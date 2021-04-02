Как стать гуру онлайн-мероприятий? 4 главных навыка event-менеджера

Олег Крючков — основатель и управляющий партнёр EventPlatform, платформы, которая создаёт технологии для мероприятий, корпораций и HR. Он рассказывает, какими навыками надо обладать, чтобы делать мероприятия в онлайне, и что необходимо учитывать, когда организуешь подобный ивент.

4 главных навыка, которыми должен обладать ивентщик

1. Дружба с технологиями

Атмосфера ламповой студии, потоки флюидов и шум застройки — забудьте об этом. Ваше взаимодействие с миром будет большую часть времени происходить через экран ноутбука. Или даже телефона. Владение коммуникационными и офисными приложениями, быстрая адаптация к новым инструментам, да и просто скорость — вот ваши конкурентные преимущества.



При этом сюрпризы всё равно будут поджидать с каждой стороны. Контент-план может быть сколь угодно аккуратным и подробным, на репетиции всё может быть проверено до мелочей и пройдено несколько раз от начала до конца, но докладчик в ходе пленарной сессии может в последний момент решить построить выступление иначе. Тогда придётся одновременно вслушиваться в его слова, угадывая, когда выдавать в эфир заготовленную цитату, когда рекламную плашку, а когда — включать голосование для зрителей.

Как прокачать:

Позаботьтесь о рабочем месте — таком, чтобы можно было сосредоточиться. Перед важным проектом — и вообще перед интенсивными моментами — подумайте, как можно подготовиться заранее. Во-первых, это поможет равномернее распределить нагрузку, во-вторых, оставить место для манёвра и экспромта. Например, если предстоит «дежурство» на контентном сопровождении трансляции в «Мегачате», соберите все опросы, цитаты и баннеры — всё что можно подготовить — в виде черновиков накануне.

2. Телепортация и многозадачность

Мечтали одновременно быть в нескольких местах? Так, скорее всего, и будет: очень скоро придётся одновременно работать над несколькими проектами. Никаких «давай созвонимся и всё быстро обсудим» — вместо этого много-много диалогов, групп и открытых окон. Побеждает внимательный и умеющий быстро переключаться между разными активностями, проектами, визави. Последнее особенно важно: индивидуальный подход и умение настроиться на волну клиента сейчас ценится ещё выше.

Как прокачать:

Наведите порядок на рабочем столе и в компьютере. Используйте чеклисты — старшие коллеги наверняка обучат вас внутренним средствам автоматизации, «напоминалкам» и трекерам. Доведите наиболее типовые действия до автоматизма. Изучите горячие клавиши. Наконец, тренируйте память.

3. Невозмутимость

Всё, что произошло в 2020 — причина глубокого стресса. Вы в стрессе, но заказчик в ещё большем. Конкретный исполнитель, возможно, делает мероприятие в онлайн впервые, и ему сложнее, чем вам. Более того, в условиях, когда некому подержать его за руку, он волнуется ещё сильнее. Поэтому научитесь не подавать ни малейших признаков тревоги.

Это будет непросто: если в офлайне можно было сглаживать острые углы силой обаяния, здесь тревога заказчика нарастает с каждой секундной задержкой и с каждой пропущенной запятой. Одна из них может стать последней каплей и поставить проект под угрозу.



Чтобы успокоить заказчика — а это придётся делать, даже если подготовка к проекту проходит идеально — надо быть спокойным самому. Покажите заказчику, что вы можете закрыть все его боли на расстоянии.

Как прокачать:

Нервы не становятся железными в одночасье. Возможно через пару лет вы будете излучать волны уверенности, а пока — медитация, спорт и хоть иногда здоровый сон. Не путайте уверенность с равнодушием: клиент должен чувствовать, что у вас всё под контролем и вы полностью в курсе происходящего.

4. Умение отстаивать своё мнение

Одна из наших корпоративных мудростей гласит: «Заказчик всегда прав. Но если вы знаете, как сделать лучше, быстрее, надежнее, логичнее — не молчите». В ситуации, когда заказчик хочет всё переделать и начать заново, молчание может дорого обойтись. Ищите компромиссы, предлагайте варианты. Но это не должно провоцировать конфликт: вы же помните, что невозмутимы.

Как прокачать:

Нужна практика, особенно если вы в школе старались не встречаться глазами с учителем во время опроса. Поможет литература, например, прекрасная книга «Переговоры без поражения». Изучайте продукт. Опирайтесь на компетенцию старших товарищей: не стесняйтесь спросить у них, прежде чем вступать в полемику, пусть и полезную. Со временем придёт чутьё: когда стоит вмешаться и предложить хороший вариант, а когда можно уступить, не уязвляя самолюбие клиента и не причиняя вреда проекту. В конце концов, репутация спорщика — это не то, к чему вы стремитесь.

Если в какой-то момент проснётся комплекс некомпетентности, можем вас утешить. Тут ни у кого нет опыта длиной в год. Event-индустрия только встаёт на рельсы онлайна. Всем всё незнакомо, странно и сложно. И на доведение любого процесса до совершенства нужно время.

Ниша еще не сформировалась, а собрать «новое сознание ивента» — это не просто менеджмент, это творчество, инновации и возможности. Ведь в новой среде всегда проще развиваться и вносить свой персональный вклад в построение индустрии. Опыта, который вы приобретёте в первые же месяцы, нет почти ни у кого на рынке, так что у вас есть шанс стать профессионалом значительно раньше, чем если бы вы оставались в традиционных нишах.

Пусть эта мысль ежедневно мотивирует вас и вдохновляет на подвиги, но не на безрассудство. Генерируйте идеи, только воздержитесь от авантюр. Общайтесь с коллегами и не бойтесь задавать глупые вопросы. В нашей истории были случаи, когда вопрос, который таким казался, уберегал от стратегических ошибок или приводил к созданию нового функционала.