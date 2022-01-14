Что такое скликивание рекламного бюджета и как его победить?

Насколько остро стоит проблема скликивания рекламы в Google и «Яндекс.Директ»? Нужно ли вообще с ней бороться? Разбирается Надежда Егорова руководитель отдела рекламы группы компаний Webit, занимающейся разработкой и продвижением сайтов.

Скликивание рекламного бюджета — это метод недобросовестной конкуренции. Такие действия называют кликфродом. За счет недобросовестных кликов тратится рекламный бюджет конкурента, при этом не будет новых заявок на услуги или покупок.

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По данным TrafficGuard/Juniper, еще в 2019 году показатель достиг 42 млрд долларов во всем мире. По их прогнозам, в 2022 году цифра вырастет до 87 млрд долларов. А по оценкам WFA, объем незаконного рынка мошенничества с рекламой скоро составит 50 млрд долларов.

Короткая история скликивания рекламы

Манипуляции c кликами появились почти одновременно с появлением контекстной рекламы в поисковых системах Google и «Яндекс». Боты для скликивания рекламы в «Яндекс.Директ» и Google появились уже давно.

Но примерно до 2006 года, чтобы скликать рекламу, ее размещали на некачественных сайтах. После чего бюджет тратили за счет массовых ручных кликов. Часто это делалось за счет манипуляций с сайтами через AdSence.

Первые боты появились в 2003 году. Уже тогда у собственников бизнеса и компании Google появилось четкое понимание, что нужна защита от скликивания в Google Ads.

Кликботы остаются серьезной проблемой для маркетологов. Объемы мошенничества с рекламой постоянно растут. К счастью, совершенствуется и защита от скликивания в «Гугл» и «Яндекс.Директ».

Технология кликфрода

Есть несколько основных механик для манипуляций с рекламой:

ручное скликивание через фермы;

автоматическое скликиквание с помощью ботов;

подмена рекламной ссылки;

агрессивная и навязчивая стимуляция кликов и пр.

Чаще всего скликивание рекламы конкурентов в «Яндекс» и Google происходит с помощью специальных ботов.

Как понять, что рекламу скликивают?

Чаще всего подозрения в том, что конкуренты скликивают рекламу, возникают, когда происходит резкий всплеск кликов. Но такие изменения не всегда связаны с кликфродом.

Число кликов может вырасти из-за сезонных колебаний спроса, изменений в активности конкурентов и десятков других факторов. Прежде чем делать вывод, что вам нужна защита от скликивания Google Ads и «Яндекс.Директ», исключите другие версии.

Косвенными признаками скликивания могут быть:

большое количество переходов не из того региона, в котором показывается реклама;

повторяются IP-адреса, устройства и браузеры, с которых идет трафик;

время пребывания на сайте меньше 10 секунд;

растет показатель отказов на сайте.

Прямые признаки кликфрода:

нет конверсий;

количество кликов выросло резко;

CTR рекламы стал аномально высоким.

Если в вашей ситуации сходятся все признаки, значит, происходит мошенничество с рекламой.

Чем опасно скликивание?

Основная опасность махинаций с рекламой в том, что значительная часть бюджета (или даже он весь) может быть потрачена без пользы для бизнеса. Даже если специалисты по рекламе настроят ее правильно, махинации недобросовестных конкурентов сведут их работу к нулю.

Клик-боты: их особенности и основная информация

Посмотрим, каких ботов используют, чтобы скликивать рекламу конкурентов.

Clickbot A

Это один из первых ботнетов для автоматического скликивания. Потери от его работы оцениваются в скромные по сегодняшним меркам 50000 USD.

Ботнет заразил и использовал около 100000 компьютеров. Вредоносное ПО было включено в плагин IE. После скачивания плагина без ведома пользователей бот скликивал заданные объявления в результатах выдачи.

Следующие варианты ботнетов нанесли рекламодателям гораздо больший убыток.

DNSCnanger

За период с 2007 по 2011 год ботнет, зараженный этой вредоносной программой, нанес убытков более чем на 14 млн долларов. Принцип работы базировался на подмене DNS-серверов. В результате пользователи могли попадать на другие сайты. Это использовалось для махинаций с трафиком и рекламой.

В зараженных браузерах отображалась реклама, комиссию с которой получали мошенники. Результаты показа их, конечно, не волновали.

Действия ботнета DNSChanger показывают, что рекламу скликивают не только конкуренты, но и просто мошенники, которые хотят завладеть комиссией.

Miuref

Вредоносная программа и связанные с ней ботнеты для скликивания действуют с 2013 года. Поэтому оценить количество зараженных компьютеров и убыток невозможно.

Это не бот-кликер в чистом виде, он часто используется в комплексе с ними. Miuref уже давно идентифицировали, но он по-прежнему представляет угрозу из-за скорости распространения.

Stantinko

Еще одна серьезная киберугроза. В том числе Stantinko используют и для мошенничества с рекламой. Он обнаружен в 2012 году и действует до сих пор. Оценить количество зараженных компьютеров, которые связал ботнет, невозможно.

Убыток уже исчисляется миллионами.

Это вредоносное ПО адаптируется к действию многих антивирусов. За счет этого Stantinko очень долго оставался незамеченным.

Bamital

Эта вредоносная программа обнаружена в 2013 году. Она использует форму для перехвата результатов поиска и совершения скликивания. Нажимая на результаты поиска, пользователи направлялись на сайты с вредоносным ПО или объявления, которые скликиваются.

Посетители сайта без их ведома получали обновления для браузера и выполняемые файлы с вирусом.

Chameleon

За 2013 год до обнаружения бот приносил огромные убытки рекламодателям. Сумма оценивалась примерно в 6 млн долларов ежедневно. В первую очередь ботнет ориентировался на медийную рекламу, а не текстовую.

404Bot

Этот кликбот обнаружен в 2018 году и работает до сих пор. Уже сейчас потери рекламодателей от него оцениваются минимум в 15 млн долларов. По выводам аналитиков, бот использует несколько способов защиты от антивирусов и способен дальше сжигать рекламные бюджеты.

Tekya

Бот действовал в 2019-2020 годах. Заражение происходило через десятки приложений и более миллиона загрузок. Очень необычно то, что кликер прятался в основном в детских играх на Android.

Почему рекламу скликивают?

Рекламу скликивают, чтобы потратить рекламный бюджет бизнеса. Делать это могут конкуренты с помощью мошенников или сами мошенники с целью завладеть комиссией за показ рекламы.

Есть ли готовые средства защиты от кликфрода?

Можно ли бороться со скликиванием «Яндекс.Директ» и Google Ads? Иногда предлагают временно отключить те группы объявлений, которые подвергаются скликиванию. Но это пассивная стратегия, которая не решает проблему.

Более эффективной защитой от кликфрода будут онлайн-сервисы. Расскажем о возможностях нескольких из них.

ClickCease

Это программный продукт для профилактики кликфрода, его обнаружения и защиты от мошенничества. Сервис работает с рекламой в Google и Bing. В основе сервиса алгоритмы быстрого обнаружения и блокировки IP-адресов, с которых идет поток мошеннических кликов.

Стоимость от 15 USD ежемесячно за один домен.

ClickGuard

Защищает рекламные объявления от всех типов мошеннических и нежелательных кликов. ClickGuard — работающая удаленно команда специалистов со всего мира. С помощью собственных наработок, суть которых не раскрывается, они быстрее обнаруживают и блокируют фрод-трафик.

Стоимость — 39 USD ежемесячно.

PPC Protect

Останавливает мошеннические клики мгновенно. Это возможно благодаря базе IP-адресов, которые раньше задействовали для кликфрода. База адресов и алгоритмы сервиса обновляются, благодаря чему PPC Protect остается эффективным.

Функционал и цена сервиса делают его эффективным для тех, кто тратит на рекламу до 2500 USD в месяц.

Стоимость от 29 USD ежемесячно.

AdTector

Один из самых дорогих и продвинутых инструментов для защиты рекламы от скликивания. Создатели сервиса заявляют, что он блокирует мошеннические клики в 99,9% случаев.

Инструмент основан на алгоритмах машинного обучения, которые совершенствуют свою способность обнаруживать и блокировать мошеннические действия.

Как бороться со скликиванием Google Adwords?

Чтобы защитить вашу рекламу от скликивания, нужен постоянный мониторинг ситуации. Мы также рекомендуем подключить сервис защиты от скликивания. Выбор конкретного решения зависит от потребностей бизнеса, бюджета на рекламу и еще ряда факторов.

Кроме того, в зависимости от действий ботов можно корректировать стратегию рекламы.

Как бороться со скликиванием «Яндекс.Директ»

Для защиты от кликфрода в «Директе» мы советуем менять настройки показа. Что именно сделать?

Применяйте сегменты из «Яндекс.Аудиторий». Таргетируйтесь на ранее собранные качественные аудитории, чтобы избежать показов конкурентам и мошенникам.

Определите строгий дневной бюджет. Без ограничения весь месячный рекламный бюджет могут скликать за несколько дней. В результате вы надолго останетесь без показов.

Попробуйте автоматические стратегии. Алгоритмы будут показывать объявления тем пользователям, которые чаще совершают покупки, а не просто кликают без конверсии.

Исключите пользователей до 18 лет. Это делается с помощью понижающей корректировки -100%.

Скликивать ли рекламу конкурента?

Наше агентство действует исключительно законными методами и не рекомендует скликивать рекламу. Гораздо продуктивнее и проще действовать по правилам честной конкуренции.

Фото на обложке: Shutterstock / Saxarinka