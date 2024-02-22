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6 упражнений по ораторскому искусству, которые из скучной речи делают великую

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Гульнара Ибракова
Гульнара Ибракова

Педагог по технике речи, лектор Российского общества «Знание», член Ассоциации спикеров СНГ CISSA

Ольга Тройникова

Есть мнение, что для формирования первого впечатления человеку нужно от двух секунд до четырёх минут. Как использовать это время с пользой и вызвать уважение окружающих? Сертифицированный тренер по ораторскому мастерству и технике речи, лектор Российского общества «Знание», член Ассоциации спикеров СНГ CISSA, рассказала про шесть действенных упражнений.

6 упражнений по ораторскому искусству, которые из скучной речи делают великую

 

Каналы коммуникаций

Люди воздействуют друг на друга по трём каналам коммуникаций: невербальный, паравербальный и вербальный. Проще говоря, как человек выглядит, говорит и как себя ведёт, влияет на впечатление, которое он создаёт для окружающих.

Часто люди много уделяют внимание внешним атрибутам: макияжу, костюму, и забывают про речь — важный паравербальный канал. Голос может завораживать, волновать, впечатлять и даже отталкивать. Сила голоса в том, что он воздействует на эмоции слушателя, которые ведут к выводу: нравится или не нравится, свой или чужой и так далее.

Бывает, что мысли в голове путаются от волнения или напряжения, и речь становится неразборчивой. Умение формулировать мысль так, чтобы её устное выражение было понятным окружающим — настоящая наука.

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Невербальный: язык тела, внешний вид, мимика

Обратите внимание на свой язык тела, чтобы понять, какие ошибки вы допускаете:

  • скрещиваю руки;
  • сутулюсь;
  • хмурюсь;
  • переступаю с ноги на ногу;
  • «бегаю» глазами;
  •  смотрю в пол во время диалога.

Ничего страшного, если вы в чём-то узнали себя. Есть несколько способов это исправить. Запишите себя на видео: попросите друга или коллегу сделать это для вас или, если стесняетесь посторонних глаз, установите штатив. Затем внимательно изучите своё поведение. Часто наши движения и мимика происходят на бессознательном уровне. Поэтому мы много о себе не знаем. Взгляд со стороны поможет проанализировать своё поведение. Люди, которые по моей рекомендации записывали себя на видео, позже при просмотре искренне удивлялись: «Неужели я и правда так стою, сижу, говорю?».

Подобный анализ поможет скорректировать привычные паттерны тела: например, не поднимать плечи или не сдвигать брови. Для раскрепощения и уверенного языка тела полезны любые физические практики: суставная гимнастика, «тряска» всем телом, легкие танцевальные движения руками и ногами с большой амплитудой. Важно помнить: тело не должно быть напряжено, но и не должно быть слишком расслабленно. Нужны собранность и баланс.

Вот к чему нужно стремиться, чтобы выглядеть собранно:

  • ровная осанка;
  • прямой взгляд в глаза собеседнику;
  • легкая полуулыбка;
  • устойчивая позиция ног с равномерным распределением веса;
  • открытые ладони.

Улыбка, открытые жесты, зрительный контакт, ровная осанка и легкий наклон к собеседнику создадут благоприятное впечатление. Кроме того, вы сами в такой позиции будете себя чувствовать гораздо увереннее. Находясь в сильной и свободной позе, тело дает сигнал мозгу: «мы справимся».

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Паравербальный: тембр голоса, темп речи, интонационные особенности

Попробуйте записать себя на диктофон и внимательно послушать. Какой образ появляется перед глазами, когда вы слушаете аудиозапись? Важно понимать, что высокий голос ассоциируется с детским. Если так говорит взрослый человек, это не внушает доверия и порой даже отталкивает. При этом низкий бархатный символизирует силу и статус, авторитет и власть. Поэтому нужно работать над тембром и тоном. Чтобы природный голос звучал свободно и наполнено, необходимо регулярно выполнять несложные упражнения.

Упражнение №1: «Шар в животе»

Помните о том, что голос — это озвученный выдох. Поэтому сначала необходимо поработать над дыханием. Представьте, что у вас в животе воздушный шар. Сделайте вдох носом и надуйте шар в животе. На выдохе со звуком «с» сдувайте его.

Во время этого упражнения брюшная стенка двигается от позвоночника вперёд и назад, а плечи и грудная клетка остаются в покое. Пять–семь минут ежедневной практики улучшит звучание вашего голоса и сделает его более низким и уверенным.

Далее обратите внимание на объём в звучании. Плоское детское звучание возникает из-за зажатой гортани. А это, в свою очередь, может происходить по разным причинам: стресс, волнение, страх, обычная неразвитость мышц и даже негативные мысли.

Упражнение №2: «Зевание с сомкнутыми губами»

Раскрыть гортань и заодно расслабить около гортанные мышцы поможет простое упражнение — зевание. Сомкните губы и зевните так, будто вы не хотите, чтобы кто-то заметил вашу сонливость. Попробуйте удержать это положение на 10–15 секунд. Сделайте несколько подходов в течение одной–двух минут.

Эти два несложных действия при регулярном выполнении изменят ваш голос, сделав его и ниже, и благороднее.

Дикция — залог того, что вас будут слушать внимательно. Чёткость речи обеспечивает её легкое восприятие. И в этом ключ: чем комфортнее вас слушать, тем больше внимания вы соберете на себя, тем лучше впечатление создадите. Сглатывание окончаний слов и беглое произношение делают речь сбивчивой и даже пренебрежительной. Кроме того, для красивой речи важно, насколько подвижна и раскрыта челюсть. Когда она зажата, возникает ощущение речи сквозь зубы: голос звучит тихо и невнятно.

Чтобы отточить дикцию и поработать над раскрытием челюсти, необходимо уделить внимание артикуляционной гимнастике. Она поможет привести в тонус мышцы язык и губы, сделав их гибкими.

Упражнение №3: «Шторки» 

На счёт раз верхняя губа поднимается так, что обнажаются зубы. На счёт два губа возвращается на место. На счёт три нижняя губа опускается и обнажает нижние зубы. На счёт четыре губа возвращается. То есть губы, словно шторки: открываются и закрываются по очереди. Делайте медленно 10–15 раз. Затем, громко фыркая, выдохните со звуком: «Пффррр».

Упражнение №4: «Жало» 

Вытягивайте кончик язык далеко вперёд и затем прячите поглубже — 10 раз.
Тянитесь кончиком языка по очереди к одному уху и к другому — 10 раз.
Старайтесь коснуться языком до носа, а затем до подбородка — 10 раз.
И снова для сброса напряжения после тренировки изобразите фыркающую лошадку «Пффррр».

Эти упражнения необходимо выполнять регулярно. А для закрепления эффекта хорошо подходит практика «говорение с препятствием». Можно зажать зубами простой карандаш или пробку от вина и проговаривать любые тексты как можно чётче.

Торопливость или, наоборот, медлительность выключают внимание собеседника. Поэтому старайтесь говорить в умеренном темпе. Для этого попробуйте переключить себя из режима «я говорю» на «я разговариваю»: то есть сфокусироваться на собеседнике и его словах. Проверяйте себя мысленно: понятно ли ему то, что вы говорите, верно ли он воспринимает вашу мысль.

Возможно, следующая рекомендация покажется слишком банальной, но для развития речи действительно важно читать вслух.

Упражнение №5: чтение вслух 

Чтение классической русской литературы вслух отлично тренирует дыхание и силу голоса, чёткость произношения, пополняет словарный запас. Позволяет отточить интонацию, выразительность голоса и паузы. Для этого во время чтения важно обращаться внимание на знаки препинания. Запятые — это микропаузы, точки — более длинные паузы. В начале предложения и к середине голос идёт снизу вверх, а в конце предложения — блжие к точке, вниз. Таким образом, в речи появляются яркие краски, мелодика и ритм.

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Вербальный: слова, предложения, смыслы

Это о том, что именно мы говорим. И снова полезно будет записать себя на диктофон и исследовать речь на слова-паразиты, канцеляризмы, неуместный сленг. Так вы поймёте, получается у вас выражать мысли кратко и понятно или нет.

Упражнение №6: пересказы

Для тренировки можно взять короткие рассказы, например, «Тёмные аллеи» Ивана Бунина, внимательно прочесть вслух, а затем в трёх предложениях пересказать суть прочитанного, выделив главную мысль, идею произведения. Также возможна и обратная практика: взять одну фразу и из неё развернуть небольшой рассказ.

Не забывайте о том, что в нашей речи выражается то, что внутри нас. Поэтому для развития красивой речи необходимо наполнять себя качественным контентом: читать хорошие книги, смотреть образовательные фильмы, посещать выставки.

Поведём итог: чтобы производить хорошее впечатление, важно использовать все каналы коммуникации. Ведь важны не только сами слова, но и интонация, жесты, мимика и внешний вид. Работайте над собой, используя упражнения и техники, и у вас точно получится заслуженно получить доверие и оставить отличное впечатление о себе, будь то в деловой или личной сфере.

Фото на обложке: Freepik

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