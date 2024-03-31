«Так рано?»: как просить отпуск на новой работе

Чаще всего отпуск на новом месте работы предоставляется минимум через шесть месяцев. Однако бывает так, что у человека уже есть определенные планы и он хочет получить его раньше. Насколько это возможно и как договориться с новым руководителем, рассказывает руководитель кадрового агентства HR-Prof Мария Консманова.
Общий порядок предоставления отпусков для новых сотрудников
Правила предоставления отпусков регулируются Трудовым кодексом РФ и некоторыми другими нормативно-правовыми актами. Для новых сотрудников предусмотрен отпуск через шесть месяцев или чуть позже — в зависимости от производственной необходимости. Главное, чтобы человек отдохнул хотя бы один раз в течение года.
Также предусмотрены случаи, когда работник может получить отпуск заранее:
- возраст до 18 лет;
- женщины могут получить дополнительный отдых перед отпуском по беременности и родам или после него;
- если человек усыновил ребенка в возрасте до трех месяцев;
- мужчины, чьи жены находятся в декретном отпуске;
- один из родителей (опекунов), воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Кроме того, есть ряд работников, которые вправе получить отпуск заранее: узнать об этом довольно просто, достаточно воспользоваться интернетом. Вероятнее всего, такие сотрудники сами знают о своих льготах.
Для людей, желающих отдохнуть вскоре после перехода на новую работу, оптимальный вариант — договориться. Если компания заинтересована в конкретном специалисте, она вполне может пойти ему навстречу и предоставить отпуск «по соглашению сторон». Важно понимать: чем раньше работодатель узнает о планах сотрудника, тем лучше.
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Почему не стоит скрывать свои планы на отпуск
Когда человек устраивается на новую работу, а через пару месяцев внезапно хочет уйти в отпуск — это не совсем честно. И это вопрос не только лояльности со стороны коллектива и руководства, но и неоправданные ожидания по поводу вовлечения в рабочий процесс этого сотрудника.
Эксперт утверждает: важно изначально предупреждать о своих планах. Нужно поступать так, как человек хочет, чтобы поступали с ним. В противном случае можно получить не просто отказ в отпуске, но и спровоцировать неприятную конфликтную ситуацию.
Аргументы, которые помогут договориться об отпуске
Причин просить о более раннем отпуске может быть много: горящий тур, билеты со скидкой, семейные обстоятельства, одновременный отпуск с мужем, проблемы со здоровьем и многое другое. Переходя в другую компанию, стоит сразу сообщить об этом своему руководителю. Вполне вероятно, что откровенность и открытость поспособствуют его положительному решению.
Конечно, далеко не все компании готовы предоставить отпуск новому сотруднику раньше, чем через полгода. Поэтому необходимо развивать свои коммуникативные навыки и уметь договариваться. Как это можно сделать:
- Честно рассказать о своих планах, ситуации и просто попросить. Решение сменить работу может оказаться спонтанным, в то время как отпуск люди часто планируют заранее.
- Грамотно себя презентовать. Если человек сможет показать свою ценность для компании, то пара недель его отдыха не сыграют большой роли для нового работодателя.
- Предложить что-то взамен. Можно взять дополнительный проект, сделать что-то сверх своих должностных обязанностей, перенести следующий отпуск на более позднее время — вариантов может быть много.
Исследования показывают, что даже небольшой перерыв перед сменой места работы положительно сказывается на концентрации и работоспособности человека. Если есть возможность, можно попросить об отпуске на предыдущей работе, чтобы отдохнуть и настроиться на новую.
Еще одной альтернативой может стать отпуск за свой счет. Когда компания не готова предоставить оплачиваемый отпуск раньше положенного времени, можно договориться о таком варианте.
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Как повысить шансы благодаря диалогу
Чтобы все предложенные способы сработали, важно уметь выстраивать диалог с начальством и коллегами. Поэтому к разговору стоит подготовиться заранее, чтобы чувствовать себя более уверенно и быть готовым к любой реакции. О чем стоит подумать заранее:
- Не стоит давить на жалость. Грамотный руководитель вряд ли нормально отреагирует на такую попытку манипуляции. Лучше честно сказать о причине этой просьбы.
- Выбрать максимально короткий отпуск. На новой работе человеку нужно многое успеть, поэтому не нужно растягивать отдых без причины.
- Подобрать момент. Такие вопросы на ходу не решаются — есть риск, что начальник просто отмахнется от просьбы. Важно выбрать удобное время, коротко и по делу рассказать о своих планах.
- Выполнить максимум задач до отпуска. То, что не получается сделать заранее, можно делегировать коллегам, обратившись к ним с просьбой.
- Продумать альтернативу: удаленная занятость, отпуск за свой счет, временное привлечение коллеги со смежными обязанностями.
- Представить разговор заранее. Просьба об отпуске должна звучать уверенно и понятно. Также нужно подумать о вариантах ответа со стороны начальства, чтобы быстро среагировать и не растеряться.
Смена работы нередко вызывает стресс у людей. Желание умолчать о планируемом отпуске может только усилить это чувство. Важно уметь договариваться и грамотно аргументировать свою просьбу. Тогда работодатель и коллеги всегда будут готовы ее исполнить.
Фото: Unsplash
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