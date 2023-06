Что рассматривать продакту при поиске работы — особенности B2B- и B2C-секторов

Содержание:

B2B

Давайте рассмотрим модель B2B business-to-business, которая предполагает взаимодействие и проведение транзакций между двумя компаниями, а не между компаниями и конечными потребителями (B2C) или государством (B2G).

B2B-транзакции широко распространены в области логистики, цепочек поставок и торговли ресурсами. В B2B-сфере часто заключаются сложные договоры, и прибыль основывается на масштабе поставок материалов или предоставлении данных.

Вот некоторые примеры B2B-сотрудничества:

Freightos, логистическая платформа, связывающая грузоперевозчиков, экспедиторов и грузополучателей, таких как контейнерные линии или Fedex.

Поставки дисплеев Samsung для Apple.

Oracle, предоставляющий обезличенные данные пользователей для создания персонализированных решений.

Из примеров видно, что B2B-сотрудничество часто включает в себя сотни компаний, и для успешной работы в этой области необходимо разбираться в контрактах, бизнес-моделях и интеграциях через API.

Это напоминает работу детектива, который раскрывает связи между различными сторонами расследования.

Некоторые особенности B2B включают:

Более обстоятельную работу над фичами, поскольку они часто технически сложны и требуют более тщательного анализа и понимания.

Меньше данных для проверки гипотез, так как развертывание новых функций происходит реже, а число корпоративных пользователей обычно меньше, что усложняет достижение статистической значимости для проверки гипотез.

Более сложную иерархию ролей в продукте, так как B2B-продукты обычно предназначены для компаний с разными должностями. Требуется четкое определение ролей и разграничение прав доступа для каждой из них, продумывание сценариев использования продукта.

Более узкую целевую аудиторию. B2B-продукты часто разрабатываются для конкретных отраслей или отделов. Например, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) предназначены для отделов продаж, а системы планирования ресурсов предприятия (ERP) — для отделов логистики.

Меньшее количество специалистов-продактов, которые специализируются на B2B-сфере. Из-за того, что B2B-сектор менее известен, начинающие продакты часто ищут работу в более публичных компаниях, таких как Meta*.

B2C

Давайте теперь рассмотрим модель B2C business-to-consumer, которая охватывает компании, занимающиеся транзакциями с физическими лицами.

Вот некоторые примеры известных B2C-платформ:

Aviasales, где вы можете приобрести авиабилеты.

Ostrovok, позволяющий бронировать отели.

Ozon, где вы можете заказывать товары.

Ivi, позволяющий смотреть фильмы и сериалы на компьютере или телевизоре.

Как видно из этих примеров, B2C-сектор включает в себя маркетплейсы, то есть платформы, на которых бизнесы продают товары или предоставляют услуги потребителям.

Несмотря на популярность и известность перечисленных платформ, они работают в высококонкурентной среде, где требуется значительное финансирование для привлечения и удержания большого числа пользователей. Это может отражаться в высокой стоимости их акций на публичных рынках, если они там торгуются.

Общие черты B2C-компаний:

Больший объем трафика и возможность проверять гипотезы.

Более быстрый цикл разработки продуктов.

Широкая целевая аудитория и много направлений для развития продукта.

Высокая конкуренция среди продактов за места в B2C-продуктах.

Подвиды B2B и B2С

В B2B и B2C существуют следующие модели, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание при поиске ниши:

B2B2B — например, Shopify — платформа, на которой бизнес может создать сайт интернет-магазина под ключ. B2B2C — например, Hyundai, который продает свои авто потребителям через дистрибьюторов. B2C2B — маркетинговая стратегия, при которой компании делают свой продукт подходящим для ее сотрудников как для индивидуальных потребителей, а эти сотрудники начинают использовать его для корпоративных нужд. Например, вы вели личные планы в Notion, а потом поняли, что он подходит для базы знаний в вашей компании и убедили лицо, принимающее решения, купить на него корпоративную подписку. C2B — например, маркетплейс Upwork, на котором вы сможете найти дизайнера для разработки нового фирстиля компании. C2B2B — например, «АвтоГермес», который покупает ваш автомобиль, а потом продает компаниям. С2С — например, Ebay, на котором одни пользователи продают свои вещи другим. D2C DTC (D2C, Direct To Consumer) — прямая коммуникация компаний-производителей товаров с покупателями, без участия посредников. — например, когда мамина подруга продает маме косметику Avon, не работая при этом в Avon.

Ситуация на рынке

Размер B2B против B2C-рынка

По данным на 2022 год размер B2C-рынка составлял $4,4 трлн, в то время как размер B2B-рынка достигал $7,08 трлн. Прогнозируется, что к 2028 году размер B2C-рынка вырастет до $7,65 трлн, тогда как B2B-рынок достигнет $25,65 трлн.

Эти данные говорят о том, что B2B-рынок значительно превосходит B2C-рынок по размеру и потенциалу.

Важно отметить: это не означает, что каждому необходимо срочно переквалифицироваться в B2B-специалистов.Однако можно ожидать, что количество рабочих мест в сфере B2B будет гарантированно больше.

Рынок труда и сокращения

Давайте посмотрим на текущие сокращения рынка труда, чтобы понять, насколько они трагичны и где стоит искать работу.

По данным Crunchbase, 146192 человека были сокращены в технологической сфере только в Соединенных Штатах. Для сравнения: в 2022 году эта цифра составляла 93 тыс.человек.

Есть несколько причин, по которым могут проводиться сокращения персонала:

Закрытие убыточных проектов (например, как Stadia у Google).

Улучшение цифр для отчетности (например, производитель электромобилей Lucid Motors).

Изменение конъюнктуры рынка в последние годы (например, Zoom, который стремительно набирал штат в пандемию, так как число пользующихся их продуктом удаленных работников росло).

Оптимизация некоторых отделов (как у Amazon, которая сокращала в основном розничное и кадровое подразделения).

Первопричина сокращений — рецессия и неблагоприятные экономические прогнозы, но компании не будут сокращать приносящие прибыль подразделения, поэтому стоит:

Ознакомиться с годовым отчетом компании, если она публичная; Или статьями про компанию в открытых источниках, если непубличная.

И выбирать те подразделения, которые генерируют ее прибыль и в которых вероятность сокращения меньше.

Обзор tech-трендов по регионам

Рассмотрим, что происходит c наймом в Tech через размер IT как отрасли. Давайте рассмотрим каждый регион и определим, какую долю рынка IT в мире он занимает.

Северная Америка — 35%

Несмотря на масштабные сокращения в IT за последнее время, регион по-прежнему остается крупнейшим по IT. Достоинства этого региона очевидны: мировые IT-гиганты расположены здесь. США сохраняет лидерство по венчурному капиталу: в 2022 году 48% сделок приходилось именно на эту страну.

Отдельно стоит отметить, что любая американская ниша имеет огромный объем, поэтому стоит поискать интересные проекты в специфических индустриях.

Недостатки тоже на слуху: сложный и бюрократический процесс трудоустройства, про который будет рассказано чуть ниже.

Азия — 32%

Регион активно осваивает интернет и мобильные устройства и имеет большой потенциал дальнейшего роста за счет большого населения.

Для некоторых большую роль имеет разница в ментальности между Европой и Азией, что может быть препятствием для трудоустройства или разочаровать в дальнейшем — лучше хорошо изучить конкретную страну, в которую вы хотели бы поехать.

Растущее население предполагает потребность в продовольствии, в связи с чем в регионе наблюдается рост стартапов в сферах FoodTech и AgroTech.

Продолжается рост в FinTech:

займы,

банкинг,

электронные кошельки.

С 2000 по 2023 в этой сфере наблюдается рост в 3588%.

Европа — 22%

Этот регион по-прежнему сохраняет значимость в технологической сфере. В последние годы наблюдается много проектов в FinTech, FoodTech, медиа, логистике, корпоративном ПО, DeepTech (AI, Big Data, Computer Vision).

Европа занимает третье место в мире по размеру венчурных инвестиций после США и Азии.

Качество жизни в Европе можно противопоставить высоким налогам и бюрократии. Ряд стран (например, Португалия и Испания) продвигают визы для цифровых кочевников, на которые можно обратить внимание.

Латинская Америка — 6%, Африка — 5%

Несмотря на малую долю рынка в IT-индустрии, два данных региона имеют высокий потенциал в долгосрочной перспективе. Из-за растущего проникновения мобильных устройств и улучшения качества интернета растет FinTech.

В Латинской Америке и Африке набирают популярность маркетплейсы. Отдельные страны, например Чили и ЮАР, показывают рост по числу венчурных инвестиций в 2022 в сравнении с 2021 годом, в отличие от остальных стран региона да и мира в целом.

Каждая страна Латинской Америки и Африки имеет свои недостатки и культурные особенности, которые могут обернуться возможностями в долгосрочной перспективе.

В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют замедление экономического роста в регионе, что является общемировой тенденцией.

5 советов, чтобы начать поиск

Вот 5 советов, которые подойдут как Senior, так и Junior-грейдам.

Совет 1: Определитесь с географией поиска и нишей, подготовьтесь к работе над визой

Выбор географии зависит от набора ваших рабочих языков или желания их выучить. Важно, чтобы вам нравился регион, в котором вы ищите работу.

После того, как вы определитесь с регионом, изучите рабочие визы, доступные для граждан вашей страны. Например, в США есть O-1 визы и H-1B для работников.

Важно понять, подходит ли виза для вашей специальности, как долго вам надо работать над кейсом для ее получения. Великобритания и ряд других стран предлагают визы талантов. Возможно, вам подойдет виза цифрового кочевника в Португалии или Испании.

Обратите внимание на российские компании за рубежом: больше 70% российских стартапов разъехалось по миру. Договориться с российскими фаундерами всегда легче, так как нет языкового барьера и у вас с ними одна ментальность.

Не только российские стартапы, но и крупные компании диверсифицируют свои бизнесы за рубежом: обратите внимание на такие бренды, как Yango, inDrive, Osome. К тому же, команды разработки зачастую базируются в СНГ и Восточной Европе, поэтому знание русского будет для вас преимуществом в работе с такими командами.

Старайтесь не распыляться на несколько регионов и целенаправленно работать над тем, чтобы попасть на работу в один регион, — так ваш кейс будет выглядеть убедительнее, ведь вы сможете его досконально продумать.

Совет 2: Стремитесь на работу у лидеров, но рассматривайте плацдармы для постепенного достижения этой цели

Можно прибегнуть к такому приему:

Выберите свою идеальную компанию, должность и сферу. Например, технический продакт-менеджер в Amazon с направлением в ИИ. Посмотрите на компании из аналогичной сферы и с аналогичной корпоративной культурой и попытайтесь устроиться к ним, чтобы потом попасть в Amazon. Конкурентов Amazon можно найти в годовом отчете компании, там же можно почерпнуть много интересного про работу подразделений Amazon. Параллельно начните практиковаться в Python, если у вас нет этой компетенции: для технического продакта для ИИ этот навык будет крайне полезен.

Если вы джуниор-специалист или вам не хватает каких-либо навыков для работы мечты, можно прибегнуть к описанному выше приему, Senior-специалистам можно либо напрямую пойти на работу мечты, либо на первых порах пойти туда с понижением грейда или зарплаты — очень зависит от региона и компании.

Совет 3: Соберите идеальный кейс и продумайте каналы его продвижения

Важными составляющими кейса в зависимости от сферы и региона, в который вы стремитесь, могут быть:

Резюме в текстовом формате (да-да, в США и Европе этот формат до сих пор в ходу) и профиль LinkedIn (при этом в дополнение к профилю в Linkedin нужно посмотреть на наиболее популярные сайты по поиску работы в стране, в которой вы хотите ее получить, например, Indeed или Glassdoor)

(да-да, в США и Европе этот формат до сих пор в ходу) и (при этом в дополнение к профилю в Linkedin нужно посмотреть на наиболее популярные сайты по поиску работы в стране, в которой вы хотите ее получить, например, Indeed или Glassdoor) Портфолио, где будут:

Ваши личные достижения: статьи, интервью с вами, участие в ведущих индустриальных конференциях. Работодатели любят «звездных» кандидатов. Если эти статьи на русском, переведите их на английский (сейчас много возможностей машинного перевода) и сохраните на облаке, дайте на них ссылку в резюме. Если статей нет, но есть желание их написать, можно это сделать на Habr, Vc, Medium или через Pressfeed в ведущих журналах, если у вас есть интересная и актуальная тема. Ваши профили в соцсетях или сайт, на котором расписаны ваши профессиональные достижения и пет-проекты

Рекомендации . Зачастую необходимы рекомендации не только от коллег, но и от ведущих людей в индустрии, поэтому озаботьтесь поиском рекомендаций заблаговременно

. Зачастую необходимы рекомендации не только от коллег, но и от ведущих людей в индустрии, поэтому озаботьтесь поиском рекомендаций заблаговременно Сертификаты. Я по-прежнему считаю тренажер GoPractice и курсы Product Heroes лучшими в мире для продакт-менеджеров, но в англоязычной среде больше будут цениться PMP и курсы c Reforge

Совет 4: Подумайте над получением образования в стране, в которой вы хотите работать

Поиск работы на рынках США и Европы, особенно для нетехнических специалистов, зачастую сложен, конкуренция высока. Работодатели хотят брать людей, максимально погруженных в контекст.

Такой контекст (и лучший нетворкинг) в начале карьеры дает бакалавриат в университете, в 30 лет — MBA, в 35+ — EMBA.

Получение гранта существенно облегчает начальные финансовые затраты, а посчитать ROI от образования можно, посмотрев зарплаты выпускников из университета, который вы выбрали, на позиции, на которые вы претендуете.

Совет 5: Вступите в профильные организации, членство или сертификаты которых помогут в нетворкинге и трудоустройстве

Продолжая тему нетворкинга, можно получить много полезных контактов в индустриальных организациях.

Например, если я продакт-менеджер и хочу получить работу в американской логистике, я буду искать организации для продакт-менеджеров и ассоциации, связанные с грузовым автотранспортом, морским фрахтом и так далее.

