Несколько способов сократить затраты на разработку: часть 2

В этой части он расскажет, как сэкономить на других составляющих бюджета: лицензии на стороннее программное обеспечение, налогах и содержании офиса.

В первой части Дмитрий Красичков, предприниматель и разработчик с опытом работы более 12 лет, основатель IT-компании Octasoft , среди клиентов которой «Альфа-Групп», «Рамблер», «ЮниКредит», «СКБ Банк», «БКС», поделился вариантами, которые позволят сократить наиболее существенную статью расходов при разработке IT-продуктов — фонд оплаты труда.

Проприетарное программное обеспечение

Условно, закупаемое программное обеспечение можно разбить на три категории:

программные платформы (CRM, ERP и т.д.). Чаще всего используются в качестве основы разрабатываемой системы и постепенно дорабатываются до необходимой функциональности;

фреймворки, библиотеки и СУБД. Например, регулярно можно встретить использование Oracle Database или Microsoft SQL Server в качестве СУБД. Могут закупаться и решения для специфических узконаправленных задач, таких как распознавание документов или шифрование данных;

средства разработки. IDE, трекеры задач и многое другое, что необходимо программистам для поддержания устойчивого процесса разработки. Не привносят ценности в проект напрямую, но косвенно влияют на результат достаточно сильно.

Возможные способы оптимизации:

1. Отказ от готовых платформ.

Некоторые специалисты со мной не согласятся, но использование сторонних проприетарных платформ часто неоптимально и на практике создает больше проблем, чем приносит пользы.

Инициатива покупки готовой CRM/ERP/и т.д. обычно идет со стороны бизнеса, который ведется на очередное обещание маркетологов получить решение проблем «из коробки» и делать все без дорогостоящих программистов (идею продают под разным соусом уже многие десятилетия, сейчас это называется модным термином Low code). В реальности все оказывается не так радужно.

При принятии решения о покупке готовой платформы у себя в компании мы обычно руководствуемся следующим критерием: если вам нужно не меньше 50% функционала платформы без дополнительных доработок и в таком виде она решает 80-90% ваших задач, то покупка оправдана.

Плюсы:

значительная экономия;

низкая зависимость от внешних вендоров.

Минусы:

больше функционала необходимо реализовывать самостоятельно.

2. Переход на open source.

В современном мире для основных проприетарных программ существуют бесплатные и вполне достойные альтернативы на основе open source разработок. Например, Oracle Database вполне можно заменить на PostgreSQL, Atlassian Jira на Redmine и т.д. В качестве ресурса для поиска open source альтернатив можно порекомендовать https://alternativeto.net.

Безусловно, далеко не всегда замена возможна без потери в качестве, но часто экономия настолько значительная, что целесообразно пойти на подобный компромисс. В этом процессе крайне важно сохранить баланс. Рынок open source развит неравномерно и степень влияния замены на качество проекта будет сильно варьироваться в зависимости от конкретной ситуации.

Плюсы:

потенциально полный отказ от закупок программного обеспечения.

Минусы:

возможные потери в качестве;

у многих open source решений есть проблемы с документацией;

необходимо внимательно следить за лицензиями используемых библиотек и компонентов.

3. Изменение соотношения капитальных и операционных затрат.

Во многих случаях приобретение стороннего программного обеспечения возможно как единоразовой фиксированной выплатой, так и по подписной модели. Грамотное распределение затрат между операционными и капитальными может в значительной степени оптимизировать расходы на разработку.

Например, у вас есть в разработке проект, для полноценной работы которого требуется некоторый внешний сервис, являющийся источником важных данных. Вместо покупки безлимитного доступа может оказаться выгоднее оплачивать его по количеству фактических запросов. Возможна и обратная ситуация.

Плюсы:

минимальные трудозатраты на реализацию.

Минусы:

не всегда есть выбор варианта оплаты;

со временем вводные данные могут измениться и изначально оптимальное решение окажется убыточным.

Налоги

В рамках оптимизации бюджета на разработку нас в первую очередь интересуют (естественно, легальные) способы сокращения налоговых выплат на фонд оплаты труда:

1. Налоговые льготы для IT-компаний.

Для компаний определенного профиля в России созданы неплохие условия работы с точки зрения налоговых льгот. Более того, с текущего года налоговый маневр в IT-отрасли, несмотря на некоторую неоднозначность, сделал часть льгот еще более ощутимыми.

Для их получения:

выручка организации от реализации программного обеспечения и баз данных должна составлять не менее 90% от общей выручки;

среднесписочное количество сотрудников должно составлять не менее семи человек;

организация должна быть аккредитована в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Плюсы:

снижение размера страховых взносов до 7,6%.

Минусы:

нужно соответствовать критериям.

2. Аутсорсинг.

Продублируем уже упомянутый в первой части статьи аутсорсинг, позволяющий в том числе снизить налоговые выплаты. К примеру, работая с фрилансерами, оформленными в качестве индивидуальных предпринимателей, вы экономите на страховых взносах. При этом никто не мешает использовать такого сотрудника сравнимым со штатной единицей способом.

Плюсы:

при отсутствии льгот существенная экономия на страховых взносах.

Минусы:

потенциально повышенное внимание со стороны ФНС;

не всегда возможно найти фрилансера требуемой квалификации на такие условия работы.

3. Переезд в другую юрисдикцию.

Гипотетический вариант экономии, который обычно стоит рассматривать в совокупности с другими факторами. В мире множество стран предоставляет различные льготы для IT-компаний, и условия работы в них могут значительно отличаться.

Эффективность реализации данной меры полностью упирается в специфику бизнеса, и дать какой-то общий совет здесь не представляется возможным. Тем не менее мне доводилось не единожды встречать успешные кейсы релокации команды за рубеж, поэтому не стоит сразу отметать подобные планы.

Плюсы:

сильно зависят от специфики бизнеса и страны релокации.

Минусы:

очень трудоемкий процесс;

значительные разовые затраты на релокацию команды.

Офис

Оптимизация затрат на офисное пространство в разработке несильно отличается от других сфер деятельности и обычно сводится к следующему:

1. Корректировка условий труда.

Сложившиеся стереотипы заставляют компании постоянно соревноваться между собой в качестве и креативности офисного пространства. Безусловно, характеристики офиса играют роль, и мало кто захочет работать в откровенно плохих условиях, но нужно понимать, что, согласно опросам самих сотрудников, офис не входит даже в топ-5 ключевых мотивирующих факторов.

Если у вашей компании свободны значительные финансовые ресурсы, и другие способы мотивации исчерпаны, то переезд в дорогой офис может стать решением. Для большинства же попытка завлечь хороших разработчиков рабочим пространством в условном «Москва-Сити» обернется только неоправданными финансовыми потерями.

Плюсы:

потенциально значительное сокращение ежемесячных расходов на содержание офиса.

Минусы:

резкое и/или значительное ухудшение условий труда понижает мораль коллектива;

переезд из одного офиса в другой часто требует крупных единоразовых затрат.

2. Переход на удаленную работу.

Общий тренд в IT последнего десятилетия, значительно ускоренный короновирусным годом, теоретически позволяет полностью отказаться от содержания офиса. В сочетании с аутсорсом и переводом команды в регионы дает дополнительный кумулятивный эффект в экономии бюджета.

Более того, само состояние рынка подталкивает к реализации подобной стратегии, так как многие разработчики, распробовав вкус удаленной работы, больше не хотят возвращаться в офисы.

Плюсы:

снижение затрат на содержание офиса практически до нуля.

Минусы:

распределенной командой сложнее управлять;

часть сотрудников психологически не готова к полностью удаленной работе и хочет периодически посещать офис.

В заключение хочется сказать, что, несмотря на внушительный список пунктов, вариантов оптимизации затрат в области разработки не так много, как хотелось бы. Более того, почти все из вышеперечисленного лежит на поверхности и всем уже известно. Тем важнее именно процесс реализации этих изменений, нахождение уникального баланса для каждого конкретного проекта и компании.

Фото на обложке: whiteMocca/shutterstock.com