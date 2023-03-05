Как увеличить продажи на маркетплейсах с помощью SEO-продвижения

У продавцов на маркетплейсах отсутствует прямая коммуникации с покупателями, поэтому для них крайне важно сделать максимально привлекательной витрину виртуального магазина — карточку товара.
Сооснователь сервиса аналитики маркетплейсов MarketGuru Дмитрий Сизон рассказывает об особенностях SEO-оптимизации товарных карточек на маркетплейсах и о том, как селлеру с ее помощью повысить продажи.
Каждый продавец на e-com площадке знает, что для того чтобы продажи были эффективными, важно находиться на первых строчках поисковой выдачи среди аналогичных товаров: как минимум, не далее, чем на третьей-четвертой странице.
В противном случае шансы встретиться со своим покупателем значительно снижаются. По данным наших экспертов, 83% покупателей не добираются до пятой страницы в процессе поиска товаров на Wildberries и Ozon.
Вспомните, как вы сами выбираете товары на маркетплейсах среди многотысячного предложения? Вводите в строке поиска наименование товара, просматриваете сотни карточек, изучаете описание... SEO-оптимизация — тот самый инструмент, который сопровождает ключевые шаги этого пути.
Он позволяет сделать товар наиболее привлекательным для алгоритмов маркетплейса, а значит поднять его на первые страницы поисковой выдачи.
SEO-продвижение включает пять основных элементов:
Сбор семантического ядра
Первый и ключевой способ обратить внимание алгоритмов площадки, а в будущем и покупателей, на товар — собрать семантическое ядро. Простыми словами — нужно подобрать словосочетания и ключевые слова, которые наиболее точно характеризуют товар, описывают его достоинства и мотивируют покупателя сделать заказ.
Освежаем в памяти основы грамматики и расширяем словарный запас. Подобрать характеристики для товара можно с помощью рекомендаций в личном кабинете маркетплейса, анализа описания аналогичных товаров или специальных сервисов для сбора семантики, например, «Яндекс.Wordstat».
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Поисковые запросы используются покупателями на маркетплейсе с различной частотой:
- Более 5 тыс. показов в месяц — высокочастотные;
- Менее 5 тыс. показов в месяц — среднечастотные;
- Менее 1 тыс. показов в месяц — низкочастотные.
Важно учитывать, что в отличие от более точечных среднечастотных и низкочастотных запросов с низким трафиком, конкуренция среди высокочастотных запросов в разы выше.
На основании подобранного семантического ядра нужно сформулировать заголовок, описание товара и характеристики. Кроме того, коммуникацию в разделе вопросов и комментариев от покупателей можно также выстраивать, опираясь на выбранные словосочетания и ключевые слова.
Правильное название товара
Корректно подобранное наименование товара поможет ему попасть в поле зрения алгоритмов и пользователей площадки. Важно помнить, что заголовок, составленный из ключевых слов семантического ядра, обеспечивает повышение заметности товара.
По данным наших аналитиков, товары с наиболее релевантным пользовательским запросам заголовком приобретают в два раза чаще, чем с некорректно подобранным наименованием.
Требования к оформлению заголовка незначительно варьируются от площадки к площадке, однако есть неизменные правила:
- Использовать краткую формулировку без перечислений через запятую или слеш;
- Указывать свойства, которые реально описывают товар;
- Упоминать в заголовке не более двух ключевых качеств товара без информации о цвете, составе и т.п.
Принято считать, что заголовок должен содержать в себе около пяти запросов потенциальных покупателей. При этом он должен быть кратким и емким. Пытаться уместить в него всю информацию о товаре — плохая идея. Сделать это можно уже в следующем разделе — описании.
Качественное описание
Описание в товарной карточке — подходящее место для того, чтобы углубиться в подробные качества товара. Они крайне полезны в том случае, когда покупатели ищут товар по его специфическим чертам. Их присутствие в карточке значительно повышает ее шансы быть замеченным потенциальным покупателем.
Нужно указать отличительные черты товара, его конкретные характеристики и специфические свойства — тогда его точно заметят. Сюда же можно включить неочевидные параметры и возможности применения.
Но не стоит ударяться в крайности. Частой ошибкой продавцов является то, что, преследуя цель охватить как можно большую аудиторию, они заполняют описание массой повторов, зачастую даже не относящихся к самому товару. Wildberries отслеживает такие уловки как спам и карточки с подобным описанием оказываются в конце списка поисковой выдачи.
Запомните, оптимизированное описание состоит из грамотного читаемого текста, легкого для восприятия пользователей, содержащего ключевые слова семантического ядра.
Match с максимальным количество категорий
В процессе наполнения карточки товара помните, что товары на маркетплейсе сегментируются на категории, подкатегории и разделы. Желательно фигурировать не только в основной категории, но и в релевантной для покупателей рубрике — это повысит шансы встретить «своего» покупателя, а, следовательно, и продажи.
После грамотного оформления заголовка и описания, стоит изучить предложенные маркетплейсом подкатегории и выбрать наиболее подходящие. Вы можете определить и сформулировать их самостоятельно.
При качественном подходе к SEO-оптимизации есть возможность оказаться более чем в 20 схожих по сегменту подкатегориях, объединяющих сразу несколько разделов. Она обеспечивает быструю и корректную индексацию, а алгоритмы маркетплейса привязывают к карточке все указанные ключи и образует максимальное количество связок.
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Применение RICH-контента
RICH-контент включает в себя то, что делает товарную карточку наиболее эффективной и притягательной для покупателей. К нему относятся качественные фотографии товара, графические элементы, освещающие преимущества товара и видеоматериалы, которые помогают покупателям наглядно изучить возможности применения или сборки товара.
Все это помогает не только подчеркнуть достоинства товара и обеспечить доверие покупателей, но и сделает его «заметным» для алгоритмов маркетплейсов.
На финальном этапе процесса оформления карточки стоит открыть ее на различных устройствах, от ноутбука до смартфона, чтобы проверить корректность отображаемой информации в разных форматах и адаптировать ее для удобства пользователей.
Правильно упакованное предложение — один из ключевых элементов для успешных продаж, которое помогает обеспечить SEO-оптимизация карточек товаров. Помните, что внутренние процессы маркетплейса непрерывно меняются, как меняется и покупательское поведение.
По этой причине важно постоянно отслеживать обратную связь пользователей, анализировать эффективность продаж и свои позиции в нише, а также стараться быть в курсе всех нововведений мира e-com и обновлять свои знания на тематических конференциях и вебинарах.
Фото на обложке: Unsplash
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