Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?

О том, какие отрасли наиболее пострадали в нынешней ситуации и что делать стартапам и действующему бизнесу сегодня, рассказывает Дмитрий Машин, член Московской ассоциации предпринимателей и ассоциации профессиональных директоров.

С началом ввода санкций, закрытия границ, уходом либо приостановкой деятельности на территории России крупных компаний в сфере медицины, общественного питания, IT у людей возник закономерный вопрос — насколько эти меры повлияют на рынок и чего следует ожидать.

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Медицина и фармакология

Сегодня наиболее зависимые от импорта отрасли в медицине — производство медицинского оборудования и медизделий, премиум-сегмент стоматологии. В России используют 85% импортных медизделий, до 90% композитных материалов для реставрации, имплантов и запчастей для оборудования.

Инструментарий в стоматологии импортируют из Германии, Швейцарии и США.

Лабораторная диагностика в России зависит от импортных товаров на 90%, так как пробирки, реагенты, иглы, большую часть точных тест-систем для диагностики у нас не производят.

Для медицинской сферы характерны многонациональные технологические цепочки оборудования и расходных материалов. Повышение курса доллара, невозможность закупить товар в ряде европейских стран, сложности с логистикой повлекут за собой рост цен от 10% до 50%.

По мнению экспертов, запаса импортного товара хватит на 3-5 месяцев, но уже сейчас можно ожидать рост цен на медицинские услуги до 15%.

Ситуация в фармакологии позитивнее: более 60% лекарственных препаратов в упаковках продают отечественного производства. При этом свыше 85% реализации — это доступные аналоги оригинальных препаратов.

На территории России производят 130 лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и разрабатывают 390 инновационных препаратов. Благодаря поддержке государства за короткое время 3/4 препаратов из списка ЖНВЛП стали отечественного производства.

Для поддержания работы в медицинской сфере в марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому лимит на покупку медоборудования за счет средств Фонда ОМС увеличен от 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей.

Эта мера поможет обеспечить финансовую устойчивость медицинских организаций, и поликлиники смогут своевременно обновлять оборудование.

Общественное питание

По данным NPD Group, траты россиян на питание в заведениях фастфуда в 2021 году обеспечили 57% рынка общепита. Исследовательский холдинг «Ромир» выявил, что в 2021 году 47,2% людей хотя бы раз побывали в ресторане быстрого питания, при этом среднестатистический россиянин посещал заведения фастфуда 27 раз в год.

Спрос на рестораны быстрого питания вырос за последний год, и сегмент показал выручку больше, чем до пандемии. В марте 2022 года часть крупных иностранных сетевых ресторанов быстрого питания заявили об уходе с российского рынка или о временном закрытии.

Однако на самом деле эти санкционные меры не могут коснуться точек, которые работают по франшизе — это значительная часть кофеен Starbucks, ресторанов KFC и др.

При этом уход крупных игроков даст толчок к развитию отечественных сетей питания. Власти Москвы направят 500 млн. рублей на льготное целевое кредитование для создания новой сети быстрого питания, что стало неплохим стимулом для рестораторов.

Заменить иностранный общепит отечественным не составляет особых трудностей, так как продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками.

Построить инфраструктуру, аналогичную крупным иностранным ресторанам, и открыть новую сеть питания такого же масштаба затруднительно, и вряд ли эта идея привлечет инвесторов. Но высока вероятность появления более мелких игроков и развития существующего российского фаст-фуда.

Отрасль IT

В сфере IT существуют проблемы с импортозамещением: есть нехватка кадров, отсутствие базы производства, недостаточное финансирование и т.д.

Государство не первый год уделяет внимание разработке и переходу на отечественный софт. Так, в госсекторе и в вузах переходили на российские офисные приложения, заменяли иностранную платформу управления и замещали импортные операционные системы на отечественные.

Государство поставило одной из главных повесток до 2024 года импортозамещение. За 5 лет, до середины 2021 года, объем инвестиций в российских производителей составил около 2 трлн. рублей, в том числе в сфере IT. Были разработаны меры господдержки и финансового обеспечения.

Президент РФ издал указ о стимуляции разработки отечественного ПО. По мнению экспертов, эти методы могут не только заменить внутренний рынок на отечественное ПО, но и стать альтернативой западному софту на мировой площадке.

Помимо этого поможет заинтересовать страны, которые хотят снизить риск от полной зависимости единых производителей от IT-компаний США.

Советы стартапам и действующему бизнесу в области импортозамещения

Государственная поддержка проектов по импортозамещению, запрет на импорт, рост спроса на отечественные товары открывают для бизнеса много возможностей. Перед планированием нового направления советую обратить внимание на несколько факторов.

Изучите спрос и протестируйте нишу

Выигрывает та компания, которая закрывает потребности государственных предприятий и крупных игроков рынка. Не стоит придумывать велосипед, а лучше изучить уже действующий спрос. Применяя на старте аналитику рынка CustDev, можно минимизировать риски и выйти на инвесторов.

Воспользуйтесь поддержкой государства

Квоты, льготное кредитование, налоговые льготы, субсидирование, бесплатное обучение на сайте МСП, акселерация и наставничество — все эти меры направлены на развитие импортозамещения.

Изучите региональные программы и подавайте заявку на гранты. Заручитесь поддержкой муниципалитета и компаний, которые будут в дальнейшем вашими клиентами, и это увеличит вероятность одобрения гранта.

Уделите внимание мотивации персонала

Кадровый голод особо остро ощущается в сфере IT и производстве медизделий. Продумайте, чем привлечь специалистов, и подготовьте материальные и нематериальные методы мотивации сотрудников.

Уделите время на поиск и наем квалифицированного персонала. Проводите обучение для своих сотрудников.

Воспользуйтесь биржой импортозамещения

Минпромторг России совместно с ЭТП ГПБ и Агентством по технологическому развитию на базе ГИСП запустил новый онлайн-сервис, который объединил поставщиков и потребителей. Благодаря этому сервису производители могут узнать, в каких товарах нуждаются предприятия в сфере импортозамещения.

Диверсифицируйте каналы трафика

Закрытие Instagram*, возможная блокировка YouTube, ограничения в контекстной рекламе Google Adwords сподвигли искать новые способы привлечения клиентов.

Обратите внимание на развитие корпоративного блога, сайта, контента в СМИ, перераспределение трафика в различных соцсетях одновременно. Используйте несколько каналов для рекламы своей продукции или услуг.

Санкционные меры, рост курса валют, сложности с транспортировкой влекут за собой необходимость ухода от импортных товаров и наращивания отечественного производства.

На территории России существуют собственные производительные мощности, профессиональные кадры, возможность заменить импортные продукты питания отечественными. Однако практически все товары зависят от импортных компонентов.

Европейские поставки заменят товары китайского производства, но уже по завышенным ценам, что повлечет за собой рост стоимости услуги. Начиная с 2015 года, в России реализовано уже более тысячи проектов по импортозамещению. При этом Минпромторг РФ утвердил планы по развитию импортозамещения до 2024 года.

* Instagram признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ

Фото на обложке: Shutterstock / Chawalit Banpot