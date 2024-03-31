«Так рано?»: как просить отпуск на новой работе

Чаще всего отпуск на новом месте работы предоставляется минимум через шесть месяцев. Однако бывает так, что у человека уже есть определенные планы и он хочет получить его раньше. Насколько это возможно и как договориться с новым руководителем, рассказывает руководитель кадрового агентства HR-Prof Мария Консманова.

Общий порядок предоставления отпусков для новых сотрудников

Правила предоставления отпусков регулируются Трудовым кодексом РФ и некоторыми другими нормативно-правовыми актами. Для новых сотрудников предусмотрен отпуск через шесть месяцев или чуть позже — в зависимости от производственной необходимости. Главное, чтобы человек отдохнул хотя бы один раз в течение года.

Также предусмотрены случаи, когда работник может получить отпуск заранее:

возраст до 18 лет;

женщины могут получить дополнительный отдых перед отпуском по беременности и родам или после него;

если человек усыновил ребенка в возрасте до трех месяцев;

мужчины, чьи жены находятся в декретном отпуске;

один из родителей (опекунов), воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Кроме того, есть ряд работников, которые вправе получить отпуск заранее: узнать об этом довольно просто, достаточно воспользоваться интернетом. Вероятнее всего, такие сотрудники сами знают о своих льготах.

Для людей, желающих отдохнуть вскоре после перехода на новую работу, оптимальный вариант — договориться. Если компания заинтересована в конкретном специалисте, она вполне может пойти ему навстречу и предоставить отпуск «по соглашению сторон». Важно понимать: чем раньше работодатель узнает о планах сотрудника, тем лучше.

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Почему не стоит скрывать свои планы на отпуск

Когда человек устраивается на новую работу, а через пару месяцев внезапно хочет уйти в отпуск — это не совсем честно. И это вопрос не только лояльности со стороны коллектива и руководства, но и неоправданные ожидания по поводу вовлечения в рабочий процесс этого сотрудника.

Эксперт утверждает: важно изначально предупреждать о своих планах. Нужно поступать так, как человек хочет, чтобы поступали с ним. В противном случае можно получить не просто отказ в отпуске, но и спровоцировать неприятную конфликтную ситуацию.

Аргументы, которые помогут договориться об отпуске

Причин просить о более раннем отпуске может быть много: горящий тур, билеты со скидкой, семейные обстоятельства, одновременный отпуск с мужем, проблемы со здоровьем и многое другое. Переходя в другую компанию, стоит сразу сообщить об этом своему руководителю. Вполне вероятно, что откровенность и открытость поспособствуют его положительному решению.

Конечно, далеко не все компании готовы предоставить отпуск новому сотруднику раньше, чем через полгода. Поэтому необходимо развивать свои коммуникативные навыки и уметь договариваться. Как это можно сделать:

Честно рассказать о своих планах, ситуации и просто попросить. Решение сменить работу может оказаться спонтанным, в то время как отпуск люди часто планируют заранее.

Решение сменить работу может оказаться спонтанным, в то время как отпуск люди часто планируют заранее. Грамотно себя презентовать. Если человек сможет показать свою ценность для компании, то пара недель его отдыха не сыграют большой роли для нового работодателя.

Если человек сможет показать свою ценность для компании, то пара недель его отдыха не сыграют большой роли для нового работодателя. Предложить что-то взамен. Можно взять дополнительный проект, сделать что-то сверх своих должностных обязанностей, перенести следующий отпуск на более позднее время — вариантов может быть много.

Исследования показывают, что даже небольшой перерыв перед сменой места работы положительно сказывается на концентрации и работоспособности человека. Если есть возможность, можно попросить об отпуске на предыдущей работе, чтобы отдохнуть и настроиться на новую.

Еще одной альтернативой может стать отпуск за свой счет. Когда компания не готова предоставить оплачиваемый отпуск раньше положенного времени, можно договориться о таком варианте.

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Как повысить шансы благодаря диалогу

Чтобы все предложенные способы сработали, важно уметь выстраивать диалог с начальством и коллегами. Поэтому к разговору стоит подготовиться заранее, чтобы чувствовать себя более уверенно и быть готовым к любой реакции. О чем стоит подумать заранее:

Не стоит давить на жалость. Грамотный руководитель вряд ли нормально отреагирует на такую попытку манипуляции. Лучше честно сказать о причине этой просьбы. Выбрать максимально короткий отпуск. На новой работе человеку нужно многое успеть, поэтому не нужно растягивать отдых без причины. Подобрать момент. Такие вопросы на ходу не решаются — есть риск, что начальник просто отмахнется от просьбы. Важно выбрать удобное время, коротко и по делу рассказать о своих планах. Выполнить максимум задач до отпуска. То, что не получается сделать заранее, можно делегировать коллегам, обратившись к ним с просьбой. Продумать альтернативу: удаленная занятость, отпуск за свой счет, временное привлечение коллеги со смежными обязанностями. Представить разговор заранее. Просьба об отпуске должна звучать уверенно и понятно. Также нужно подумать о вариантах ответа со стороны начальства, чтобы быстро среагировать и не растеряться.

Смена работы нередко вызывает стресс у людей. Желание умолчать о планируемом отпуске может только усилить это чувство. Важно уметь договариваться и грамотно аргументировать свою просьбу. Тогда работодатель и коллеги всегда будут готовы ее исполнить.

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