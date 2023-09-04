Уязвимость как выбор: почему LinkedIn становится все более личным

После того как пандемия стерла границы между работой и домом, люди стали уделять больше внимания благополучию и семье. Все чаще они делятся своими историями в LinkedIn — социальной сети, которая предназначена для профессиональных целей.

Она хотела быть открытой и искренней. Поэтому 40-летняя Эрика Тейлор-Бек решилась стать уязвимой в социальных сетях, рассказав о пережитом насилии и психологических проблемах.

«Я хотела создать культуру, в которой люди чувствовали бы, что могут быть на работе такими, какие они есть. Я делюсь своим опытом, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, делясь своим», — объясняет Эрика Тейлор-Бек, вице-президент компании Relias по электронному обучению и комплаенс в области здравоохранения.

После того как пандемия стерла границы между работой и домом, в жизни многих изменились приоритеты, и люди стали уделять больше внимания благополучию и семье. Теперь им намного комфортнее делиться личным в LinkedIn: здесь они рассказывают о помолвке, беременности и родах, диагнозах, событиях личной жизни, домашних животных и даже о том, что приготовили на ужин.

Хотя многие публикуют подобный контент с осторожностью, некоторые считает, что это делает их профессиональную сеть более человечной. Одни находят такие истории поучительными и полезными для бизнеса, в то время как других это раздражает.

Возможно, LinkedIn становится популярнее из-за изменений в ландшафте социальных сетей.

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, была приобретена Илоном Маском и потеряла многих ключевых пользователей, поскольку становится все менее функциональной для бесплатных аккаунтов.

Тем временем, активность в новом приложении Threads от Meta* падает после впечатляющего дебюта.

Instagram* и TikTok продолжают набирать популярность среди молодых пользователей, особенно благодаря видеоконтенту.

LinkedIn сообщает, что активность его пользователей удвоилась в начале пандемии и выросла на 40% в период с 2021 по 2023 годы. По прогнозам, к 2027 году число пользователей, которые посещают сайт хотя бы раз в месяц, увеличится более чем на 8 млн и достигнет 84,1 млн, причем поколение Z станет основным фактором роста, свидетельствуют данные исследовательской компании Insider Intelligence.

Ожидается, что за тот же период число пользователей Facebook* сократится на 600 тысяч до 177,3 млн, а число пользователей Instagram*, по прогнозам, вырастет на 20,2 млн до 155,4 млн.

Как сообщает LinkedIn, в разгар пандемии количество публикаций на личные темы резко возросло, но с тех пор тренд замедлился.

Чтобы ленты пользователей оставались полезными, компания внесла изменения в алгоритм. Теперь в нем появляется больше сообщений от прямых контактов и подписчиков, а также от людей за пределами их сетей, которые основаны на профессиональных знаниях и советах.

Тем не менее, динамика в LinkedIn отражает масштабные социальные изменения в нашем отношении к работе.

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«Фаундеры должны продавать успехом»

«Как профессионалы, мы гораздо более открыты для того, чтобы говорить о том, что мы делаем помимо нашей работы, и демонстрировать уязвимость в том, как мы работаем, — говорит Дэн Рот, главный редактор и вице-президент LinkedIn. — Есть потребность в аутентичности. Нам хочется работать с реальными людьми, а не с ботами».

Уязвимость как выбор

Пользователи говорят, что публикации на личные темы приносят им пользу. Это помогает раскрыть свое подлинное «я», установить связь с другими и получить значимый ответ от подписчиков.

Рэйчел Ли, совладелица и директор по маркетингу компании StandOut Authority, считает, что обмен личным опытом онлайн крайне важен для создания успешного бренда, в том числе и ее собственного. В своем профиле она рассказывает о попытках ЭКО и важности психического здоровья, а также делится советами.

«Это часть моей миссии — дать людям разрешение достоверно делиться своим голосом. Это то, чем мы занимаемся как бизнес, так что если я не могу жить в таком духе, это проблема» — объясняет она.

Некоторые пользователи рассказывают, что публикуют личные истории, чтобы проиллюстрировать жизненный и профессиональный урок.

Но иногда личный контент может раздражать.

«Я видел, что многие на это жалуются. Люди менее терпимы к такого рода материалам, потому что LinkedIn так хорошо позиционируется в профессиональной сфере» — говорит Америкус Рид, профессор маркетинга в Уортонской школе Пенсильванского университета.

Цель публикации

Насколько полезно или вредно делиться сокровенным в профессиональной социальной сети? Эксперты по социальным медиа и бизнесу говорят, что все зависит от того, что вы пытаетесь сказать и как вы это делаете.

Овул Сезер, доцент кафедры менеджмента и организаций в Колледже бизнеса Корнелла С.К. Джонсона, изучала, как воспринимаются различные профили в LinkedIn. По ее словам, многие выводы применимы и к публикациям.

«Если вы рассказываете о своем путешествии — взлетах и падениях, — то люди склонны считать вас более приятным человеком, который показывает свою скромность. Прежде чем опубликовать пост, спросите себя: "Говорит ли это что-то конкретное о моем пути?"», — говорит она.

Стоит подумать и о том, какой бренд вы создаете. В конце концов, вы — бренд, нравится вам это или нет, говорит Рид.

«Ваш бренд должен выражать набор ценностей, которые отражают ваш дух, миссию и то, за что вы выступаете. Когда я думаю о том, чтобы опубликовать свою личную историю, что я пытаюсь рассказать о себе? — рассуждает он. — Что, как мне кажется, подумают другие, и какой урок я пытаюсь преподать?... Это стратегическое мышление».

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Исследования показывают, что люди получают положительный психологический эффект, рассказывая о себе другим, говорит Санни Сюнь Лю, заместитель директора Стэнфордской лаборатории социальных сетей, которая изучает психологические и межличностные процессы в социальных сетях.

Но реакция окружающих может быть разной, добавляет она: мужчин и руководителей чаще сочтут более компетентными, а публикации от тех, кто занимает низкую должность, могут быть восприняты как признак непрофессионализма.

Тейлор-Бек, рассказавшая о своих проблемах с психическим здоровьем, говорит, что ее не слишком беспокоит то, что подумают люди. Публикации помогают ей отсеять те контакты и работодателей, с которыми она, возможно, не захочет сотрудничать.

«Я получаю так много личных сообщений от людей, которые говорят: "Я не знал, что кто-то еще проходил через это, потому что никто не говорит об этом". Это одна из причин, почему я это делаю» — признается она.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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