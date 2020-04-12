Правильная самооценка: как не распыляться в борьбе с негативными отзывами
Анастасия Пахоменкова, специалист по управлению репутацией «Ашманов и партнеры», рассказывает о методике, которая помогает более точно оценивать репутацию компании, правильно расставлять приоритеты и эффективно работать с восприятием бренда пользователями.
Чтение отзывов — неотъемлемый шаг клиента на пути от выбора до покупки. В одном только «Яндексе» пользователи ищут отзывы более 76 млн раз в месяц.
Компании, осознающие важность отзывов, следят за соотношением критики и похвалы в свой адрес, нивелируют негатив положительными комментариями и благодарят клиентов за высокие оценки.
Но по эффективности такой подход можно сравнить с ремонтом российских дорог — ямы приходится залатывать без конца.
Почему содержательность отзыва важнее тональности
Компании часто ошибаются, считая тональность отзыва единственным фактором, влияющим на покупку. Но критики в рунете в два раза больше, чем похвалы, поэтому стремление к количественному превосходству позитива над негативом — утопичный KPI.
Важнее ориентироваться на другие качественные показатели отзывов, чтобы составить более точную картину. Например, на авторство, цитируемость источника, содержательность, давность и так далее.
Содержательность отзыва весомее, чем рейтинговая оценка. Отзыв с одной звездой и сообщением «не понравилось» влияет на решение о покупке слабее, чем подробная история об обмане со стороны менеджера.
Оценки без текста — например, в «Яндекс.Картах» — влияют на лояльность еще меньше. Картографические сервисы Google и «Яндекса» занижают их значение при подсчете рейтинга компаний и отдают приоритет развернутым сообщениям.
Суммарный рейтинг компании на сайтах-отзовиках тоже не всегда важен. Кафе с пятью звездами и двумя отзывами трехлетней давности вряд ли будет смотреться выигрышнее, чем ресторан с рейтингом в три звезды и пятью сотнями свежих отзывов.
Итак, оценивать репутацию компании лучше по качественным параметрам отзывов. Давайте разберемся, как это сделать.
Как выявить слабые места в репутации
Чтобы составить детальный репутационный портрет, мы оцениваем вес каждого отзыва по специальной шкале:
- 2 балла ставим за подробный обзор с большим количество деталей, расширенным описанием или с фотографиями. Примерно от 300 знаков без пробелов (как пример — классический отзыв на otzovik.com).
- 1 балл — за краткое описание сути: «Приехали утром, долго прождали в очереди. Весь рабочий день насмарку!» или «Спасибо Ольге Михайловне, она качественно подшила мне брюки».
- 0,5 балла — за оценку без текста или с текстом без описания: «плохо», «норм», «молодцы». Подобные отзывы, кстати, нарушают правила многих площадок и могут быть удалены. Или если рейтинговая оценка не совпадает с текстом отзыва. Например, пользователь оценивают компанию на четыре балла из пяти, но текст отзыва говорит нам о том, что клиент остался недоволен и не завершил покупку.
Давайте посмотрим, как работает методика, на примере дилерского центра. По данным агентства SocMediaMarketing, 37% покупателей считают репутацию автодилера одним из 10 важнейших факторов при принятии решения о покупке.
Мы оценили отзывы и рейтинги, которые вышли в декабре 2019 года, о крупном московском центре «Hyundai Рольф Юг».
Клиенты оставили всего 50 реакций о компании за месяц. Мы оценили их в 36,5 баллов, потому что 20 оценок были без текста. Позитивные отзывы мы оценили в 27 баллов, а негативные — в 9,5 баллов. Мы обнаружили 10 негативных отзывов, но в таблице видно, что максимальный ущерб репутации наносят два обзора на площадках Otzovik и Rtdm-auto.ru.
Отзывы написаны разными людьми в разные даты, но в целом описывают одинаковую проблему — жалобу на работу кредитного отдела. Если мы хотим улучшить показатели в следующем месяце, необходимо в первую очередь заняться процессами в этом отделе.
Соотношение негатива к общему числу баллов: 9,5 / 36,5 *100 = 26%.
Вторым этапом рекомендую провести сравнительный анализ конкурентов по такой же схеме. Например, мы оценили Major Hyundai на МКАДе. Мы не увидели подробных негативных обзоров, но и развернутых положительных отзывов также не было. Индекс негатива — 27%. При этом общее число оценок у Major в декабре заметно меньше, чем у «Рольфа». Поэтому можно сделать вывод, что репутация Major в этот момент уступает «Рольфу».
Какие стратегии помогут справляться с негативом
На примере «Рольфа» мы выяснили, что клиенты редко оставляют развернутые комментарии о компании. На таком фоне любой развернутый негативный обзор будет выглядеть очень весомо — даже с учетом того, что большинство отзывов о компании положительные.
«Рольф» может выбрать различные стратегии, чтобы снизить индекс негатива, например:
- Быстрая стратегия: разобрать ситуации по негативным отзывам на Otzovik и Rtdm-auto.ru и подробно написать, как проблема была решена.
- Среднесрочная стратегия: мотивировать клиентов писать к оценкам комментарии о том, что им понравилось или не понравилось. Учитывая, что в целом клиенты компании остаются довольными, можно прогнозировать, что оценки с отзывами будут в основном положительными и усилят репутацию компании.
- Долгосрочная стратегия: наращивать долю подробных обзоров от клиентов, которые остались довольны покупкой.
Любая из трех стратегий даст гарантированный эффект, который затем можно измерить по методике, описанной выше.
Как получить максимум
Предложенная методика — лишь один вариантов того, как анализировать репутацию в сети более осмысленно и перейти от количественной оценки к качественной.
Также можно внедрить более сложную систему оценки с учетом веса автора, источника, давности и так далее и вести подсчет в автоматическом режиме. Это важно, ведь когда о компании оставляют сотни или тысячи отзывов в месяц, трудно отделить зерна от плевел и реагировать прицельно.
Изображение на обложке: Shutterstock / 13_Phunkod
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