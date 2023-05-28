НДФЛ для релокантов: какие изменения в Налоговом кодексе ждут удаленщиков

Глава компании с командой, проживающей не только в России, объясняет, почему не утвердили 30%-й налог и как могут усовершенствовать 13%-й.

Генеральный директор GO Digital Азамат Сиражитдинов рассказывает о минувших и возможных изменениях в Налоговом кодексе, связанных с НДФЛ для российских эмигрантов на удаленке.

Эволюция поправок в Налоговый кодекс слегка напоминает обновления линеек тарифов мобильных операторов. В 2022 году Минфин подготовил законопроект с изменениями Налогового кодекса. Согласно ему, российские компании должны были удерживать НДФЛ 30% с сотрудников, работающих удаленно из-за границы.

В прошлом году закон не приняли. В апреле 2023 года проект опять внесли на рассмотрение и спешно отозвали. 18 мая: обновленный документ третий раз ждет внесения в Госдуму.

Пока назревали перемены в налоговом законодательстве, крупные компании принимали превентивные меры, связанные с удаленной работой из-за границы.

«Тинькофф» не рекомендовал своим кадрам уезжать из России, но в то же время давал советы, куда лучше эмигрировать и расширял офисы в других странах. «Билайн» увольнял сотрудников, которые работают удаленно вне РФ. VK тоже сообщал о запрете на работу из-за границы.

Возможно, эти действия вовсе не были попыткой спрогнозировать поправки в НК, чтобы «подстелить соломку». Но актуальная повестка предвещает «облегчение жизни» компаний по части удержания НДФЛ с сотрудников-релокантов.

Читайте по теме:

Налоговая система Армении: рай для IT-стартапов

Танго для приезжих: какие возможности иностранцам дает Аргентина

Как платят НДФЛ сейчас

Чтобы понять, кто из удаленщиков за границей сколько платит налогов, нужно сопоставить три фактора: страну-источник заработка, налоговое резидентство Налоговый резидент РФ — это человек, который провел в РФ «183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев» (ст. 207, п. 2. НК РФ). Гражданство значения не имеет. сотрудника и страну, прописанную в договоре.

Компания в РФ, работник — налоговый резидент РФ, страна в договоре — РФ: НДФЛ 13(15)%, и его удерживает работодатель.

Компания в РФ, работник — налоговый резидент РФ, страна в договоре — не РФ: НДФЛ 13(15)%, и сотрудник платит его самостоятельно.

Компания в РФ, работник — не налоговый резидент РФ, страна в договоре РФ: НДФЛ 30%.

Компания в РФ, работник — не налоговый резидент РФ, страна в договоре — не РФ: НДФЛ не удерживается. То есть для релоканта важно заключить новый договор с компанией (или допсоглашение), в котором местом выполнения работы будет не Россия.

Компания не в РФ и работник — налоговый резидент РФ: НДФЛ 13(15)%. Если у сотрудника сохраняется налоговое резидентство России, то он должен платить НДФЛ по ставке 13(15)% даже при трудоустройстве в иностранной компании. Согласно действующему закону этот случай не имеет отношения к теме. Но в контексте внесения поправок он важен.

Компания не в РФ и работник — не налоговый резидент РФ: платить НДФЛ не требуется, потому что Россия никак не участвует в этой ситуации.

Одна из ключевых задач майского законопроекта — унифицировать 13%-ю ставку налога для доходов от источников в РФ, заработанных «с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации».

Согласно предыдущим поправкам эмигранты, работающие на российские компании, должны были платить 30% НДФЛ при наличии хотя бы одного из трех факторов:

источник доходов — российская компания;

сотрудник — налоговый резидент РФ;

он принимает доход на российский счет (ст. 2, п. 14, п. п. «а»).

Тогда правила № 2, 4, 5 изменились бы в сторону уплаты 30%-го НДФЛ. Новая версия закона обяжет платить 13% тех, кто сейчас отчисляет НДФЛ по правилам 1-5.

Когда меньше — лучше: почему ввод 30%-го НДФЛ посчитали плохой идеей?

Поправки затронут высокооплачиваемые «удаленные» профессии: программистов, дизайнеров, маркетологов. Мы, как растущая IT-компания, следим за инфополем в области законодательства и готовимся заранее к любым переменам. Когда опубликовали апрельский документ с поправками, мы сразу просчитали, чем обернется его принятие.

Повышение подоходника с 13% до 30% ощутимо ударило бы по карману удаленщика за границей. Допустим, гросс-зарплата разработчика 100 тысяч рублей. Из них 13 тысяч рублей уходит на уплату НДФЛ и 87 тысяч рублей остаются «на руки».

С точки зрения налогового законодательства гросс-зарплата 100 тысяч рублей — это и есть зарплата сотрудника, и в трудовом договоре прописывается именно эта сумма. Таким образом, после повышения НДФЛ до 30% сотрудник начал бы платить 30 тысяч НДФЛ с каждых 100 тысяч рублей. А значит, «на руках» оставалось бы на 20% меньше — 70 тысяч вместо 87 тысяч рублей. Для компании в этом случае ничего не изменилось бы. Но для специалиста перемены оказались бы значительны.

Не забываем, что курс доллара растет, рубль обесценивается и покупательская способность за границей у сотрудника падает. Для наглядности — в прошлом году курс рубля укреплялся почти до 50 рублей за доллар. В этом году достиг 80 рублей.

Если компания не покрыла бы сотруднику дополнительные 17% НДФЛ, то понижение его уровня жизни стало бы ощутимым и болезненным. А если речь об опытном программисте, то возросла бы вероятность, что он уволился бы и нашел бы работу за границей.

С другой стороны, если бы 30%-й НДФЛ взял на себя бизнес, то суммарный рост налогов и сборов сверх зарплаты «на руки» составил бы более 70%.

Есть сейчас: 13000 НДФЛ + 30000 сборы СФР Стандартная ставка страховых взносов — более 30%.

Льготная ставка 7,6% — для IT-компаний (с июля 2022 года). = 47000 рублей.

Стало бы: 30000 НДФЛ + 37000 сборы СФР = 67000 рублей.

В результате для сохранения 87 тысяч рублей «на руки» рост фонда оплаты труда (ФОТ) составил бы более 24%, увеличившись со 130 тысяч до 162 тысяч рублей.

Для расчета обоих вариантов мы готовили калькулятор НДФЛ:

Важно понимать, что в IT-компаниях 95% расходов — это ФОТ. Похожая ситуация наблюдается и в организациях, оказывающих услуги интернет-маркетинга, дизайна и т.п. Поэтому повышение ФОТ даже на 20% повлекло бы за собой падение маржинальности бизнеса до нуля. При этом сейчас 20%-я маржинальность есть не во всех компаниях.

При введении 30%-го НДФЛ работодатели могли бы потерять значимых сотрудников или разориться, не сумев одномоментно увеличить расходы на 30–40%.

Единые 13%

Майская версия законопроекта рисует наиболее позитивные перспективы, как для российского бизнеса, так и для эмигрировавших сотрудников: с 2024 года доходы удаленщиков будут облагаться по ставке 13% независимо от налогового резидентства, типа договора и страны выполнения работ в нем.

Это будет удобно для компаний: им не придется отслеживать налоговый статус сотрудников. К тому же автоматизированная система проверки резидентства в России отсутствует, а делать это вручную трудно.

Сложнее всех из-за нововведений придется налоговым нерезидентам РФ. Они рискуют получить двойное налогообложение — от страны работодателя и страны проживания.

Когда-то Россия подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с 84 странами. Если законопроект примут, это поможет работникам сберечь часть кровно заработанных.

В таком случае НДФЛ релокантов, отчисляющих налог иностранному государству, пойдет в зачет РФ. А вот у нерезидентов РФ, проживающих в странах без действующего соглашения с Россией, вариантов не останется. Они будут платить двойной налог.

Читайте также: Нетипичный офшор: налоги в Гонконге для физических и юридических лиц

Общее благо

Новые поправки хоть и усложняют жизнь отдельным категориям релокантов, но в целом более благосклонны к удаленщикам и бизнесу, чем апрельские. Сделать идеально для всех точно не получится, можно лишь минимизировать негативный эффект — остановить отток интеллектуальных ресурсов из страны.

С помощью текущего варианта законопроекта отток действительно можно остановить, причем своевременно. Страна еще не потеряла значительную часть интеллектуальных ресурсов.

До начала массовой эмиграции в России было около 400 тысяч IT-специалистов. В декабре 2022 года министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что 100 тысяч айтишников уехали из страны и 80% из них продолжают работать на отечественные компании.

О главном

Многие российские эмигранты-удаленщики не интересуются возможными изменениями в НК, потому что еще не утратили статус налогового резидента РФ. Но чтобы минимизировать потери, когда это произойдет, лучше заранее разобраться в особенностях поправок.

Выясните ваш текущий налоговый статус. Если вы по-прежнему российский налоговый резидент, посчитайте, сколько времени у вас осталось до утраты статуса. Это поможет подготовиться к переменам.

Если вы по-прежнему российский налоговый резидент, посчитайте, сколько времени у вас осталось до утраты статуса. Это поможет подготовиться к переменам. Проверьте, подписано ли у страны вашего пребывания соглашение с Россией.

Если такое соглашение есть, оставайтесь в курсе новостей, касающихся двух стран.

Если соглашения нет, определите, готовы ли вы принять двойное налогообложение. В случае неготовности рассмотрите варианты смены работодателя, возвращения на родину или переезда в страну с действующим соглашением.

Фото в статье предоставлены автором

Фото на обложке: create jobs 51 / Shutterstock