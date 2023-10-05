Иммиграционная виза EB-5: как переехать в Штаты с помощью инвестиций

В прошлом году гражданство США получило рекордное с 2013 года число россиян — 10 420 человек. Причем 6001 из них выиграли грин-карты по программе DV. Однако победителями лотереи становятся чуть более 2% из подавших заявку.

Виза инвестора ЕВ-5: для кого и как получить

В основном переезд интересует родителей старшеклассников. Университеты США считаются одними из лучших в мире — отсюда и желание отправить ребенка на учебу в Соединенные Штаты. Например, в топ-10 рейтинга QS-2023 попали сразу 5 американских вузов.

Переезд при этом обдумывается заранее: родители выбирают жилье и тип визы, консультируются с налоговым специалистом и иммиграционным консультантом.

Один из способов получения гражданства — инвестиционная виза ЕВ-5. В 2022 году, по данным Визового отдела США, такую визу получили 97 россиян. Главное ее преимущество — участие всей семьи в программе. Инвестор может подать заявку не только на себя, но и на супруга/супругу, а также на детей до 21 года.

Среди других плюсов визы — отсутствие требований к образованию, опыту работы и возрасту. У инвестора нет ограничений по месту проживания в США, а ПМЖ можно оформить для всей семьи, находясь при этом у себя на родине.

Государственная программа ЕВ-5 открыта более 30 лет. Она позволяет иностранцам получить постоянный ВНЖ (грин-карту) за инвестиции в коммерческие проекты Штатов и создание 10 рабочих мест. Причем переехать по визе ЕВ-5 можно на начальном этапе инвестирования — не дожидаясь выдачи грин-карты.

Минимальный размер взноса — $800 тыс. для районов с высоким уровнем безработицы (в Нью-Йорке, например, это район Бронкс). При вложениях без привязки к территории понадобится от $1,05 млн.

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Куда инвестировать: выбираем проект

Есть два способа инвестирования: открыть собственную компанию с трудоустройством 10 сотрудников минимум на два года или инвестировать в проект Регионального центра. Большая часть инвесторов выбирает второй вариант — это проще, чем создать и управлять своим бизнесом.

Участие в программе через проекты РЦ — пассивная инвестиция для инвестора с возвратом через 5-7 лет, нет необходимости ежедневно заниматься бизнесом, управлять компанией и вести подсчет количества рабочих мест.

Региональные центры — это лицензированные Службой гражданства и иммиграции (USCIS) коммерческие организации. Через привлечение зарубежных инвестиций они содействуют экономическому росту США.

Инвестор вкладывается в крупный проект — жилые комплексы, рестораны, отели, производственные предприятия, больницы и иные объекты недвижимости.

Несмотря на то, что проекты Региональных центров разные и структура финансирования отличается, тем не менее, наиболее часто используемая модель финансирования на объектах на EB-5 следующая:

20% от необходимой суммы составляет собственный капитал девелопера;

30% — EB-5 инвестиции через заемное финансирование;

50% — банковский кредит.

По условиям программы EB-5 нет гарантии возврата инвестиций, но Региональный центр берет на себя все бизнес-процессы, чтобы вложение было менее рискованным с учетом требований программы.

У РЦ есть преимущество: им засчитывают рабочие места, созданные как напрямую, так и косвенно, поэтому в проектах на каждого инвестора создается количество рабочих мест с запасом.

При выборе РЦ важно учитывать его опыт работы, статистику одобрений, отсутствие аффилированности с девелопером, финансирование проектов без учета EB-5, срок, условия возврата средств, репутацию всех участников проекта и другие факторы.

Порядок оформления визы ЕВ-5

Согласно условиям EB-5, заявитель должен выполнить два условия. Первое — легальность инвестируемых средств. И второе — создание 10 рабочих мест.

Когда проект выбран, инвестор подает петицию I-526. Ее одобрение — выполнение первого требования, в результате которого заявители получают условные грин-карты сроком на два года.

Затем готовится петиция I-829. Она подтверждает, что 10 рабочих мест было создано и средства инвестора продолжают находиться в проекте. Срок между подачей 1-й и 2-й петиций — время для создания рабочих мест.

В случае одобрения этой петиции заявителям выдают постоянные грин-карты на 10 лет. А через пять лет после получения условного ВНЖ инвестор и его семья могут претендовать на американское гражданство. Паспорт США дает право безвизового въезда в более чем 170 стран, включая страны ЕС, Канаду и Австралию.

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Образовательные возможности

Планировать переезд в Соединенные Штаты желательно заблаговременно, чтобы разработать стратегию, максимально подходящую под конкретную ситуацию, учесть все нюансы, получить время на то, чтобы изучить и обдумать все возможные варианты.

В качестве примера приведу кейс клиентки, которая решила всей семьей переехать в США, чтобы сын смог построить карьеру. Сын более 10 лет занимается парусным спортом и большую часть времени находится за рубежом.

Изначально рассматривали возможность открытия в Америке собственного бизнеса. Но изучив требования к открытию собственного бизнеса, приняли решение в пользу получения визы EB-5.

Пассивное инвестирование в проекты Регионального центра, в уже готовый бизнес, требует значительно меньше времени и усилий, чем создание своего бизнеса. Приятным открытием для клиентки стал тот факт, что наличие визы EB-5 позволяет снизить стоимость обучения в американских университетах.

В стратегию по переезду добавилась задача для сына поступить в Массачусетский технологический институт (MIT), одно из самых престижных учебных заведений США.

Виза ЕВ-5 действительно позволяет сэкономить на обучении в американских вузах. Например, год обучения в Мичиганском университете обойдется в $16 тыс. для резидентов, а для иностранных студентов с визой F1 — в $53 тыс. По окончании вуза с ЕВ-5 можно продолжить работу в Штатах, в то время как F1 дает только три месяца на трудоустройство.

В практике нашей компании немало кейсов, когда детей зачисляют сначала в старшую школу — с 9 по 12 классы, чтобы у школьников будет время на адаптацию перед поступлением в вуз. Причем для сопровождения ребенка в новой стране не нужны краткосрочные визы — достаточно ЕВ-5.

Стоит отметить, что оформить визу можно не только за инвестиции. По программам O-1 и ЕВ-1A, например, переехать в США могут люди с выдающимися способностями — ученые, актеры, спортсмены и писатели. А виза EB2/ЕВ-3 выдается при трудоустройстве в американскую компанию на основании уникальных навыков и опыта заявителя.

У каждой есть нюансы — поэтому перед подачей заявки лучше проконсультироваться со специалистом или изучить материалы по теме.

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