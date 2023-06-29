Пиарь как стартап: почему крупному бизнесу пора обновить методы продвижения

Стартапы и малый бизнес, напротив, заняты этим на постоянной основе — поэтому у них получается решать проблемы иногда до их возникновения. Какие PR-приемы бизнесу стоит взять на вооружение и как их использовать, рассказал сооснователь Vinci Agency Александр Изряднов.

В арсенале у PR-отделов крупных компаний обычно есть лишь инструменты, которые не предназначены для быстрых и проактивных действий: рассылки пресс-релизов, питчинг СМИ, публикация ежегодных отчетов. Чаще всего они заточены под консервативную, планомерную коммуникацию и не предусматривают гибкого жонглирования контентом.

Чем отличается PR крупных компаний и стартапов

Информационный кризис чаще всего считается угрозой, которую нужно предотвратить или обойти.

На самом деле именно он:

позволяет рассказать о своем продукте в новом ключе,

показать бренд в лучшем свете.

Возникает кризисная ситуация на почве недоинформированности рынка о компании. Быстро и своевременно отработав нападки, бизнес может набрать очков у своей целевой аудитории или даже завоевать новую.

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Такое преодоление информационных угроз может стать позитивной частью регулярной коммуникации бренда, если, конечно, пиарщик научился с ними работать.

Ведь, несмотря на все новшества, основное правило коммуникации не изменилось: если про компанию не пишут, значит, ее не существует.

Основная проблема корпораций — в устаревшем инструментарии, которым пользуются их пиарщики

Например, зачастую бесполезная, формализованная и массовая рассылка пресс-релизов.

Вторая — в выстраивании внутренних процессов

Чаще всего механизмы быстрого реагирования, утверждения цитат, фактуры или позиции компании просто отсутствуют. Например, большие бренды, за редким исключением, не занимаются ньюсджекингом созданием собственного контента на чужих инфоповодах — они для этого слишком неповоротливы.

Если сегодня компания не старается быть в медиаполе такой же активной, как стартап, ее ждет один информационный провал за другим.

Ежедневно мимо проржавевшей махины, работающей лишь над рассылкой пресс-релизов, проходят десятки возможностей продвижения.

Существует миф, что гибкость стартапов в PR обусловлена гораздо меньшими ставками риска. Но если у бизнеса построена коммуникационная стратегия, причем неважно, у индивидуального предпринимателя или транснациональной корпорации, он заранее знает, где, что, кому и в какой момент говорить, а где молчать. Ошибки при таком подходе крайне маловероятны.

Полтора года назад пиар-менеджер крупного ретейлера высказала в сети свою личную политическую позицию. Сам факт уже странной ситуации компания почему-то решила не отрабатывать, а просто «дала заднюю». Объявили о формальном наказании, и тему как будто закрыли.

Однако СМИ еще две недели обсуждали эксцесс, а конкуренты не преминули использовать инфоповод для выстраивания собственного HR-бренда.

Вместо игры в молчанку стоило бы воспользоваться кризисной ситуацией, чтобы показать себя аудитории в белом свете. Например, рассказать журналистам, что в связи с произошедшим провели собственное расследование и разработали новую внутреннюю политику. То есть бренд мог показать, что воспользовался ошибкой, чтобы улучшить себя.

Именно так поступают стартапы:

У них просто нет огромных бюджетов и времени ждать, пока кризис рассосется сам собой.

Они проактивно действуют здесь и сейчас, зачастую опережая развитие негативных событий.

У маленького бизнеса, как правило, нет доступа к высококачественным профессионалам, которые могли бы заниматься коммуникацией. Нет у них и финансовых ресурсов для использования ряда высокобюджетных инструментов.

Поэтому пиарщикам приходится проявлять гибкость и буквально изобретать новые ходы и фишки.

Пять механик продвижения стартапов, которые пригодятся крупным компаниям

Коммуникации всегда решают бизнес-задачи. С появлением новых видов, естественно, появляются и PR-инструменты, призванные их решить.

Например, еще пять лет назад никто вообще не занимался HR-брендом, потому что достаточно было понимать, что «у нас большая компания, мы платим деньги и привлекательны для потенциальных работников». Теперь конкуренция на рынке труда намного выше, и компании вынуждены создавать и продвигать собственный HR-бренд.

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Это инструмент для удержания действующих и более точного и выгодного привлечения новых сотрудников.

Точно так же появилось большое количество антикризисных коммуникационных решений, которые раньше, в более или менее стабильные времена, были просто не нужны. Эти и другие новые вызовы, встающие перед компанией, PR-подразделение обязано уметь преодолевать.

Вот пять инструментов, которые должны быть в арсенале любой крупной компании на случай, если произойдет что-то экстраординарное.

Проактивная позиция

Большие производственные компании, как правило, либо освещают свои регулярные инфоповоды с помощью пресс-релизов, либо обороняются от кризисных ситуаций и нападок журналистов. Стартапы же в любых каналах коммуникации ведут себя активно, хватаясь за любую возможность рассказать о себе миру.

Не нужно ждать новостей, нужно их создавать.

К примеру, вместо того, чтобы рассказывать раз в год про свой финансовый отчет, можно «продавать» журналистам истории про внутреннюю кухню, потому что она всегда очень интересна. Особенно в технологических компаниях с долгим и трудоемким циклом производства.

Открытость

Пять-шесть лет назад даже известные бренды вели коммуникацию в социальных медиа, закрывая комментарии. «Мало ли кто чего напишет», — думали PR-отделы, и лучшим вариантом было перестраховаться, вместо того чтобы отвечать людям на вопросы и давать расширенную информацию.

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Теперь же этим занимаются целые SMM-отделы, часто работающие на аутсорсе через PR-агентства.

Личная коммуникация

У корпораций, как правило, нет лица. И это не стереотип из антиутопии: у ресурсодобывающей компании действительно зачастую нет простого и понятного людям спикера.

Не имени с должностью, от которого идут цитаты в пресс-релизах, а живого человеческого лица, которое на доступном языке взаимодействует со своей аудиторией — с рынком, с потребителем, с партнерами.

В стартапах же коммуникация чаще всего ведется через бренд фаундера. Человек становится рупором проекта и, как следствие, экспертом рынка.

Выход в офлайн

Волна ковид-опасений постепенно спадает, популярность офлайн-ивентов растет. Мы отмечаем растущий интерес к ним как среди заказчиков, так и со стороны людей, посещающих организованные нами мероприятия.

Отлично работают:

бизнес-завтраки,

выставки,

круглые столы,

конференции.

Люди хотят видеть реальных, живых людей.

Обучение

Образовательные онлайн-курсы и офлайн-программы, доказывающие экспертизу бизнеса, помогут отстроиться от конкурентов сразу по нескольким направлениям — от формирования и продвижения HR-бренда до продвижения сложного продукта в новых целевых аудиториях.

Обладание полным набором этих инструментов сегодня — вопрос профпригодности коммуникационной команды.

PR-отдел просто должен найти в себе силы и смелость понять, какие новые задачи появились перед бизнесом, и признать: решать их старым инструментарием нельзя. И попытаться найти выход из этой ситуации.

Это не значит, что нужно увеличить бюджет на 80% или нанять еще 20 пиар-менеджеров и 18 копирайтеров:

нужно просто быть открытыми к рынку,

следить за ним,

выхватывать на лету новые инструменты, способные решать задачи предприятия.

Причем топы вряд ли будут инициаторами нововведений. Такие изменения должны появиться на уровне PR-подразделения.

Если вдруг уже руководство заметит, что штатные пиарщики не могут отработать кризисную ситуацию или закрыть бизнес-задачу, значит, дело совсем плохо и, возможно, единственный путь — сменить PRD вместе со всем отделом.

Главный козырь стартапов — готовность к экспериментам

Несколько лет назад нашим клиентом стал «Норникель». Мы помогали компании с новыми подходами и инструментами, которыми в штатной PR-команде никогда не занимались.

Коллеги успешно вели стандартную корпоративную коммуникацию, занимались HR-брендом, но никогда не рассказывали про себя как про высокотехнологичную компанию.

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Когда мы проанализировали имеющиеся ресурсы и фактуру, то поняли, что рассказать-то очень даже есть что.

В распоряжении бизнеса есть целая машинерия узлов и новшеств, есть разработки, которые уже внедрены на производстве или находятся в стадии пилотов. Например, экзоскелеты у шахтеров, прямо как в фильме «Элизиум».

И обо всем этом невозможно рассказать в обычном пресс-релизе, тут нужна целая история, герои, драма.

Мы помогли заказчику показать бренд в новом свете, появиться в СМИ с высокотехнологичными инфоповодами. Потом это перешло из области публикаций и комментариев в офлайн — мы сделали «Хакатон». Компания за полтора года смогла занять информационное поле там, где вообще никогда не была представлена.

Такая открытость, готовность к экспериментам — самый главный козырь стартапов. И корпорациям тоже нужно быть готовым к новым инструментам, пробовать их и не бояться.

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