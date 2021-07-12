Парковка на газоне: как не потерять 300 000 рублей?

Какой штраф можно получить за парковку на газоне?

Согласно статье 8.25 КоАП г. Москвы, «размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, — влечет наложение административного штрафа…»:

для граждан: 5 000 рублей;

для должностных лиц: 30 000 рублей;

для юридических лиц: 300 000 рублей.

Отдельно скажу, что размер взыскания для ИП за парковку на газоне в Москве составляет 30 000 рублей, как и для должностных лиц.

Кто фиксирует повреждение газонов?

Зафиксировать стоянку на газоне, а также его повреждение могут:

мобильные комплексы фиксации нарушений правил парковки;

пешие инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ);

любой гражданин через специальное приложение в смартфоне.

Мобильные комплексы фиксации нарушений правил парковки — это камеры в автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Такие машины двигаются по своему маршруту и фотографируют номера автомобилей, которые нарушают правила стоянки, в том числе и ваше парковочное место на газоне.

Пешие инспекторы МАДИ фиксируют нарушения с помощью планшетов, они же портативные комплексы фото- и видеофиксации. Инспекторы делают два снимка: фотографию общего плана и крупный план госномера транспортного средства.

Эти изображения вместе с информацией о времени и месте съёмки отправляются в единый диспетчерский центр. Если место, на котором припаркован автомобиль, находится в Реестре зеленых насаждений города Москвы, то владельцу автомобиля придется оплатить административное взыскание.

Также любой житель столицы может воспользоваться приложением «Помощник Москвы», чтобы снять нарушение на фото или видео и оставить жалобу на незаконную автостоянку.

Если после проверки выяснится, что ваш автомобиль действительно был припаркован на месте, где должны расти трава, деревья и кустарники, то вам пришлют штраф от МАДИ. Стоит сказать, что москвичи активно помогают властям, так как за это они получают баллы, которые затем могут обменять на бесплатный проезд, билеты в театр и другие подарки.

Можно ли оплатить штраф со скидкой?

На данный момент штраф за стоянку автомобиля на зеленом насаждении нельзя оплатить со скидкой, так это не относится к нарушениям КоАП РФ. Но есть и хорошие новости. 7 апреля 2020 года Конституционный суд РФ постановил, что размер денежного взыскания для юрлица, предусмотренный КоАП РФ или любым региональным законом, можно уменьшить вплоть до 50 %, если:

его размер превышает 100 000 рублей;

есть смягчающие обстоятельства.

Однако наличие таких обстоятельств водителю придётся доказывать в суде.

Как обжаловать штраф за парковку на газоне?

Актуальный вопрос для юридических лиц. Фирмы и компании, в собственности у которых есть авто, часто привлекаются к административной ответственности по указанной статье. В случае уплаты 300 000 рублей выгода от лизинга автомобиля может стать незначительной.

Начну с того, что информация о штрафе за парковку на газоне приходит только по почте. Высылает ее МАДИ заказным письмом с Постановлением о привлечении к административной ответственности на адрес регистрации юридического лица, который указан в Свидетельстве о регистрации автотранспортного средства (АТС).

Очень важно вовремя получить письмо МАДИ или «отловить» штраф в просторах интернета, так как сроки подачи жалобы достаточно сжатые.

Срок подачи жалобы в МАДИ отсчитывается со дня получения постановления по почте и составляет 10 дней. Если срок пропущен, и постановление вступило в силу, то восстановить его будет достаточно сложно. Поэтому юридическим лицам необходимо внимательно отслеживать поступление почты.

Если почта юрлица «заброшена», то постановление вернется в МАДИ и будет считаться вступившим в силу, а компания дополнительно получит еще одно взыскание.

Согласно ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок...влечет наложение административного штрафа в двукратном размере …». То есть придется заплатить еще 600 000 рублей, а в сумме 900 000 рублей. Это очень и очень существенно, особенно когда в собственности или в лизинге находится недорогой автомобиль.

Еще одна проблема в том, что почта России может передать извещение тогда, когда срок хранения письма почти истек. Хранится оно не более 5-7 дней. В моей практике был случай, когда клиент получил извещение утром, а вечером того же дня письмо было отправлено обратно в МАДИ.

Настоятельно рекомендую параллельно отслеживать наличие штрафов через сайт города Москвы avtokod.mos.ru, где отображается информация от ГИБДД, АМПП (Администратор московского парковочного пространства) и МАДИ.

Для этого необходимо иметь авторизованный аккаунт на сайте mos.ru и заполненные данные АТС в графе «Мои машины». Настройки сайта позволяют сделать рассылку оповещений о наличии нарушений даже на личную почту.

Итак, если жалоба была подана в срок, то ответственность за ее обработку лежит на МАДИ, и в соответствии с ч. 1 ст. 31.1 и ч. 2 ст. 31.2 КоАП РФ «Обязанность уплатить возникает после вступления постановления и/или решения по делу об административном правонарушении, если они не были обжалованы или опротестованы».

Следовательно, на весь период обжалования Постановления приостанавливается обязанность юридического лица оплатить данный штраф вплоть до вступления постановления или Решения суда в силу. С проблемой информирования юридического лица разобрались. Теперь перейду к содержанию письма от МАДИ.

В письме обязательно должна быть копия Постановления по делу об административном правонарушении с файлами фотофиксации правонарушения. В самом постановлении должно быть указано: кто (юридическое лицо), по какому адресу (официальный адрес юридического лица), где и по каким обстоятельствам (парковка автомобиля на газоне) получает штраф.

Чтобы написать жалобу, необходимо выяснить следующие обстоятельства:

Осуществлена ли парковка в разрешенной зоне

Формулировка «на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями» может ввести в заблуждение. Согласно Закону о защите зеленых насаждений от 5 мая 1999 года №17 «Зеленые насаждения — древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники)».

Не все зеленые насаждения – «зеленые». На практике любая поверхность, не покрытая бордюром, асфальтом или железобетонными плитами, может оказаться местом зеленых насаждений. Даже грунт или щебень.

Поэтому, если автомобиль был припаркован, по вашему мнению, на свободной от административной ответственности зоне, в суде необходимо будет доказать, что место парковки к зеленым насаждениям не относится. Перечень таких территорий приведен в специальных документах.

Правильно ли оформлен штраф

Я уже говорил, что с помощью приложения «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) любой гражданин может зафиксировать правонарушение в стоянке автомобиля и отправить информацию об этом в МАДИ, которая, в свою очередь, выписывает штраф.

Простыми словами: вас оштрафовали только потому, что «порядочный» гражданин отправил фото вашего авто и пожаловался на вас в дорожную инспекцию. Административное законодательство предусматривает, что о совершении правонарушения необходимо составить протокол.

Кроме того, к административной ответственности за правонарушения с использованием транспортных средств можно привлечь только в том случае, если правонарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Такие технические средства должны быть сертифицированы и проходить регулярную проверку. Поэтому, если гражданин зафиксировал авто на свой телефон и отправил материал в МАДИ, а автоинспекция при этом не составила соответствующий протокол правонарушения и не вызвала владельца АТС для разбирательства, оно не является действительным. И это необходимо будет доказать в суде.

Управлял ли транспортным средством владелец

Если за рулем находился не владелец, а любое другое лицо, то собственник освобождается от административной ответственности. Доказать это в суде достаточно сложно, но возможно.

После выяснения указанных выше обстоятельств, необходимо подготовить жалобу на имя начальника МАДИ и подать её лично. Почта России часто запаздывает, а это может повлечь вступление в законную силу обжалуемого постановления.

Далее следует сразу готовиться к обжалованию наказания в суде. Вне зависимости от того, законно или незаконно был получен штраф, МАДИ, как правило, оставляет жалобу без удовлетворения. В этом случае необходимо обжаловать решение МАДИ в суде.

Оспорить это не так просто, поскольку в каждом отдельном случае есть свои нюансы. Кроме того, судебная практика постоянно меняется, но все же это возможно. Необходим внимательный и грамотный правовой анализ всех обстоятельств, соблюдение требований закона, сроков на обжалование и, конечно, терпение.

Подобные судебные тяжбы вплоть до отмены постановления могут занять 6-8 месяцев. В условиях пандемии эти сроки могут быть увеличены.

Наши клиенты регулярно обращаются к нам с просьбой оспорить подобные штрафы. Следует сказать, что каждый раз наша команда добивалась успеха.

Что изменит новый проект КоАП?

Сейчас идёт активное обсуждение проекта нового Кодекса об административных правонарушениях. Предполагаю, что практика судов поменяется с вступлением в силу нового КоАП, в котором парковка на газонных и зеленых насаждениях будет указана как нарушение.

Уточню, что я имею в виду. Существующая возможность отменить штраф за парковку на газоне в 2021 году может исчезнуть в двух случаях:

если вступит в силу новый КоАП, в котором пропишут это нарушение и наказание за него; если МАДИ начнет оформлять такие дела так, как этого требует закон, а не по упрощенной схеме.

Однако даже в этом случае наша команда постарается выработать стратегию и найти пробелы, которые можно будет использовать для обжалования таких штрафов.

Парковка на газоне для физических и юридических лиц

Как я уже упоминал ранее, наказание для физлиц и юрлиц сильно различаются. Ни одной фирме или организации не захочется платить штраф в размере 300 000 рублей. Особенно это касается тех случаев, когда машину на газоне припарковало физическое лицо, а не юридическое.

Пленум Верховного суда РФ от 24.10.2006 года предлагает список доказательств, которые могут подтверждать факт нахождения транспортного средства во владении или пользовании другого лица:

доверенность на право управления;

полис ОСАГО (либо открытая страховка, либо вписано физлицо, не работающее у юрлица);

договор аренды или лизинга;

показания свидетелей;

показания водителя, совершившего нарушение;

акт приема-передачи транспортного средства;

кассовые-приходные ордера по оплате услуги аренды машины;

любые другие документы, подтверждающие факт передачи автомобиля юридическим лицом в пользование физическому.

Главный нюанс в таких случаях заключается в том, что физическое лицо, которое осуществило стоянку на газоне, не должно состоять в трудовых отношениях с юридическим лицо или как минимум находиться в отпуске на момент нарушения. Также важно, чтобы водитель был готов заплатить 5 000 рублей за подобный паркинг.

Собрать такой комплект документов для юридического лица не составляет никакой проблемы, главное внимательность к деталям.

Всем удачи и правильной парковки!

Фото на обложке: New Africa/shutterstock.com