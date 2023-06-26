Энергичный кандидат, который на деле не будет вовлечен в работу — как распознать его на собеседовании

Вовлеченный специалист — это человек, который хочет и любит работать именно у вас и стремится принести пользу и добиться результатов не только ради бонусов или премий. В поисках такого кандидата легко спутать его, например, с тем, кто прошел много курсов — он ведь профессионал. Но так ли это на самом деле? И говорит ли о мотивированности?
Алексей Клочков, эксперт по управленческому консалтингу и основатель HRTech-платформы Happy Job, поделился советами, чтобы понять, когда у соискателя нет сильной внутренней мотивации к работе и что даже в условиях комфортной рабочей среды он будет работать «для галочки».
В чем разница между внутренней мотивацией и вовлеченностью в работу
Вовлеченность — это физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояние, в котором сотрудники стремятся выполнять работу как можно лучше.
Внутренняя мотивация — одна из двух составляющих вовлеченности (вторая — комфортная рабочая среда), то есть вовлеченность — понятие более широкое.
Приведу пример. Мотивированный человек хочет и любит работать. Вовлеченный специалист — это мотивированный человек, который хочет и любит работать именно у вас, стремится принести пользу и добиться результатов не только ради бонусов или премий, но и ради процветания компании.
Почему эффектный кандидат не равно вовлеченный и эффективный сотрудник
Профессиональные достижения кандидата легко перепутать с вовлеченностью в работу:
- Человеку удалось достичь высот благодаря тому, что он любит свою профессию и всегда трудится с полной отдачей. Возможно, так и есть.
- Или человек обладает развитыми коммуникативными способностями, умеет оказываться в нужное время в нужном месте, присваивает себе чужие достижения.
Ситуация на рынке труда в последнее время складывается таким образом, что на собеседования все чаще приходят «опытные» кандидаты. Они читают тексты о трудоустройстве и знают, как подать себя правильно.
«Играть» даже не приходится: срабатывает энтузиазм, связанный с шансом устроиться на работу вообще.
А еще внутреннюю мотивацию к работе легко перепутать с экстраверсией, оптимизмом и любопытством по поводу вакансии.
Не спешите надеяться, что, получив у вас работу, эффектный кандидат «включит» свои таланты на максимум и будет эффективным.
Как распознать потенциально не вовлеченного кандидата
На прямой вопрос, например, «вы любите свою работу?», — человек ответит то, что вы хотите услышать: горю на работе, живу ею и с детства мечтал стать бухгалтером или инженером или менеджером по продукту.
Перечислю признаки, которые на самом деле не указывают на вовлеченного кандидата.
- Наличие даже одного должно насторожить: обязательно задайте человеку дополнительные поведенческие вопросы (о которых ниже).
- Два и более признака — повод задуматься, точно ли вам нужен именно этот кандидат.
Но не будем категоричны. В некоторых отраслях, таких как ритейл и HoReCa, вовлеченность сотрудников может быть чуть ниже, — и это нормально. А в некоторых специалистов нужного профиля или квалификации на рынке немного (например, в IT) — и остается надеяться, что человек полюбит компанию и вовлечется в работу сверх ожиданий.
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Зацикленность на деньгах
Казалось бы… Человек понимает, что «он этого достоин».
Но почему не вовлеченность?
Стремиться к достойной оплате своих талантов и усилий нормально, но прислушайтесь на собеседовании к тому, насколько активно кандидат интересуется зарплатами-бонусами по сравнению с другими аспектами работы (особенно задачами).
Избыточная квалификация
Казалось бы… Человек много умеет, его опыт или образование будут полезны на смежных задачах.
Но почему не вовлеченность?
У overqualified специалиста может быть сильная внутренняя мотивация, но она быстро иссякнет на неинтересных ему задачах. А порой готовность идти на понижение в должности означает нежелание брать на себя ответственность.
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Отсутствие в резюме обучающих курсов или обучение по инерции
Казалось бы… Человек слишком занят на работе, поэтому не учится или посещает минимум курсов, предложенный и оплаченный работодателем.
Но почему не вовлеченность?
Если кандидат много учится, но исключительно за счет работодателя или на MOOC-платформах — скорее всего, ему не хватает любопытства к профессии и мотивации к развитию.
Если же у него много достижений в резюме, но за последние пять-семь лет нет ни одного курса повышения квалификации — велика вероятность, что внутренней мотивации к работе тоже нет.
Регулярное перевыполнение планов и достижение поставленных KPI
Казалось бы… В вашей компании кандидат будет так же выкладываться.
Но почему не вовлеченность?
При постоянной гонке за показателями высока вероятность, что кандидат быстро выгорит, а значит, перестанет работать вовлеченно.
Приоритет жизненного баланса над работой
Казалось бы… Человек настолько хорошо справляется с обязанностями, что успевает и жить за пределами работы (и активно к этому стремится).
Но почему не вовлеченность?
Работодатель, естественно, не ждет по умолчанию, что успешный кандидат будет работать сверхурочно, но большинство надеются, что в случае форс-мажоров сотрудники согласятся «пройти лишнюю милю». Категоричность на этапе резюме и собеседования встречается редко, но почти всегда означает низкую мотивацию к работе.
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В резюме нет роста и динамики
Казалось бы… Человек любит свою работу и отлично с ней справляется.
Но почему не вовлеченность?
Если кандидат занимал одну и ту же позицию 5-7-10 лет, то есть фактически не стремился освоить новый функционал или расширить полномочия, — это признак невовлеченного человека с низкой внутренней мотивацией к работе.
Обязательно уточните, менялись ли функции кандидата, повышался ли уровень ответственности за результат — или человек делал одно и то же несколько лет подряд, и его все устраивало.
Не фонтанирует идеями на собеседовании
Казалось бы… У кандидата все впереди — надо лишь устроиться на работу.
Но почему не вовлеченность?
Даже если рекрутер о подобном не просит, у вовлеченного человека идеи рождаются во время предметного обсуждения задач.
Не пускайте ситуацию на самотек: если человек отвечает исключительно на поставленные вопросы — спросите его в об идеях.
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Оценивая эффектного кандидата и наблюдая что-то из перечисленного выше, внимательно изучайте контекст. Любой условно-негативный сигнал может иметь разумные объяснения, и человек подойдет на вакансию и в дальнейшем справится с работой.
Какие стоп-сигналы должны насторожить
Если понравившийся вам сильный кандидат демонстрирует что-то из перечисленного ниже, подумайте дважды, прежде чем делать ему оффер.
- Отчаяние
Заподозрить его можно по языку телу и интонациям. Такой кандидат вполне может любить свою работу, но в данный момент он готов на все ради любой.
Во время работы в компании этот отчаянный энтузиазм может сойти на нет.
- Отговорки и оправдания
Обратите внимание на преобладание пассивных и безличных конструкций в речи (например, «приходилось» вместо «стремился или старался»).
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- Сарказм
Неосторожный сарказм по поводу прежних мест работы, руководителей или должностных обязанностей настораживает: с любовью к работе он обычно несовместим.
- Противоречивый язык тела
Наблюдение за языком тела — инструмент ненадежный, но довольно легко заметить, когда у человека не загораются глаза при разговоре о задачах, трудностях и победах, но весь он оживает при обсуждении условий работы или престижа компании.
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- Выхолощенные ответы
Например, кандидат долго и увлеченно «вещает» о своих целях на 5-10 лет, но затрудняется назвать ближайшую карьерную цель (должность, уровень зарплаты, навыки) — даже без привязки к срокам.
- Джоб-хоппинг
Частая смена работы может многое сказать о мотивации, но она не связана с самореализацией в конкретных компаниях или работой по призванию.
- Слабая аргументация перехода
Если для вас неочевидно и/или кандидат не в состоянии объяснить, почему он стремится в вашу компанию из нынешней, причина может быть исключительно в деньгах или комфорте работы.
Какие инструменты помогут выявить немотивированного кандидата
Мотивация — характеристика, которую трудно измерить, но легко увидеть в действиях. Поэтому самый эффективный и воспроизводимый в любых обстоятельствах инструмент — поведенческие вопросы.
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Они дают представление о том, как человек привык действовать, как реагирует на проблемы, что на самом деле им движет.
Приведем полезные вопросы.
- Что побуждает вас работать усерднее обычного? Приведите примеры, когда вы выходили за границы необходимого и обязательного.
- Расскажите об обязанностях на прежних местах работы, которые вы сами взяли на себя.
- Опишите ситуации, когда вам нравилось то, что вы делали: вы забывали о времени, находились в потоке.
- Расскажите о случае, когда вас попросили сделать что-то, чего вы никогда раньше не делали. Как вы отреагировали? Чему научились?
- Какое самое трудное решение вы приняли за последние шесть месяцев (за исключением решения о смене работы)?
- Бывало ли такое, что вам приходилось поддерживать мотивацию коллег? Как вы с этим справлялись?
- Опишите лучшего коллегу-напарника или лучшего руководителя, с которым вы когда-либо работали. Какое свойство работы этого человека привлекло вас?
- Доводилось ли вам работать с несколькими проектами одновременно? Как вы справлялись, организовывали время? Объясните на примерах.
- Расскажите о случае, когда вы знали, что правы, но пришлось следовать чужим инструкциям. Как ситуация разрешилась?
Какими должны быть ответы?
К сожалению, невозможно перечислить единственно правильные: люди разные, компании с их стратегическими задачами и подходами к поиску кандидатов тоже разные.
Универсальный совет: читайте между строк.
За рассказами о тушении пожаров, работе в потоке, принятии трудных решений всегда скрывается ответ о том, что движет человеком в работе.
Замечайте, когда этот внутренний импульс — про «не могу иначе», а не про «получу квартальный бонус».
Общие рекомендации
Остановимся на том, как компании (или эйчару) выстроить такую систему отбора, чтобы не нанимать немотивированных кандидатов.
- Предусмотрите многоэтапный процесс отбора на ключевые должности
Уж если человек преодолеет все этапы, ему хватит мотивации и на работу.
- Работайте против своих предубеждений
Стереотипы могут влиять на решения, в том числе о найме. Осознать свои предубеждения помогут тесты на выявление подсознательных ассоциаций (так называемые Гарвардские тесты) или видео от TedX о том, как «перехитрить» свои предубеждения.
- Спрашивайте кандидатов о неудачах и ошибках
Когда все хорошо — человека поддерживает внешняя мотивации, но когда что-то идет не по плану — внутренняя. Ищите в ответах кандидата сигналы о том, что или кто давал ему опору в трудностях.
- Попросите человека объяснить свой уход из прежней компании
Копайте глубже, чем социально-приемлемые ответы «я ее перерос» или «всегда мечтал работать у вас — и тут увидел вакансию».
Помогут вопросы:
- Что ваша нынешняя компания могла бы изменить в вашей работе, коллективе или культуре, чтобы удержать вас в своей команде?
- Что побудило бы вас остаться в нашей компании на следующие пять лет?
Резюме
Если ваш кандидат-звезда все же оказался специалистом с сильной внутренней мотивацией, позаботьтесь о нем — и о том, чтобы он заразил ею своих будущих коллег. Создайте комфортную рабочую среду, в которой он сможет развиваться и управлять своей карьерой.
Для этого регулярно проводите исследования вовлеченности, чтобы вовремя реагировать на ухудшение показателей. И конечно, вовлекайте сотрудников в обсуждение улучшений, прислушивайтесь к откровенным анонимным комментариям в опросах.
При наличии в компании комфортной рабочей среды, направленной на повышение вовлеченности и поддержку «супергероев» с сильной внутренней мотивацией, со временем большинство ваших сотрудников станут «звездами».
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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