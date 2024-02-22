6 упражнений по ораторскому искусству, которые из скучной речи делают великую

Есть мнение, что для формирования первого впечатления человеку нужно от двух секунд до четырёх минут. Как использовать это время с пользой и вызвать уважение окружающих? Сертифицированный тренер по ораторскому мастерству и технике речи, лектор Российского общества «Знание», член Ассоциации спикеров СНГ CISSA, рассказала про шесть действенных упражнений.

Каналы коммуникаций

Люди воздействуют друг на друга по трём каналам коммуникаций: невербальный, паравербальный и вербальный. Проще говоря, как человек выглядит, говорит и как себя ведёт, влияет на впечатление, которое он создаёт для окружающих.

Часто люди много уделяют внимание внешним атрибутам: макияжу, костюму, и забывают про речь — важный паравербальный канал. Голос может завораживать, волновать, впечатлять и даже отталкивать. Сила голоса в том, что он воздействует на эмоции слушателя, которые ведут к выводу: нравится или не нравится, свой или чужой и так далее.

Бывает, что мысли в голове путаются от волнения или напряжения, и речь становится неразборчивой. Умение формулировать мысль так, чтобы её устное выражение было понятным окружающим — настоящая наука.

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Невербальный: язык тела, внешний вид, мимика

Обратите внимание на свой язык тела, чтобы понять, какие ошибки вы допускаете:

скрещиваю руки;

сутулюсь;

хмурюсь;

переступаю с ноги на ногу;

«бегаю» глазами;

смотрю в пол во время диалога.

Ничего страшного, если вы в чём-то узнали себя. Есть несколько способов это исправить. Запишите себя на видео: попросите друга или коллегу сделать это для вас или, если стесняетесь посторонних глаз, установите штатив. Затем внимательно изучите своё поведение. Часто наши движения и мимика происходят на бессознательном уровне. Поэтому мы много о себе не знаем. Взгляд со стороны поможет проанализировать своё поведение. Люди, которые по моей рекомендации записывали себя на видео, позже при просмотре искренне удивлялись: «Неужели я и правда так стою, сижу, говорю?».

Подобный анализ поможет скорректировать привычные паттерны тела: например, не поднимать плечи или не сдвигать брови. Для раскрепощения и уверенного языка тела полезны любые физические практики: суставная гимнастика, «тряска» всем телом, легкие танцевальные движения руками и ногами с большой амплитудой. Важно помнить: тело не должно быть напряжено, но и не должно быть слишком расслабленно. Нужны собранность и баланс.

Вот к чему нужно стремиться, чтобы выглядеть собранно:

ровная осанка;

прямой взгляд в глаза собеседнику;

легкая полуулыбка;

устойчивая позиция ног с равномерным распределением веса;

открытые ладони.

Улыбка, открытые жесты, зрительный контакт, ровная осанка и легкий наклон к собеседнику создадут благоприятное впечатление. Кроме того, вы сами в такой позиции будете себя чувствовать гораздо увереннее. Находясь в сильной и свободной позе, тело дает сигнал мозгу: «мы справимся».

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Паравербальный: тембр голоса, темп речи, интонационные особенности

Попробуйте записать себя на диктофон и внимательно послушать. Какой образ появляется перед глазами, когда вы слушаете аудиозапись? Важно понимать, что высокий голос ассоциируется с детским. Если так говорит взрослый человек, это не внушает доверия и порой даже отталкивает. При этом низкий бархатный символизирует силу и статус, авторитет и власть. Поэтому нужно работать над тембром и тоном. Чтобы природный голос звучал свободно и наполнено, необходимо регулярно выполнять несложные упражнения.





Упражнение №1: «Шар в животе»

Помните о том, что голос — это озвученный выдох. Поэтому сначала необходимо поработать над дыханием. Представьте, что у вас в животе воздушный шар. Сделайте вдох носом и надуйте шар в животе. На выдохе со звуком «с» сдувайте его.

Во время этого упражнения брюшная стенка двигается от позвоночника вперёд и назад, а плечи и грудная клетка остаются в покое. Пять–семь минут ежедневной практики улучшит звучание вашего голоса и сделает его более низким и уверенным.

Далее обратите внимание на объём в звучании. Плоское детское звучание возникает из-за зажатой гортани. А это, в свою очередь, может происходить по разным причинам: стресс, волнение, страх, обычная неразвитость мышц и даже негативные мысли.





Упражнение №2: «Зевание с сомкнутыми губами»

Раскрыть гортань и заодно расслабить около гортанные мышцы поможет простое упражнение — зевание. Сомкните губы и зевните так, будто вы не хотите, чтобы кто-то заметил вашу сонливость. Попробуйте удержать это положение на 10–15 секунд. Сделайте несколько подходов в течение одной–двух минут.

Эти два несложных действия при регулярном выполнении изменят ваш голос, сделав его и ниже, и благороднее.

Дикция — залог того, что вас будут слушать внимательно. Чёткость речи обеспечивает её легкое восприятие. И в этом ключ: чем комфортнее вас слушать, тем больше внимания вы соберете на себя, тем лучше впечатление создадите. Сглатывание окончаний слов и беглое произношение делают речь сбивчивой и даже пренебрежительной. Кроме того, для красивой речи важно, насколько подвижна и раскрыта челюсть. Когда она зажата, возникает ощущение речи сквозь зубы: голос звучит тихо и невнятно.

Чтобы отточить дикцию и поработать над раскрытием челюсти, необходимо уделить внимание артикуляционной гимнастике. Она поможет привести в тонус мышцы язык и губы, сделав их гибкими.





Упражнение №3: «Шторки»

На счёт раз верхняя губа поднимается так, что обнажаются зубы. На счёт два губа возвращается на место. На счёт три нижняя губа опускается и обнажает нижние зубы. На счёт четыре губа возвращается. То есть губы, словно шторки: открываются и закрываются по очереди. Делайте медленно 10–15 раз. Затем, громко фыркая, выдохните со звуком: «Пффррр».





Упражнение №4: «Жало»

Вытягивайте кончик язык далеко вперёд и затем прячите поглубже — 10 раз.

Тянитесь кончиком языка по очереди к одному уху и к другому — 10 раз.

Старайтесь коснуться языком до носа, а затем до подбородка — 10 раз.

И снова для сброса напряжения после тренировки изобразите фыркающую лошадку «Пффррр».





Эти упражнения необходимо выполнять регулярно. А для закрепления эффекта хорошо подходит практика «говорение с препятствием». Можно зажать зубами простой карандаш или пробку от вина и проговаривать любые тексты как можно чётче.

Торопливость или, наоборот, медлительность выключают внимание собеседника. Поэтому старайтесь говорить в умеренном темпе. Для этого попробуйте переключить себя из режима «я говорю» на «я разговариваю»: то есть сфокусироваться на собеседнике и его словах. Проверяйте себя мысленно: понятно ли ему то, что вы говорите, верно ли он воспринимает вашу мысль.

Возможно, следующая рекомендация покажется слишком банальной, но для развития речи действительно важно читать вслух.





Упражнение №5: чтение вслух

Чтение классической русской литературы вслух отлично тренирует дыхание и силу голоса, чёткость произношения, пополняет словарный запас. Позволяет отточить интонацию, выразительность голоса и паузы. Для этого во время чтения важно обращаться внимание на знаки препинания. Запятые — это микропаузы, точки — более длинные паузы. В начале предложения и к середине голос идёт снизу вверх, а в конце предложения — блжие к точке, вниз. Таким образом, в речи появляются яркие краски, мелодика и ритм.

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Вербальный: слова, предложения, смыслы

Это о том, что именно мы говорим. И снова полезно будет записать себя на диктофон и исследовать речь на слова-паразиты, канцеляризмы, неуместный сленг. Так вы поймёте, получается у вас выражать мысли кратко и понятно или нет.





Упражнение №6: пересказы

Для тренировки можно взять короткие рассказы, например, «Тёмные аллеи» Ивана Бунина, внимательно прочесть вслух, а затем в трёх предложениях пересказать суть прочитанного, выделив главную мысль, идею произведения. Также возможна и обратная практика: взять одну фразу и из неё развернуть небольшой рассказ.





Не забывайте о том, что в нашей речи выражается то, что внутри нас. Поэтому для развития красивой речи необходимо наполнять себя качественным контентом: читать хорошие книги, смотреть образовательные фильмы, посещать выставки.

Поведём итог: чтобы производить хорошее впечатление, важно использовать все каналы коммуникации. Ведь важны не только сами слова, но и интонация, жесты, мимика и внешний вид. Работайте над собой, используя упражнения и техники, и у вас точно получится заслуженно получить доверие и оставить отличное впечатление о себе, будь то в деловой или личной сфере.

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