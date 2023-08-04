Telegram открыл рекламу на внешние ссылки. Что нужно об этом знать?

Ранее ссылки в рекламных сообщениях могли вести только на каналы, посты или ботов внутри Telegram. Однако недавно сервис добавил новую функцию — размещение объявлений, ведущих на внешние ссылки, например на лендинги. Линар Сангатуллин, Head of Telegram Ads Department в агентстве интернет-маркетинга Magnetto.pro (прямой партнер Telegram Ads), разобрал новую функцию и ее влияние на рынок интернет-рекламы.

Telegram сегодня — не только мессенджер для обмена сообщениями. Это полноценная площадка для продвижения бизнеса.

Предприниматели могут пользоваться платформой для размещения рекламы через Telegram Ads. С ее помощью можно публиковать рекламные текстовые сообщения длиной до 160 символов внутри каналов. Такие сообщения (или креативы) отображаются в форме мини-постов и содержат ссылку на канал, публикацию или бота в формате: @chanel_name или @t.me/chanel_name.

Пример объявления в Telegram

В экосистеме Telegram есть инструменты для:

гибкого таргетинга (по интересам, гео, кастомным настройкам и не только);

построения воронок (каналы, стандартные боты и боты на основе искусственного интеллекта);

аналитики кампаний (кабинет внутри Telegram и сервис Adstat.pro).

Ранее ссылки в рекламных сообщениях могли вести только на каналы, посты или ботов внутри Telegram. Однако недавно сервис добавил функцию — размещение объявлений, ведущий на внешние ссылки.

В чем польза этого обновления

Внешние ссылки — это абсолютно новый этап развития рекламных возможностей в Telegram. Если раньше Telegram принимался только как мессенджер, то теперь — это полноценный рекламный инструмент, который стоит наравне с «Яндекс Директ» и VK Ads.

По данным Mediascope, в марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram составляла 50,9 млн. Статистика TGStat утверждает, что более 50% пользователей сервиса имеют доход выше среднего и живут в городах-миллионниках.

Это активная и платежеспособная группа, которая не успела «выгореть» и позитивно реагирует на рекламу. Ранее аудитория сервиса могла узнать о вашей компании только через канал или бота в Telegram. Теперь этот поток лидов можно направить на сайт, карточку товара или форму заявки.

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Не только Telegram Ads: какие еще есть варианты платного продвижения в Telegram

Увидев объявление в канале, подписчик может нажать на ссылку и перейти на любой ресурс, который рекламодатель захочет продвигать. Прежде такой функционал использовался только в органическом контенте — в постах, размещаемых на канале.

Запуск кампаний

Технически изменения есть: вы можете добавить внешнюю ссылку в рекламном кабинете так же, как и привычные ссылки на каналы или ботов.



Но для создания рекламных кампаний необходимо указывать канал в поле URL. Если в тексте используется ссылка, то она вставляется в кнопку объявления «Открыть ссылку».

Важно! Размещение ссылок, созданных с помощью «сокращателей», запрещено.

Скриншот рекламного кабинета агентства в Telegram Ads

А так выглядит ссылка в опубликованном объявлении.

Значение для рекламодателей

После ухода ряда зарубежных платформ Telegram стал альтернативой для тысяч рекламодателей. С внедрением внешних ссылок количество последних возрастет кратно.

На самом деле добавление внешних ссылок в Telegram Ads открывает новые перспективы для получения таргетированного трафика как для пользователей платформы, так и для тех, у кого ранее не было канала или бота в Telegram.

Повышается эффективность рекламных кампаний во многих нишах, так как пользователи могут моментально перейти на страницу товара или услуги и совершить целевое действие. Такой подход сокращает путь клиента и снижает вероятность потери лида. Появляется возможность получать более точные данные для измерения эффективности рекламных кампаний. Аналитика посещаемости внешних сайтов позволяет оценить конверсию, охват аудитории и общий интерес к продукту или услуге. Это дает возможность оптимизировать рекламные кампании и достичь более высоких результатов. Можно создавать кроссплатформенные кампании, объединяя рекламу в Telegram с другими каналами. Такой подход расширяет охват аудитории и усиливает эффективность запуска.

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Заключение: что ожидает рынок рекламы теперь

Появление новой функции — ключевое событие не только для Telegram, но и для рынка интернет-рекламы в РФ и СНГ:

Введение внешних ссылок, скорее всего, сильно изменит портрет рекламодателя. Сейчас это — онлайн-образование, недвижимость и криптовалюты. То есть те ниши, которые традиционно умеют хорошо работать с аудиторией Telegram. После обновления платформы мы ожидаем приток из других сфер: eCommerce, маркетплейсы, сервисы, локальный бизнес и т. д. Те, кто запустится раньше других, — сможет получить дешевый трафик по минимальному CPM. Можно также ожидать приток арбитражных команд (как белых, так и не очень). Белые арбитражные офферы станут способствовать развитию рынка. А с серыми Telegram и его партнеры будут бороться. В какой-то момент из-за наплыва рекламодателей не все смогут выдерживать конкуренцию по CPM. Однако это нормальные рыночные условия.

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