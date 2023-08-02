Что на самом деле должен уметь менеджер продукта, чтобы заинтересовать работодателя

Юрий Агеев, ведущий подкаста Make Sense и создатель конференции по менеджменту продуктов ProductSense, рассказал, что должен знать и уметь такой специалист, чтобы успешно развивать продукт и не сливать бюджет и силы команды.

Менеджер продуктов — он же продакт-менеджер, или просто «продакт» — нужен там, где есть задача создать продукт, вывести его на рынок, продать и успешно конкурировать с ним за покупателя.

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Откуда мы знаем, что должен знать и уметь менеджер продуктов

Продуктовый менеджер берет на себя ответственность за все этапы:

создания и развития продукта от идеи до прототипа,

поиска точек роста, масштабирования,

ухода продукта с рынка.

Над этим он работает вместе с дизайнерами, разработчиками, маркетологами, отделом продаж, исследователями, менеджерами проектов, но его непосредственные задачи лишь косвенно связаны с этими сферами, и ему нужны другие знания, умения и навыки.

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Каки е?

Об этом до сих пор ведутся споры. Профессия считается молодой, поэтому зафиксированного стандарта нет. Но участники сообщества предпринимали несколько попыток его создать.

Например, мы пересмотрели несколько сотен вакансий, провели около ста интервью с менеджерами продуктов и руководителями продуктовых направлений, которые участвуют в найме. Искали общее — то, что повторяется вне зависимости от индустрии и конкретной компании.

Получилась вот такая таблица навыков.

Аналогичные подходы к систематизации совершили ProductStar и GoPractice.

Попытку подружить практику с теорией предпринял и Минтруд, подготовив профессиональный стандарт «Менеджер продуктов в области информационных технологий».

Но, насколько нам известно, менеджеры продуктов и компании не опираются на него в работе.

Зато три уже упомянутых классификации, созданных практиками для практиков, действительно находят отражение в жизни. Это показывают наши ежегодные исследования.

В частности, в последнем исследовании о том, какую работу выбирают продакты, мы обнаружили интересную вещь: между грейдами менеджеров продуктов (Junior, Middle, Senior) и временем работы на этой позиции есть прямая зависимость.

То есть и компании, и сами специалисты уже понимают, кто такой менеджер продуктов и что он должен знать и уметь, чтобы претендовать на тот или иной грейд.

При этом получить нужный опыт можно за вполне предсказуемое время:

до года — ты точно Junior,

от двух лет — уже Middle,

три года и выше — скорее всего, Senior.

Так что же должен знать и уметь продакт

Об этом стоит говорить в разрезе сразу двух плоскостей:

Знаний и навыков, необходимых для каждого грейда; Специализации.

Начну со знаний и навыков.

Junior Product Manager

Зона ответственности

Знает роли в команде, основные термины;

Берет ответственность на уровне конкретных задач и небольших проектов внутри продукта. Младший менеджер продуктов обычно не управляет бэклогом;

Планирует задачи в горизонте спринта.

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Что умеет

Использовать популярные фреймворки и методы, проверять гипотезы;

Работать по заданному шаблону и техзаданию: например, провести интервью по скрипту или составить описание сегмента аудитории по аналогии с уже составленным описанием;

Самостоятельно выстраивать коммуникации с командой для выполнения своих задач;

Определять потребность одного клиента, пользователя или стейкхолдера и удовлетворять эту потребность.

Middle Product Manager

Зона ответственности

Берет ответственность за небольшой продукт или значимую часть большого продукта;

Управляет бэклогом, распоряжается бюджетом команды;

Планирует в горизонте до полугода;

Стратегией не занимается, но способен построить дорожную карту на один-два квартала.

Что умеет

Реализовать проект целиком по KPI, которые обычно получает «сверху». Например, вырастить конверсию мобильной игры в платящих пользователей на три процентных пункта;

Выявлять потребности пользовательских сегментов и закрывать их;

Рассчитывать юнит-экономику, потенциальную прибыль и расходы;

Взаимодействовать с маркетингом по доставке готовых фич или продуктов, при этом может предложить собственный план продвижения;

Выстраивать коммуникации с отделами за пределами продуктовой команды: юристами, техподдержкой, финансовым департаментом.

Senior Product Manager

Зона ответственности

Берет ответственность за большой продукт или линейку продуктов. Не только развивает готовые продукты, но и инициирует запуск новых;

Планирует в горизонте от полугода. Разрабатывает стратегию, анализирует перспективы своего и смежных рынков;

Отлично понимает свою отрасль.

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Что умеет

Запускать новые продукты или организовывать выход на новые рынки и сегменты;

Разрабатывать стратегию развития продукта и защищать ее перед стейкхолдерами;

Выстраивать коммуникации с топ-менеджерами и отстаивать интересы продуктовых команд;

Выстраивать и перестраивать продуктовые процессы. Например, определять, какие продуктовые фреймворки будут использоваться;

Составлять бюджет и P&L продукта или линейки продуктов, понимать финансовый отдел.

Chief Product Officer (CPO)

Зона ответственности

Стратегическое управление продуктовым портфелем и всем продуктовым направлением. Для директора продуктом по факту становятся другие менеджеры продуктов и их показатели.

Планирует в горизонте от года. Разрабатывает стратегию, анализирует перспективы своего и смежных рынков.

Отлично понимает свою отрасль.

Что умеет

Так как CPO сам относится к топовому уровню (C-level), он выстраивает коммуникации на уровне совета директоров, генерального директора и акционеров.

Особенно важными становятся мягкие навыки, стратегический менеджмент, умение договариваться и брать на себя ответственность за решения.

Почему важно учитывать специализацию

Выше мы перечислили универсальные знания и навыки, которые актуальны для любого бизнеса, Влияние индустрии, конечно, тоже велико, но описать его для всех сфер невозможно. Зато можно перечислить особенности в разных типах продуктов.

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Их знание поможет стать сильнее на своем месте или перейти в другой продукт с меньшими потерями, в том числе заранее прокачав недостающие навыки на пет-проектах или правильно подав опыт в резюме или на собеседовании.

B2C-продакт. Работает с продуктами для конечных пользователей. Их особенности в том, что в них в среднем гораздо больше пользователей, чаще можно использовать количественные методы исследований, а сами продукты и истории успеха продуктов на слуху. B2B-продакт. Работает с продуктами для бизнесов. Среди особенностей — более высокий чек, юридические лица в роли клиентов, в среднем меньшее количество пользователей, чем в B2C-продуктах. Это приводит к тому, что количественные методы исследований не всегда дают статзначимый результат, и для сбора данных нужно использовать индивидуальную работу с клиентами. B2G-продакт. Пользователь его продукта — государство. Из-за этого здесь больше бюрократии, индивидуальной работы, цепочка принятия решений становится очень длинной, а работа с клиентскими бюджетами отличается даже от B2B. Platform-продакт. Занимается развитием платформенных продуктов, то есть продуктов, которые предоставляют площадку для встречи двух аудиторий: тех, у кого есть спрос, и тех, у кого есть предложение. Пример — маркетплейсы или сервисы такси. Работа с двумя аудиториями — и есть основная сложность, потому что приходится думать о потребностях сразу двух очень разных сегментов потребителей и находить баланс между их интересами. Technical Product Manager. Занимается созданием и развитием продуктов, с помощью которых инженеры — ключевая аудитория этих продуктов — разрабатывают технические решения для своих заказчиков. Здесь нужна глубокая техническая экспертиза, знание процессов работы инженеров и понимание, для каких сред и финальных клиентов разрабатывают свои решения инженеры, используя этот продукт. Growth Product Manager. Занимается исключительно ростом продуктов по всей воронке: от привлечения пользователей до активации и монетизации, так называемый growth-hacking (подробнее об этой специализации можно прочитать здесь, язык — английский). Особенности: глубокая экспертиза как в маркетинге, так и в продукте, необходимость проверки огромного количества гипотез для роста продукта.

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Какими еще качествами нужно обладать

Для всех грейдов и специализаций менеджера продукта универсальными являются «мягкие навыки».

К ним относят:

умение общаться,

работать в команде,

мыслить критически и аналитически,

ставить цели и достигать их,

разрешать конфликты,

брать на себя ответственность,

организовывать себя и других.

Чем выше поднимается специалист по карьерной лестнице, тем важнее становятся эти софт-скилы.

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Кроме того, менеджер продуктов работает в условиях высокого уровня неопределенности и стресса. Ему приходится брать на себя ответственность за решения, результат которых будет виден не сразу, испытывать сильнейшие когнитивные нагрузки и мириться с тем, что большинство гипотез на проверку окажутся неверными.

Чтобы успешно работать в таких условиях, нужно научиться мыслить стратегически, много и осознанно ошибаться, развивать психическую гибкость и следить за ментальным здоровьем.

Как стать менеджером продуктов, который нужен бизнесу

На рынке появилось много образовательных курсов, которые учат профессии с нуля и помогают собрать первые кейсы. Однако таких выпускников гораздо больше, чем спрос на джунов, и больше, чем предложений по даже неоплачиваемым стажировкам.

Так что совмещать этот путь лучше всего с другими. Вот два, которые наиболее распространены в профессии:

Устроиться в продуктовую компанию на другую должность и постепенно перейти в продукт. Путь долгий и более реалистичный в крупных компаниях, где выстроены системы внутренних переходов и внутреннего обучения. Интересно, что именно так в менеджмент продуктов чаще всего переходят сотрудники отделов продаж. Перейти в менеджмент продуктов из максимально смежной роли. Могу сказать, что особенно хорошо это удается менеджерам проектов, аналитикам, маркетологам, разработчикам, продуктовым дизайнерам, причем часто они переходят сразу на уровень Middle.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff