Как получить выгоду от внедрения сервисного робота

Чем еще полезны такие роботы и как внедрить их в бизнес, рассказывает Валерий Кравцун, основатель компании Kravt Robotics .

Сервисные роботы помогают людям и бизнесу решать задачи, не связанные с производством, — например, убираются дома, обслуживают клиентов, готовят, проводят медицинскую диагностику. И в некоторых сферах оказываются выгоднее и эффективнее обычных сотрудников.

Что такое сервисные роботы

Согласно отчету Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, в 2018 году объем отечественного рынка робототехнических систем оценивался в 7,5 млрд рублей, и из них только 2,5 млрд приходится на промышленных роботов.

Их подключение к всевозможным задачам на производствах — от нефтехимии до автопрома — уже стало привычным. Между тем, распространение и популярность стали получать и так называемые сервисные роботы: они участвуют в повседневной жизни человека и способны совершать полезную работу, которая не относится к промышленным процессам. В 2019 году, по данным Research and Markets, объем мирового рынка сервисных роботов превысил $17 млрд.

Типов сервисных роботов очень много, ведь к ним относят практически все виды автоматизации процессов за пределами заводов и цехов, но обычно их делят на роботов для домашнего и профессионального использования. К первым относят, например, развлекательных роботов, а во вторую категорию включают и медицинских роботов, и научных, и военных, и роботов-сиделок.

Роботов разделяют скорее не по функциям, а по направлению, в котором они работают. Например, в сегмент HoReCa будут входить роботы, способные «заниматься домом»: выносить мусор, пылесосить полы, готовить кофе — совершать все те действия, которые в английском языке скрываются за словом chores.

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Когда роботы выгоднее людей

Главное отличие домашних роботов от профессиональных заключается в том, что на вторых владелец может зарабатывать. Получается, что робот и приносит прибыль, выполняя свои задачи, и экономит деньги бизнеса. Конечно, чтобы запустить робота, необходимо вложить определенные средства на его покупку, установку, техническое сопровождение — и все равно использовать его будет выгоднее, чем дешевый человеческий труд.

Уже сейчас в интернете можно найти массу калькуляторов, которые примерно рассчитают прибыль от роботизации. Разберемся, из чего формируется экономия.

Человеческий ресурс — это, вопреки стереотипу, дорого и зачастую непредсказуемо. Компания Microsoft собрала в один роботизированный портал работу с отчетами, финансами, налогами и сократила объемы работ на 150 тысяч часов за квартал.

Если говорить о действующих сотрудниках, то за год из 210 рабочих дней 60 могут уходить на отпуск, больничные и прогулы. Кроме того, обычно человек работает 40 часов в неделю, в то время как робот способен работать 24/7.

Помимо зарплат существуют траты на подготовку нового персонала и повышение квалификаций. Например, в одной сети московских кофеен обучение одного официанта обходится в 70 тыс. рублей. Чем выше «звездность» заведения, тем выше эта сумма. При этом никто не гарантирует, что сотрудник приступит к новой работе или что после повышения квалификациии он останется в компании надолго и продолжит приносить прибыль.

Компания Deloitte так сформулировала выгоды от автоматизации:





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Работа, выполненная человеком, всегда предполагает возможность ошибки. Робот же действует в соответствии с программой и совершает все действия одинаково, что исключает влияние на бизнес-процессы таких факторов, как ухудшение здоровья, усталость или невнимательность. Уже сейчас роботы заменяют человека там, где нужно повторять рутинные, низкоквалифицированные и длительные процессы, тем самым создавая существенную экономию.

Лесли Уилкокс, профессор Лондонской школы экономики, в интервью компании McKinsey рассказала о результатах своего исследования, в котором опросили 16 компаний, недавно роботизировавших свой бизнес. Главным преимуществом оказалось быстрое возвращение инвестированных средств, от 30% до 200% за первый год.

В то же время компания Bain сообщает, что, по их данным, средний срок окупаемости роботов составляет от 13 до 18 месяцев:





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Рассмотрим ситуацию, как роботизация может влиять на работу отеля. Допустим, новый постоялец попадает в фойе, где его встречает робот-портье, который может выполнять функции охранника. На фронтдеске гостя приветствует робот-ресепшионист, его номер обслуживает робот-уборщик, а в ресторане еду приносит робот-официант (после того, как робот-кулинар сделает кофе и приготовит простое блюдо вроде омлета).

Если вспомнить, что сотрудники отеля обычно работают в три смены, то можно подсчитать, что пять роботов заменят как минимум 15 человек (но мы помним, что ни официанты, ни уборщики не работают по одному — обычно их целая смена).

Некоторые компании не просто автоматизируют процессы, а придумывают креативные решения, чтобы удовлетворить клиентов и даже предугадать их запросы. В 2013–2014 годах американская сеть отелей эконом-класса Red Roof Inn начала использовать прогнозы погоды и открытую информацию о полетах, чтобы определять, каким постояльцам придется столкнуться с отменой рейса. Основываясь на этом анализе, Red Roof Inn таргетировала маркетинговую кампанию на мобильные устройства пользователей, находящихся в регионах с неблагоприятной погодной обстановкой, и увидели значительное увеличение количества клиентов.

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Как подготовить бизнес к внедрению робота

Зачастую роботехнические компании продают не готовые и обученные системы, а «шаблонных» роботов. Например, на сайте датского производителя Universal Robotics все роботы, представленные в ассортименте, одинаковы и универсальны, и клиенты или интеграторы программируют их под свои нужды. Такого робота необходимо обучить под конкретную задачу, а если он не подойдет, то его всегда можно перепродать, вернув вложенные средства.

Стоит иметь в виду, что на сайте компаний-производителей вы даже не найдете цену робота: она будет рассчитываться уже в зависимости от выполняемой задачи.

Главное — это внедрить робота в существующую систему, а не менять под него отработанные процессы. Не нужно пересматривать стандарты строительства и размещения из-за габаритов робота — нужно выбирать робота с такими габаритами, чтобы он без проблем передвигался в уже существующих условиях.

Помимо работы с пространством, где робот будет оперировать, необходимо проводить работу с персоналом внутри компании. Люди все еще боятся взаимодействовать с роботами: их считают бездушными машинами, которые могут причинить вред. Поэтому нужно объяснять и показывать, что сервисные роботы значительно отличаются от промышленных.

С последними необходимо четкое соблюдение техники безопасности и в форс-мажорных ситуациях они и вправду могут причинить человеку вред. Сервисные роботы созданы для работы с людьми. По сути, они выполняют те же привычные функции, которыми заняты пылесосы или кофемашины.

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Миссия «внедрение»

Значительную часть успеха при внедрении робота определяет удачный выбор интегратора. Первым делом при выборе такой компании необходимо обратить внимание на ее сотрудников.

Среди них должны быть специалисты по машинному обучению, искусственному интеллекту, компьютерному зрению и лингвистике.

В компании должны быть налажены процессы жизненного цикла программного обеспечения согласно стандарту ISO 12207. При соблюдении этих условий интеграторы смогут помочь своим клиентам решить конкретные задачи по роботизации бизнес-процессов.

Взаимодействие между клиентом и компанией-интегратором должно строиться по алгоритму создания автоматизированных систем. Он был составлен еще в советские годы и описан в ГОСТ 34 «Разработка автоматизированной системы управления». С точки зрения этапности разработка робота не отличается от разработки мобильного приложения или любого другого ПО. Главное отличие — это наличие физической платформы, которая выполняет дополнительные функции. Можно провести аналогию с системой 1С, когда помимо ПО покупаются и используются флешка-ключ и сервер. Робот — такой же сервер, только со способностью двигаться.

Процесс внедрения может занять какое-то время. Роботизация в одном крупном банке длилась пять месяцев, но несмотря на долгий срок, итоги были настолько успешными, что заказчик начал автоматизацию еще 60 процессов. При этом более простые задачи могут быть роботизированы за 1–2 месяца.

После того как робот включен в процессы, надо оценить успешность их выполнения. Сделать это можно уже в течение недели после установки робота — даже через такой короткий срок будут видны скорость выполнения процессов и первые результаты работы. При этом нет особой необходимости учитывать сторонние факторы, такие как сезонность: робот статичен с точки зрения норм выполнения труда и будет отрабатывать одни и те же действия вне зависимости от, например, загрузки гостиницы.

Последние 130 лет появлялось большое количество неинтересных низкоквалифицированных работ. С роботизацией не исчезнут рабочие места, исчезнут их части — наименее интересные, а у людей будет возможность реализовывать свои способности более креативно.

Также вырастет запрос рынка в людях, способных не только создавать роботов, но и работать в связке с ними, сопровождать технически. Появятся новые рабочие места, и они будут интереснее, потому что рутинные процессы как раз-таки возьмут на себя роботы.

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Как получить максимум

Решить, какие процессы вы будете автоматизировать. Просчитать возможные выгоды и сравнить их с ситуацией, когда ничего не изменится. Честно ответить на вопрос: «Настроены ли управляющие лица компании к роботам позитивно?». Подготовить людей психологически. Помнить, что робот интегрируется в существующие процессы, а не процессы изменяются под робота. Найти хорошего интегратора и грамотно, по ГОСТам, составить план работы. Обучить робота, протестировать его, убедиться, что он действует в соответствие со своей программой и что вас устраивает результат. Обучить персонал взаимодействию с роботами. Объяснить, что роботы внедряются, чтобы помочь сотрудникам, а не лишить их работы. Не бояться экспериментировать, ведь, если что, робота можно перепродать. Искать нетривиальные решения для роботизации — закрывать те потребности клиентов, о которых они еще не знают.



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