фонды. Но вместе с этим процент отказа при обращении к близким довольно высок (ситуация непростая у всех), получаемой суммы часто недостаточно для решения проблем, а вероятность навсегда испортить отношения с близкими крайне высокая.

Технологичные компании могут рассчитывать на помощь инкубаторов и акселераторов. У каждого инкубатора они свои, мы выделим несколько общих.

Чаще всего требуется наличие готового продукта или минимально готового продукта (MVP), готовность руководства активно участвовать в учебной программе и готовность совместного пилотирования проекта с партнером от акселератора. Необходимо также наличие компетентной команды и, безусловно, соответствие требованиям трека.

Но важно также понимать, что в зависимости от того, какая компания инициирует акселератор, направления деятельности стартапов играют решающую роль. Если это региональные акселераторы, то участники также должны быть региональными компаниями. Если акселератор организуется банком, то в первую очередь они ищут компании, которые смогут взять на себя разработку программного обеспечения или сервис услуг, который улучшит работу банковской сферы.

Правда, и там не получить достаточного количество средств. Основной функционал акселератора и инкубатора — провести курс обучения, который поможет стартапу прокачаться. Это мастер-классы, воркшопы, консультации экспертов и нетворкинг.

По итогу прохождения курса стартап участвует в демо-дне, на котором присутствуют потенциальные инвесторы. В рамках этого мероприятия стартап получает возможность обосновать необходимые на разработку полноценного продукта инвестиции, а также обозначить условия для привлечения денежных средств. Если все успешно, то они получат столько, сколько хотят. Но это мало похоже на кредиты, потому что в таком формате инвестиции носят скорее стратегический характер.

Основной причиной, по которой стартапы обращаются в акселераторы и инкубаторы, — это возможность привлечения крупных инвесторов и бизнес-ангелов. Как мы понимаем, на это могут рассчитывать лишь технологичные и перспективные компании. Они же могут побороться за финансирование, участвуя в государственных конкурсах, победители которых получают денежные призы и гранты.

Довольно часто бизнесмены обращаются в микрофинансовые компании. Там действительно можно быстро получить необходимую на продолжение работы сумму. За несколько лет ставки по займам снизились и уже не так значительно разнятся с банковскими. Сейчас они составляют 8-18% в зависимости от типа бизнеса.

МФО делятся на государственные и коммерческие. Государственные кредитуют по более низким ставкам, коммерческие — по более по высоким. Например, на сайте национального проекта «Мойбизнес.рф» есть такая формулировка: «Процентная ставка по микрозайму зависит от программы микрофинансирования, а также от наличия или отсутствия залогового обеспечения, и колеблется от 3,25% до 16,25%».

Однако в конечную стоимость кредита добавляются другие расходы, например, на обязательное страхование. В реальности ставки могут превышать 30% годовых.

Средний и крупный бизнес может привлечь финансирование с помощью выпуска собственных облигаций. Скорость получения средств сопоставим с банковским кредитованием — регистрация и выпуск бумаг занимает около 30 дней.

Компания сама определяет процентную ставку и срок действия облигаций с учетом рыночных условий. Однако в сегменте среднего бизнеса спрос на облигации не так уж высок: такие бумаги признаются высокорискованными. Поэтому ставка по ним может составлять от 13-15% годовых и более.

Требования к компаниям, планирующим выпуск биржевых облигаций, значительно выше. Для выпуска нужно для начала получить код эмитента у Банка России и отвечать правилам листинга биржи. Базовые требования: срок работы от трех лет, выручка не менее 120 млн рублей в год, объем выпуска не менее 50 млн рублей.

Московская биржа контролирует финансовую отчетность, уровень дохода и кредитную историю эмитента с целью обеспечения высокого уровня безопасности вложений для инвесторов. Понятно, что выпуск облигаций малый бизнес позволить себе не может.

Можно рассмотреть вариант получения средств через краудлендинговые платформы. По сути это кредитование бизнеса за счет средств частных инвесторов, которые являются клиентами платформы. Ставки на краудлендинговых платформах несколько выше банковских, однако за счет отсутствия дополнительных условий и скрытых комиссий разница в ежемесячных платежах будет низкой. В краудлендинге они составляют от 14% до 26%, и это, что называется, честная цена, без дополнительных комиссий.

Стоимость кредита компенсируется скоростью выдачи займа: обычно для принятия решения по выделению средств оператору инвестплатформы требуется не более двух дней, а фактический сбор денежных средств и перевод их на расчетный счет заемщика в среднем не превышает одного дня. Если компания формирует положительную репутацию на платформе, то она может рассчитывать на кредитный лимит — средства можно будет привлекать по более низкой ставке, чем первый займ.

Еще можно упомянуть о таком ресурсе привлечения средств, как лизинг. Этот способ финансирования также доступен для малого и среднего бизнеса. Но эти деньги можно использовать только на приобретение оборудования, станков, грузового и легкого коммерческого транспорта, техники.

Важным преимуществом здесь является то, что лизинговые платежи уменьшают налогооблагаемую базу. Такие затраты записываются в расходы и не облагаются налогом. Поэтому покупка оборудования в лизинг фактически происходит без переплаты за обслуживание кредита.

Как мы видим, даже при сложности с получением кредита в банках, у малого бизнеса все же остается немало вариантов пополнить свои фонды. Главное — не опускать руки после отказа и искать способы привлечь финансирование.

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