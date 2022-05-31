Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?

10 марта курс доллара достиг максимальной отметки за всю историю — 121,53 рубля, евро — 132,41 рубля. После этой даты обе валюты начали стремительно терять свои позиции. На момент публикации материала доллар стоил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубля. Насколько эта цена реальна и чем вызвано столь масштабное падение? Разбирается Анастасия Тарасова, глава инвестфонда Maerli Capital.

Укрепление рубля, как это ни странно, произошло на фоне беспрецедентной санкционной войны, объявленной России Западом. Отключение банков от SWIFT, заморозка золотовалютных резервов, отказ некоторых стран от экспорта российского сырья — это только часть ограничительных мер, примененных против нашей страны.

После 10 марта новые санкции не производили на рубль заметного влияния, курс российской валюты рос практически ежедневно.

Существует несколько показателей, которые в обычных условиях оказывают влияние на становление фактического курса:

платежный баланс — если потребность в зарубежной валюте увеличивается для того, чтобы погасить международные обязательства, то курс рубля может снижаться;

чем выше темп инфляции, тем ниже курс;

стоимость нефтепродуктов;

изменение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и США, а также процентной ставки;

темпы экономического роста;

намерения и ожидания инвесторов и компаний.

Банк России регулирует официальный курс рубля по отношению к основным мировым валютам, отталкиваясь от итогов торгов на биржевом валютном рынке.

В сегодняшних реалиях эти факторы не работают. В основном на состояние рубля влияют принятые в феврале решения от Банка России и правительства, затрудняющие вывод средств за пределы нашей страны.

Нерезидентам запрещено сбывать на биржах российские активы и выводить средства за рубеж. Экспортеры обязаны сбывать 50% своих валютных доходов. С 18 апреля банки могут продавать гражданам наличную валюту, но только ту, что поступила в кассы начиная с 9 апреля 2022 года. До этой даты продажи были полностью запрещены.

Заградительная комиссия в 12% отменена в апреле.

Почему эти меры повлияли на состояние рубля?

Как и все прочие рыночные величины, курс рубля складывается из спроса и предложения.

До своего «изгнания» нерезиденты занимали до 16% от всего объема торгов на российском валютном рынке, остальная часть относилась к отечественным банковским организациям и брокерам.

После существенных перемен в системе игроков произошло нарушение равновесия между спросом и предложением. Именно из-за этого курс иностранных валют идет вниз. Принятые Банком России меры существенно снизили спрос на валюту со стороны резидентов, а нерезиденты потеряли возможность взаимодействовать с рынком.

24 февраля Euroclear — крупнейший европейский депозитарий — заявил о прекращении всех корреспондентских отношений с Национальным расчетным депозитарием и об остановке обработки операций клиентов из России и Беларуси. Были нарушены все связи между российским депозитарием и зарубежным, где учитывались бумаги с листингом на иностранных биржах. Это стало причиной уменьшения спроса на валюту.

Стоит отметить, что перемена состояния рынка на новостях или каких-либо ожиданиях больше неактуальны. В основном ситуацию на рынке контролируют торговые потоки. В нашей стране большинство операций по конвертации валютной выручки происходит в конце месяца, поскольку именно в это время компании оплачивают свои расходы, а также платят налоги. Усиление рубля пришлось именно на последнюю неделю марта.

Еще одной причиной может быть активная конвертация валютных счетов и депозитов в рубли со стороны клиентов тех банков, которые попали под санкции. Такая операция должна происходить в конкретные сроки — апрель и май, которые были установлены для банков, попавшие под международные ограничения.

Весьма существенную в снижении спроса роль играет спад активности импортеров, которые не могут пока справиться с логистическими проблемами.

Реален ли официальный курс рубля?

Фактически сегодня кроме него действует еще четыре курса:

курс на «черном рынке» выше официального;

состояние мировой денежной системы можно отслеживать на платформе «Форекс» — курс формируется на зарубежных торговых платформах, однако практически не демонстрирует реальное положение на рынке, из-за низкой рублевой ликвидности;

банковский курс — приблизительно на 6% выше биржевого;

курс на 1-2% выше биржевого и предназначен для импортеров, а также компаний, чьи обязательства номинированы в валюте.

Возврат курса к февральским показателям, а затем и его падение при нынешнем росте инфляции подтверждает, что он не обоснован экономически. Колебания курса подстраиваются под инфляцию, а сегодня этого не происходит, на динамику по сути влияют только решения ЦБ и официальный курс напрямую зависит от них.

Что будет дальше?

В связи со значительным притоком денежных средств от экспорта, а также снижения импорта, с одной стороны, и жесткого управления движением капитала, с другой, рубль будет продолжать укрепляться или хотя бы удерживать нынешние позиции.

Банк России даже при беспрецедентном падении курса евро и доллара пока не слишком активно предпринимает меры по нормализации рыночной ситуации. Скорее всего регулятор сознательно стремится к усилению рубля, несмотря на падение уровня прибыли российских экспортеров и сложности с поступлением средств в бюджет.

Будущая динамика курса зависима от того, когда и как именно регулятор будет смягчать средства по поддержке. Частично это уже было сделано: отменена 12% комиссия на покупку валюты, снят запрет на продажу валюты банками.

Руководство Банка России понимает, что усиление рубля — это экстраординарное явление даже для сложной экономической ситуации, когда инвесторы-нерезиденты массово уходят из России и сбывают свои активы.

Хотя окрепший рубль частично содействует цели по снижению инфляции в нашей стране, а также борьбе с предстоящим экономическим падением, рано или поздно он все же должен вернуться на прежнее место. Чрезмерное укрепление рубля невыгодно бюджету и экспортерам, поэтому регулятор продолжит возвращать финансовые условия к докризисному уровню.

Так что, скорее всего, нынешняя ситуация рано или поздно завершится ростом валютных котировок.

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