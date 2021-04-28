Несколько способов сократить затраты на разработку: часть 2

В первой части Дмитрий Красичков, предприниматель и разработчик с опытом работы более 12 лет, основатель IT-компании Octasoft, среди клиентов которой «Альфа-Групп», «Рамблер», «ЮниКредит», «СКБ Банк», «БКС», поделился вариантами, которые позволят сократить наиболее существенную статью расходов при разработке IT-продуктов — фонд оплаты труда.
В этой части он расскажет, как сэкономить на других составляющих бюджета: лицензии на стороннее программное обеспечение, налогах и содержании офиса.
Проприетарное программное обеспечение
Условно, закупаемое программное обеспечение можно разбить на три категории:
- программные платформы (CRM, ERP и т.д.). Чаще всего используются в качестве основы разрабатываемой системы и постепенно дорабатываются до необходимой функциональности;
- фреймворки, библиотеки и СУБД. Например, регулярно можно встретить использование Oracle Database или Microsoft SQL Server в качестве СУБД. Могут закупаться и решения для специфических узконаправленных задач, таких как распознавание документов или шифрование данных;
- средства разработки. IDE, трекеры задач и многое другое, что необходимо программистам для поддержания устойчивого процесса разработки. Не привносят ценности в проект напрямую, но косвенно влияют на результат достаточно сильно.
Возможные способы оптимизации:
1. Отказ от готовых платформ.
Некоторые специалисты со мной не согласятся, но использование сторонних проприетарных платформ часто неоптимально и на практике создает больше проблем, чем приносит пользы.
Инициатива покупки готовой CRM/ERP/и т.д. обычно идет со стороны бизнеса, который ведется на очередное обещание маркетологов получить решение проблем «из коробки» и делать все без дорогостоящих программистов (идею продают под разным соусом уже многие десятилетия, сейчас это называется модным термином Low code). В реальности все оказывается не так радужно.
При принятии решения о покупке готовой платформы у себя в компании мы обычно руководствуемся следующим критерием: если вам нужно не меньше 50% функционала платформы без дополнительных доработок и в таком виде она решает 80-90% ваших задач, то покупка оправдана.
Плюсы:
- значительная экономия;
- низкая зависимость от внешних вендоров.
Минусы:
- больше функционала необходимо реализовывать самостоятельно.
2. Переход на open source.
В современном мире для основных проприетарных программ существуют бесплатные и вполне достойные альтернативы на основе open source разработок. Например, Oracle Database вполне можно заменить на PostgreSQL, Atlassian Jira на Redmine и т.д. В качестве ресурса для поиска open source альтернатив можно порекомендовать https://alternativeto.net.
Безусловно, далеко не всегда замена возможна без потери в качестве, но часто экономия настолько значительная, что целесообразно пойти на подобный компромисс. В этом процессе крайне важно сохранить баланс. Рынок open source развит неравномерно и степень влияния замены на качество проекта будет сильно варьироваться в зависимости от конкретной ситуации.
Плюсы:
- потенциально полный отказ от закупок программного обеспечения.
Минусы:
- возможные потери в качестве;
- у многих open source решений есть проблемы с документацией;
- необходимо внимательно следить за лицензиями используемых библиотек и компонентов.
3. Изменение соотношения капитальных и операционных затрат.
Во многих случаях приобретение стороннего программного обеспечения возможно как единоразовой фиксированной выплатой, так и по подписной модели. Грамотное распределение затрат между операционными и капитальными может в значительной степени оптимизировать расходы на разработку.
Например, у вас есть в разработке проект, для полноценной работы которого требуется некоторый внешний сервис, являющийся источником важных данных. Вместо покупки безлимитного доступа может оказаться выгоднее оплачивать его по количеству фактических запросов. Возможна и обратная ситуация.
Плюсы:
- минимальные трудозатраты на реализацию.
Минусы:
- не всегда есть выбор варианта оплаты;
- со временем вводные данные могут измениться и изначально оптимальное решение окажется убыточным.
Налоги
В рамках оптимизации бюджета на разработку нас в первую очередь интересуют (естественно, легальные) способы сокращения налоговых выплат на фонд оплаты труда:
1. Налоговые льготы для IT-компаний.
Для компаний определенного профиля в России созданы неплохие условия работы с точки зрения налоговых льгот. Более того, с текущего года налоговый маневр в IT-отрасли, несмотря на некоторую неоднозначность, сделал часть льгот еще более ощутимыми.
Для их получения:
- выручка организации от реализации программного обеспечения и баз данных должна составлять не менее 90% от общей выручки;
- среднесписочное количество сотрудников должно составлять не менее семи человек;
- организация должна быть аккредитована в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Плюсы:
- снижение размера страховых взносов до 7,6%.
Минусы:
- нужно соответствовать критериям.
2. Аутсорсинг.
Продублируем уже упомянутый в первой части статьи аутсорсинг, позволяющий в том числе снизить налоговые выплаты. К примеру, работая с фрилансерами, оформленными в качестве индивидуальных предпринимателей, вы экономите на страховых взносах. При этом никто не мешает использовать такого сотрудника сравнимым со штатной единицей способом.
Плюсы:
- при отсутствии льгот существенная экономия на страховых взносах.
Минусы:
- потенциально повышенное внимание со стороны ФНС;
- не всегда возможно найти фрилансера требуемой квалификации на такие условия работы.
3. Переезд в другую юрисдикцию.
Гипотетический вариант экономии, который обычно стоит рассматривать в совокупности с другими факторами. В мире множество стран предоставляет различные льготы для IT-компаний, и условия работы в них могут значительно отличаться.
Эффективность реализации данной меры полностью упирается в специфику бизнеса, и дать какой-то общий совет здесь не представляется возможным. Тем не менее мне доводилось не единожды встречать успешные кейсы релокации команды за рубеж, поэтому не стоит сразу отметать подобные планы.
Плюсы:
- сильно зависят от специфики бизнеса и страны релокации.
Минусы:
- очень трудоемкий процесс;
- значительные разовые затраты на релокацию команды.
Офис
Оптимизация затрат на офисное пространство в разработке несильно отличается от других сфер деятельности и обычно сводится к следующему:
1. Корректировка условий труда.
Сложившиеся стереотипы заставляют компании постоянно соревноваться между собой в качестве и креативности офисного пространства. Безусловно, характеристики офиса играют роль, и мало кто захочет работать в откровенно плохих условиях, но нужно понимать, что, согласно опросам самих сотрудников, офис не входит даже в топ-5 ключевых мотивирующих факторов.
Если у вашей компании свободны значительные финансовые ресурсы, и другие способы мотивации исчерпаны, то переезд в дорогой офис может стать решением. Для большинства же попытка завлечь хороших разработчиков рабочим пространством в условном «Москва-Сити» обернется только неоправданными финансовыми потерями.
Плюсы:
- потенциально значительное сокращение ежемесячных расходов на содержание офиса.
Минусы:
- резкое и/или значительное ухудшение условий труда понижает мораль коллектива;
- переезд из одного офиса в другой часто требует крупных единоразовых затрат.
2. Переход на удаленную работу.
Общий тренд в IT последнего десятилетия, значительно ускоренный короновирусным годом, теоретически позволяет полностью отказаться от содержания офиса. В сочетании с аутсорсом и переводом команды в регионы дает дополнительный кумулятивный эффект в экономии бюджета.
Более того, само состояние рынка подталкивает к реализации подобной стратегии, так как многие разработчики, распробовав вкус удаленной работы, больше не хотят возвращаться в офисы.
Плюсы:
- снижение затрат на содержание офиса практически до нуля.
Минусы:
- распределенной командой сложнее управлять;
- часть сотрудников психологически не готова к полностью удаленной работе и хочет периодически посещать офис.
В заключение хочется сказать, что, несмотря на внушительный список пунктов, вариантов оптимизации затрат в области разработки не так много, как хотелось бы. Более того, почти все из вышеперечисленного лежит на поверхности и всем уже известно. Тем важнее именно процесс реализации этих изменений, нахождение уникального баланса для каждого конкретного проекта и компании.
Фото на обложке: whiteMocca/shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter