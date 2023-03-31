Личный опыт: как организовать акционерную структуру в стартапе

Иван Кузнецов — IT-предприниматель, основатель двух международных стартапов в области психического здоровья: Revive (борьба с выгоранием в IT-компаниях) и InnerSense (мобильное приложение с психотерапевтическими практиками). До этого Иван десять лет проработал в международном финтехе. В этом материале он поделился опытом распределения акций при открытии компании в Делавэре.

Предположим, вы открываете стартап и хотите понять, как лучше распределить акции, но у вас нет грамотного юриста. Я подготовил краткий ликбез по современному подходу к организации структуры капитала в стартапе. Мой опыт касается юрисдикции штата Делавэр, но общие принципы будут актуальны для большинства стран.

Почему вообще при старте компании нужно заниматься какой-то структурой? Вот поднимем денег, наймем юриста, тогда все нормально и организуем.

В общем и целом, такой подход — очень дорогой. Для стандартных операций можно использовать готовые шаблоны документов или обратиться к сервисам, таким как Firstbase или Stripe Atlas, которые при открытии компании предоставляют стандартные акционерные документы. Однако любая нестандартная задача, связанная с акционерной структурой стартапа, будет стоить не менее $500 в час.

Если это не убедило вас, и вы думаете, что $500 в час — это не так много для будущего «единорога», то стоит учитывать следующие риски:

Инвесторы обращают внимание на акционерную структуру, и ее придется приводить в порядок, чтобы привлечь инвестиции. Все договоренности на салфетках имеют вес в суде: если вы пообещали кому-то долю, но не прописали это явно в юридических документах, а, скажем, упомянули в переписке по электронной почте, то остается большое поле для судебного маневра у ее потенциального обладателя.

Как распределяются акции при открытии компании

Стандартная схема — выпуск 10 000 000 акций по цене 0.0001/0.00001$ за одну. Компания может распределить акции или оставить их нераспределенными. Обычно основатели получают около 80% акций, а 20% уходят в опционный пул для будущих сотрудников.

Возможно варьирование этого соотношения, но не рекомендуется удерживать большое количество нераспределенных акций из-за налоговых причин. В случае внешних инвестиций вы можете продать акции (реже) или выпустить новые и продать их инвесторам (чаще), размывая акционерный капитал.

Кто такие основатели с точки зрения права?

Термин «основатель» обычно используется для обозначения тех, кто сыграл ключевую роль в создании стартапа.

Присвоение титула «основатель» само по себе не дает основателю каких-либо особых прав по законодательству США, так как сам по себе он не имеет самостоятельного юридического значения. Все права основателя определяются соглашениями, заключенными при создании компании.

Кто такие основатели с точки зрения рынка?

Большая часть венчурных фондов (например, YC) считают основателем только тех из них, у кого от 10% акций компании.

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Акции основателей

В американских стартапах «акции основателей» представляют собой долевой интерес в компании, который выдается основателям (и, возможно, другим лицам) во время или сразу после создания компании. Обычно они выдаются за символическую сумму (например, $0,0001 за акцию) и/или передачу интеллектуальной собственности.

Часто, но не всегда, акции основателей подвергаются вестингу, то есть передаются не сразу, а постепенно со временем. Компания имеет право выкупить акции, которые еще не «завелись» (не переданы), если основатель покидает компанию раньше периода вестинга.

Возможность акций основателей иметь какие-то права, отличные от других акций, определяется исключительно соглашением между основателем и компанией, заключенным либо в момент выдачи акций, либо позже. Такие права могут включать в себя:

Положения о вестинге;

Ускорение вестинга акций при продаже компании и/или безосновательном увольнении или уходе по уважительной причине;

Право «первого отказа»;

Право совместной продажи.

Каждый из этих пунктов я раскрою ниже.

Зачем нужен вестинг акций для основателей?

Во-первых, чтобы не было «бесплатных пассажиров». Если основатель решает уйти или его просят уйти на раннем этапе существования компании, вестинг защищает других основателей от проблемы «бесплатного пассажира», когда ушедший основатель получает «бесплатный проезд» за счет усилий оставшихся, которые дальше строят компанию.

Хотя некоторые команды основателей остаются вместе с начала и до конца, довольно часто один или несколько основателей покидают компанию в первые годы.

Во-вторых, венчурные инвесторы обычно требуют определенных условия вестинга, чтобы быть уверенными, что у основателей есть мотивация оставаться в компании после получения инвестиций. Рано или поздно инвесторы потребуют определенных условий, которые могут быть более обременительными, чем разумная схема вестинга, установленная в самом начале.

Согласно типичному графику вестинга, акции выдаются помесячно или по кварталам в течение четырех лет. Если основатель покидает компанию до полной выдачи акций, то они не выплачиваются. Типичным также является cliff в один год.

Cliff — это период до первого вестинга акций. Стандартный cliff в один год означает, что человек должен работать в компании год, чтобы получить первую часть акций. Зачастую основателям предоставляется некоторый ретроактивный льготный срок за работу, выполненную до создания компании. Хотя один год — распространенный срок, можно использовать любой другой период времени.

Что происходит с акциями, которые не «завестились», если компания продается или меня увольняют?

Инвесторам важно, чтобы компания как можно быстрее и дороже продалась или вышла на IPO. Покупателю важно, чтобы команда не сбежала сразу после продажи, «обкэшившись». Основателю важно как можно быстрее получить оставшиеся акции и «обкэшится». Отсюда появились условия по ускорению вестинга.

«Однократное условие» (single trigger) ускоряет получение всех неполученных акций в случае продажи компании.

ускоряет получение всех неполученных акций в случае продажи компании. «Двойное условие» (double trigger) ускоряет получение всех неполученных акций, если компания продается и сотрудник уволен без веской причины в течение определенного периода времени после закрытия сделки продажи.

Обычно в случае срабатывания выбранных условий оставшиеся акции «вестятся» в течении одного года. То есть если вы продали компанию через год после основания и у вас стандартный вестинг на 4 года, то в случае продажи компании и вашего увольнения оставшиеся акции будут переданы вам за год вместо трех.

Инвесторы обычно предпочитают «двойное условие»: в таком случае можно гарантировать, что после продажи компании основателям будет выгодно остаться работать у покупателя до получения своего полного пакета акций.

Когда же триггером является только продажа компании, может получиться так, что недобросовестный член команды, совершивший грубое нарушение после продажи компании, получит свои акции при увольнении (что не нравится покупателям).

Что происходит с нераспределенными акциями?

Вы можете в любой момент выписать сертификат и передать их. Инвесторы часто требуют некоторое количество нераспределенных акций для компенсаций будущим сотрудникам. Поэтому вам придется либо дополнительно выпускать их, если вы распределелили 100% акций на старте компании, либо сразу оставить некоторое количество нераспределенных акций как пул для компенсации будущих сотрудников.

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Как можно контролировать передачу акций?

Право первого отказа (right of first refusal)

Право «первого отказа» предоставляет компании и/или другим основателям/акционерам возможность приобрести акции, которые основатель предлагает продать третьей стороне. Инвесторы часто требуют включения этого права в договор.

Если вы нашли покупателя на свои акции, то компания или ее акционеры имеют приоритетное право купить их у вас по той же цене. В случае, если это право прописано в уставе, вы обязаны продать акции компании или ее акционерам.

Что такое право на совместную продажу?

Если право первого отказа предоставляет право быть покупателем, то право на совместную продажу предоставляет право быть продавцом. Если один из основателей находит покупателя для части своих акций, другим основателям и/или инвесторам должна быть предоставлена возможность присоединиться к сделке.

Основателям может быть важно присоединиться к продаже акций инвесторами, чтобы иметь возможность получить денег в середине пути, когда ранние инвесторы продают свои доли.

Право на совместную продажу менее распространено, чем право первого отказа в соглашениях между основателями, но обычно требуется инвесторами.

Пример: У компании два основателя, каждый с 40-процентной долей, и один инвестор с 20-процентной долей, и все они являются сторонами соглашения о совместной продаже. Если один из основателей находит покупателя на 10 тыс. акций, право на совместную продажу позволит другому основателю продать 4 тыс. акций, а инвестору — 2 тыс. акций, так что первый основатель сможет продать только 4 тыс. акций.

В более распространенной ситуации, когда соглашение о совместной продаже действует только в пользу инвестора, продавец-основатель мог бы продать 6 667 акций, а инвестор — 3 333 акции.

Итого, при создании компании важно учесть следующее:

Добиться того, чтобы основатели оставались в компании хотя бы четыре года, посредством вестинга.

Оставить годовой cliff, потому что за год люди раскрываются в своей работе и отношениях, и нужно иметь возможность разорвать эти отношения без потерь для компании, если они идут не туда.

Договориться об ускоренном графике вестинга, если вы быстро продадите стартап и вас уволит покупатель.

Прописать право первого отказа и право на совместную продажу в уставе. Это защитит вас и ваших инвесторов от потенциальных недобросовестных сделок с одним из акционеров без участия остальных.

Как это все организовать?

Вы открываете компанию и после открытия вы готовите и подписываете с заинтересованными сторонами набор документов, который регламентирует акционерные отношения.

Как можно поступить (в порядке возрастания сложности/цены):

Можно открыть компанию через Firstbase.io/Stipe Atlas — они поддерживают вестинг для акционеров и предоставляют соответствующий пакет документов.

Воспользоваться бесплатными шаблонами документов от Cooley Go.

Обратиться к юристам, которые помогут вам с открытием компании и всеми документами.

Эта статья не является юридической консультацией, а представляет собой личный опыт и знания автора, который в настоящее время открыл вторую компанию в Делавэре.

Фото на обложке: Shutterstock / fizkes