Попали под сокращение? Вот как обновить профиль в LinkedIn, чтобы не отпугнуть рекрутеров

Если вы остались без работы, например из-за массовых увольнений в IT-сфере , может возникнуть желание рассказать об этом в LinkedIn. Однако, по мнению экспертов, к этому следует подходить стратегически, а в некоторых случаях и вовсе ничего не публиковать. К тому же есть и другие способы превратить увольнение в возможность карьерного роста.

Расскажите о приобретенном опыте

Прежде всего, добавьте новые навыки, опыт и сертификаты — все, что «отражает вашу профессиональную идентичность и стремления», советует карьерный коуч Марло Лайонс.

«Профиль в LinkedIn должен показывать, почему вы отличный работник», — говорит CEO FairComp Нолан Черч, который более 10 лет занимался рекрутингом для таких компаний, как Google и DoorDash. Расскажите, как продвигались по службе, и добавьте рекомендации от менеджера или исполнительного руководителя — это, по мнению Черча, два лучших сигнала для привлечения рекрутера.

Черч советует отправить описания понравившихся вакансий ChatGPT и запросить общие ключевые слова, а затем указать их в профиле. «Рекрутеры будут использовать эти слова при поиске кандидатов», — рассказывает он.

Укажите, что открыты к предложениям

В LinkedIn включите баннер Open to Work («Открыт для работы»), который виден только рекрутерам. Как утверждает Черч, зеленый баннер, который виден всем, показывает, что вас затронули массовые увольнения. Рекрутер сразу спросит вас о том, что произошло, и так вы начнете с негативной, а не с позитивной ноты.

Возьмите паузу

Лайонс рекомендует подождать несколько недель, прежде чем публиковать свою историю в LinkedIn — это позволит поразмыслить над своими достижениями, найти поддержку и настроиться на более позитивный лад. У вас также будет время решить, стоит ли вообще это делать, что, по словам Лайонс, зависит от обстоятельств, предпочтений и целей.

Она указывает на несколько преимуществ. Так, публикация помогает представить историю увольнения с выгодной вам стороны, а также наладить связи и получить советы.

С другой стороны, Черч говорит, что будет сложно выделиться, поскольку LinkedIn переполнен подобными публикациями. К тому же некоторые менеджеры по найму негативно относятся к увольнениям. Он также добавляет, что такие тексты, как правило, очень эмоциональны.

По мнению Черча, сообщать об увольнении в LinkedIn стоит лишь очень востребованным специалистам с определенным опытом, таким как инженер ИИ.

Используйте стратегический подход

По словам Лайонс, если вы все-таки решитесь на публикацию, «рассматривайте ее как отправную точку для более широкого разговора». Не просто поделитесь новостями, а изложите свои карьерные цели, подчеркните навыки и достижения, расскажите, чего хотите от следующей должности. Так из «простого прощания» публикация превратится в «мощный инструмент для нетворкинга».

Не пишите, что согласны на «любую работу» — как утверждает Лайонс, это может означать, что у вас нет четких карьерных целей, и вы покинете компанию, как только найдете что-то получше. Она отмечает, что вопросы (например, «Какой совет вы можете предложить мне исходя из своего опыта?») помогут вовлечь людей в разговор и увеличить охват. По ее словам, главное, чтобы текст был кратким, понятным и дальновидным.

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Что делать топ-менеджеру после увольнения

Черч использует более тонкий подход: он предлагает представить увольнение как перерыв в карьере или указать, что вы готовы рассматривать новые возможности. Это говорит о саморефлексии и личностном росте.

Взаимодействуйте с аудиторией

Как говорит Лайонс, без этого не добиться большой видимости и охвата. Попросите людей из списка контактов поделиться вашей публикацией, познакомить вас с другими пользователями, предложить совет, поделиться вакансиями и предоставить рекомендации.

«Активное участие в последующем диалоге не только расширяет вашу сеть, но и демонстрирует ваш активный подход к нетворкингу и карьерному росту», — утверждает Лайонс.

Найдите того, кто сможет вас порекомендовать

Черч предпочитает более прямой подход, а именно обращаться к людям из списка контактов лично. По его словам, когда он работал в Google в 2012 году, по рекомендациям устраивались 50% сотрудников.

Более близким контактам он советует написать о том, что вы ищете работу. В случае с более слабыми связями просмотрите вакансии их компаний и, если найдете что-то интересное, попросите порекомендовать вас.

Будьте готовы рассказать об увольнении

Важно быть объективным и исключить эмоции. Лучше всего объяснить, что произошло, и сообщить, что бывший менеджер предоставил рекомендацию. «На сегодняшнем рынке [потенциальные работодатели] думают, что вас уволили за неэффективность, даже если это не так», — говорит Черч.

Постарайтесь сохранять позитивный настрой, даже если чувствуете себя эмоционально истощенным. «Ваши собеседники считывают эту энергию, — добавляет он. — Если вы жалуетесь на то, как тяжело искать работу, это посылает негативный сигнал».

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