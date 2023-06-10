Может ли Россия использовать опыт криптоюаня в пилотировании цифрового рубля?

Сегодня разработку цифровых валют центральных банков реализуют более 110 стран, но лишь в тридцати из них проекты CBDC на этапе пилотирования. По уровню готовности к реальному выпуску цифровой валюты — Китай, Таиланд и др. Может ли Россия применить опыт мировых флагманов пилотирования национальных цифровых валют и сколько времени займет переход к цифровому рублю, прогнозирует Мехри Алиев, директор Российско-китайского научно-исследовательского центра цифровой экономики при МГУ им. Ломоносова.

Деньги поэтапно становятся надежнее, безопаснее и доступнее: сначала наличные купюры частично заменили электронные платежи; сегодня, возможно, фиатные формы заменят цифровые валюты, в том числе, контролируемые государством.

Минимум транзакционных издержек, прозрачность, скорость и безрисковость операций — весомые преимущества государственных цифровых валют (CBDC). Однако, без сомнений, для России, давшей старт в 2020 году проекту пилотирования цифрового рубля, переход к третьей форме денег будет длительным. Это связано с новыми вызовами для ИТ-инфраструктуры и перестройкой пользовательского опыта.

Степень готовности к внедрению цифровой валюты по странам

В 2022 году PricewaterhouseCoopers опубликовала второй индекс стран по уровню готовности к выпуску цифровой валюты центрального банка. Драйверы мирового опыта, по данным PwC, — практики стран с высокой волатильностью национальной валюты. Процесс распространения цифровых денег ЦБ в этих странах идет в три раза быстрее, чем в странах со стабильным курсом и низкой инфляцией.



По итогам 2022 года доля населения в мире, владеющего цифровыми деньгами, в том числе, негосударственными — 4,2% или 320 млн человек. Лидеры: Вьетнам (18%), Китай (16%), Украина (14%) и США (13%). В абсолютном выражении, больше всего пользователей в Китае.

В национальной платежной цифровой системе КНР, на начало 2022 года, создано 260 млн цифровых кошельков центрального банка (CBDC). При этом, в 2021 году — 19 млн, и всего 10 тыс. — в 2020 году. Динамика идет по нарастающей, и будущее CBDC Китая связано с экспансией на все население страны — это 1,4 млрд человек или 18% населения мира.

С точки зрения теории диффузии инноваций Э. Роджерса, распространение цифровой валюты центрального банка лишь в пределах КНР позволит достичь момента, когда число ее последователей станет достаточным для инерционного распространения технологии.

Другими словами, китайская экономика, как одна из крупнейших в мире, ускорит процессы разработки государственных цифровых валют в других странах и запустит глобальную «гонку» CBDC.

Китай прошел долгий путь по этапам новой технологии — от полного неприятия цифровых денег в 2013 году к запуску собственной валюты центрального банка.

Стартуя первой, страна тестировала продвижение цифрового юаня на огромной аудитории и давала шанс своим последователям действовать в меньшей неопределенности. И в этом контексте опыт КНР для центральных банков других стран бесценен.

Комплементарность кейсов России и Китая

Почему Китай стал глобальным лидером крипторынка? Предпосылок много.

Во-первых, стартовая популярность биткоина и активные инвестиции в криптовалюты держателей̆ крупного капитала КНР.

Во-вторых, тотальный контроль государства над бизнесом, не исключая операторов крупнейших платформ WeChat или AliPay, именно их место призвана была занять национальная цифровая платежная система КНР.

Однако, ключевые факторы быстрого тестирования и внедрения CBDC — проникновение интернета и развитая цифровая инфраструктура финансового сектора. Именно это объединяет кейсы России и Китая в области цифровых валют ЦБ и открывает возможности для применения опыта криптоюаня в нашей стране.

КНР и Россия входят в ТОР-20 стран по уровню развития финансовых технологий в соответствии с Global Fintech Index.



Китайские банки WeBank, MyBank и Sunning Bank и российский банк Тинькофф входят в ТОР-10 цифровых банков от TBInsignts.



По числу активных пользователей интернета КНР и Россия, по данным на начало 2022 года, занимают 1 и 6 позиции в мире.



Россия отстает от КНР по динамике развития проекта CBDC на 3-5 лет, однако, благодаря мощным драйверам и проактивной позиции регулятора в этой области, уже сегодня Россия — одна из немногих стран с разработанной концепцией национальной цифровой валюты, в значительной мере, валидированной.

Добавим, что в России, как и в Китае, система распространяя CBDC двухуровневая, то есть основы цифрового рубля, описываемые ЦБ РФ, сходны с основами криптоюаня. Следовательно, опыт КНР нашей стране необходимо изучать и использовать в проекте пилотирования цифрового рубля. Особенно, когда необходимо обеспечить масштабный уровень покрытия новой технологии.

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Недооцененность пользовательского опыта

В 2023 году Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики (РКЦ ЦЭ), созданный на базе МГУ имени М.В. Ломоносова и Сямэньского университета провел исследование опыта КНР в области разработки и запуска цифрового юаня. Как функционирует CBDC в Китае, последствия и риски новой технологии, методы продвижения – основные вопросы исследования.

Два ключевых вывода принес итоговый отчет проекта. Первый состоит в том, что решающим фактором в успехе продвижения государственной цифровой валюты становится пользовательский опыт. Этот, на первый взгляд, очевидный фактор стал самым недооцененным в Китае и его «краеугольным камнем» неудач.

Нативность приложения цифрового юаня, схожесть с привычными для граждан платежными сервисами, безусловно, были ориентированы на то, чтобы конечный пользователь получи позитивный опыт, и переход на цифровую оплату воспринимался бесшовно, комфортно, незаметно.

Однако, для Китая этого оказалось недостаточно: создав цифровой кошелек, весомая часть потребителей сегодня не используют его совсем либо используют крайне редко, хотя ритейлеры готовы принимать платежи в государственной цифровой валюте.

Как показал опыт Китая, для популяризации новой формы денег требуется ее особая ценность именно для потребителя — та, которой нет у электронных и наличных форм.

Бенефициарами новой технологии в России, как и в Китае, станут ритейлеры. Очевидна выгода цифровых валют ЦБ для финансовой системы и государства. Однако, нельзя упускать, что решающим фактором в продвижении цифрового рубля станет доступность, простота, ценность и красота его применения для людей, еще более очевидная, в сравнении с электронными платежами.

Смещение именно этого вектора произошло в проектах КНР — недостаточный вес декларируемых выгод для потребителя. И именно это может стать «точкой роста» концепции пилотирования цифрового рубля и одновременно вызовом для финтех-индустрии в России.

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Длинный горизонт планирования проектов цифрового рубля

Процессы тестирования цифровой валюты центрального банка в КНР заняли более 4 лет.

В России проект CBDC реализуются третий год; планы пилотирования регулятор не сообщает. Однако, очевидно, что еще два-три года проекты продолжат тестироваться: будут апробированы сотни пользовательских сценариев, изучен уровень вовлечения ритейлеров и финансового сектора.

Одновременно с этим, появление цифрового рубля — это колоссальные возможности в области разработки новых продуктов и сервисов. Конкуренция банков и ритейлеров будет стимулировать их вывод на рынок, вовлекать в популяризацию CBDC, и это может стать мощным драйвером внедрения.

И все же деньги и новации в этой области — это то, чему потребители не стремятся доверять, и то, в чем они консервативны. Китай показал: несмотря на идеальные стартовые условия, проактивность государства и резонансные формы продвижения (популярные лотереи, дарения цифровых юаней) популяризация третьей формы денег идет медленно.

Именно в этом — небыстром — темпе будет двигаться и пилотирование CBDC в России. Реалистичная цель — лишь через 2-3 года после запуска пилотного проекта и выпуска цифрового рубля в свободное поле (когда каждый может скачать приложение и использовать новую форму расчетов) покрытие цифровых денег ЦБ составит 20-30%. Этот показатель для нашей страны — достижимый, адекватный, но амбициозный.

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