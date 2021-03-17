Как сотрудничество с фрилансерами может сэкономить более 40 часов в неделю

Когда мы самостоятельно выполняем всю монотонную работу, у нас остается мало времени для действительно важных задач. Однако если делегировать часть проектов наемным специалистам, мы сможем сэкономить не только время, но и деньги. Бизнес-коуч и блогер Рафаэль Элиассен рассказывает, как правильно использовать аутсорсинг и где искать исполнителей.

Что такое аутсорсинг и для кого он подходит?

Любое прибыльное предприятие с помощью аутсорсинга сможет получить еще больше выгоды. В бизнесе 80% от всех доходов приносят только 20% всех задач. Поэтому важно сосредоточиться на этих 20%. Чтобы определить, что к ним относится, необходимо создать документ Excel и заполнить три столбца следующим образом.

Бизнес-задачи — все задачи, которые вы в настоящее время выполняете сами.

— все задачи, которые вы в настоящее время выполняете сами. Прибыльность — насколько рентабельна эта задача по шкале от 1 до 10? Другими словами, это деньги, которые вы потеряете, если перестанете этим заниматься.

— насколько рентабельна эта задача по шкале от 1 до 10? Другими словами, это деньги, которые вы потеряете, если перестанете этим заниматься. Удовольствие — насколько вам нравится выполнять конкретное задание по шкале от 1 до 10?

20% работы — это то, что приносит наибольшую прибыль и удовольствие. Однако количество выполненных задач зависит от времени, которое вы можете им уделить. Если вы тратите час на задачу стоимостью $10, значит у вас остается на один час меньше для выполнения работы за $1000. Таким образом, стоимость самостоятельного выполнения работы составляет $990. Если нанять фрилансера для этой задачи менее чем за $990, вы сэкономите некоторое количество денег.

Звучит очень просто, но есть один нюанс. Вы должны четко определить желаемый результат и сообщить о нем наемному сотруднику. Например, если вам необходимо заказать статью на аутсорсинге, целью может стать выдача на первой странице Google. Так фрилансеру будет проще понять, что именно вы хотите получить.

Где найти хороших специалистов?

«Люди покупают не то, что вы делаете, а почему вы это делаете» — Саймон Синек. На вопрос «чем вы заниматесь?» ответить довольно просто. Вы ведете бизнес, чтобы получить прибыль. Причины для предпринимательства находятся уже на более глубоком, эмоциональном уровне. Деньги нужны, чтобы заботиться о детях, реализовывать свои желания или менять мир вокруг себя.

Даже если вам сложно четко определить главные мотивы, люди с похожими принципами будут к вам тянуться. Именно они могли бы стать идеальными сотрудниками на долгие годы.

С чего начать поиск?

Если у вас уже есть аудитория в социальных сетях, можно разместить запрос там, поскольку подписчики уже разделяют ваши взгляды.

Также можно обратиться за помощью в поиске специалистов к своим клиентам.

Если у вас нет аудитории, можно зарегистрироваться на биржах для фрилансеров, например, Upwork или Fiverr. Их удобно использовать для поиска исполнителей для краткосрочных или необычных проектов. Важно тщательно изучить все предложения, а не гнаться за самой низкой ценой.

Эффективное делегирование без манипуляций

Для качественного выполнения работы специалистам нужен стимул и зачастую им становится достойная оплата труда. Но сможете ли вы дать им что-то более ценное, чем деньги?

Большинство людей имеют неправильное представление о том, что такое делегирование. Они думают, что сотрудников нужно заставлять работать на себя. Но настоящий лидер дает больше, чем получает.

У всех есть природные сильные стороны и мы можем делиться ими с окружающими.

Не указывайте людям, что им делать. Поделитесь с ними теми знаниями, которые позволят им самостоятельно делать нужную работу. Это и есть настоящий аутсорсинг и возможность приобрести преданных и надежных соратников.

Модели оплаты

Любой труд должен быть оплачен. Однако когда деньги становятся единственным мотиватором, ожидать стабильно качественной работы не стоит (разве что вы платите за нее выше рынка).

Платите за результат. Если поставленная цель достигнута, исполнитель получает деньги. Неважно, сколько времени он потратил.

Таким образом, фрилансер может получить полную стоимость, потратив меньшее количество времени. А заказчик — продукт по той же цене и, вероятно, более лояльного работника.

Это подтверждается теорией ученого и психолога И.П. Павлова о том, что поведение (качество работы) можно превратить в привычку, если человек получит за это вознаграждение.

Если вы сотрудничаете с одним исполнителем на протяжении более длительного срока, можно использовать модель фиксированной оплаты. Но не стоит забывать и о бонусах, чтобы сохранять мотивацию сотрудников.

Личные результаты: сколько я потратил и заработал

Сложно сказать сколько денег я потратил за все время сотрудничества с фрилансерами. Однако у меня нет сомнений в том, что с точки зрения экономии времени аутсорсинг очень выгоден.

Даже делегирование такой простой задачи, как создание миниатюры YouTube, позволяет мне сэкономить деньги. Если бы я делал это самостоятельно, то на каждое изображение уходило бы два-три часа. Поэтому я стараюсь нанимать специалистов для разных задач, которые выполнят их более качественно и быстро. Таким образом я экономлю более 40 часов и около $40 тысяч в неделю, так как час моей работы стоит $1 тысячу.

Время ценнее, чем деньги, поэтому не бойтесь платить за сэкономленное время. Вот что нужно знать, чтобы эффективно делегировать работу внештатным специалистам.

Аутсорсинг. Выполняйте 20% задач, которые приносят 80% прибыли. Остальное оставьте специалистам.

Выполняйте 20% задач, которые приносят 80% прибыли. Остальное оставьте специалистам. Наем исполнителей. Лучше всего искать сотрудников в своем социальном окружении, например, среди аудитории или деловых знакомств. В ином случае можно обратиться с запросом на биржи для фрилансеров.

Лучше всего искать сотрудников в своем социальном окружении, например, среди аудитории или деловых знакомств. В ином случае можно обратиться с запросом на биржи для фрилансеров. Эффективное делегирование. Не стоит манипулировать. Делитесь знаниями и навыками со специалистами.

Не стоит манипулировать. Делитесь знаниями и навыками со специалистами. Модели оплаты. Не скупитесь на бонусы и платите за результат.

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