Telegram открыл рекламу на внешние ссылки. Что нужно об этом знать?

Ранее ссылки в рекламных сообщениях могли вести только на каналы, посты или ботов внутри Telegram. Однако недавно сервис добавил новую функцию — размещение объявлений, ведущих на внешние ссылки, например на лендинги. Линар Сангатуллин, Head of Telegram Ads Department в агентстве интернет-маркетинга Magnetto.pro (прямой партнер Telegram Ads), разобрал новую функцию и ее влияние на рынок интернет-рекламы.
Telegram сегодня — не только мессенджер для обмена сообщениями. Это полноценная площадка для продвижения бизнеса.
Предприниматели могут пользоваться платформой для размещения рекламы через Telegram Ads. С ее помощью можно публиковать рекламные текстовые сообщения длиной до 160 символов внутри каналов. Такие сообщения (или креативы) отображаются в форме мини-постов и содержат ссылку на канал, публикацию или бота в формате: @chanel_name или @t.me/chanel_name.
Пример объявления в Telegram
В экосистеме Telegram есть инструменты для:
- гибкого таргетинга (по интересам, гео, кастомным настройкам и не только);
- построения воронок (каналы, стандартные боты и боты на основе искусственного интеллекта);
- аналитики кампаний (кабинет внутри Telegram и сервис Adstat.pro).
Ранее ссылки в рекламных сообщениях могли вести только на каналы, посты или ботов внутри Telegram. Однако недавно сервис добавил функцию — размещение объявлений, ведущий на внешние ссылки.
В чем польза этого обновления
Внешние ссылки — это абсолютно новый этап развития рекламных возможностей в Telegram. Если раньше Telegram принимался только как мессенджер, то теперь — это полноценный рекламный инструмент, который стоит наравне с «Яндекс Директ» и VK Ads.
По данным Mediascope, в марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram составляла 50,9 млн. Статистика TGStat утверждает, что более 50% пользователей сервиса имеют доход выше среднего и живут в городах-миллионниках.
Это активная и платежеспособная группа, которая не успела «выгореть» и позитивно реагирует на рекламу. Ранее аудитория сервиса могла узнать о вашей компании только через канал или бота в Telegram. Теперь этот поток лидов можно направить на сайт, карточку товара или форму заявки.
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Не только Telegram Ads: какие еще есть варианты платного продвижения в Telegram
Увидев объявление в канале, подписчик может нажать на ссылку и перейти на любой ресурс, который рекламодатель захочет продвигать. Прежде такой функционал использовался только в органическом контенте — в постах, размещаемых на канале.
Запуск кампаний
Технически изменения есть: вы можете добавить внешнюю ссылку в рекламном кабинете так же, как и привычные ссылки на каналы или ботов.
Но для создания рекламных кампаний необходимо указывать канал в поле URL. Если в тексте используется ссылка, то она вставляется в кнопку объявления «Открыть ссылку».
Важно! Размещение ссылок, созданных с помощью «сокращателей», запрещено.
Скриншот рекламного кабинета агентства в Telegram Ads
А так выглядит ссылка в опубликованном объявлении.
Значение для рекламодателей
После ухода ряда зарубежных платформ Telegram стал альтернативой для тысяч рекламодателей. С внедрением внешних ссылок количество последних возрастет кратно.
На самом деле добавление внешних ссылок в Telegram Ads открывает новые перспективы для получения таргетированного трафика как для пользователей платформы, так и для тех, у кого ранее не было канала или бота в Telegram.
- Повышается эффективность рекламных кампаний во многих нишах, так как пользователи могут моментально перейти на страницу товара или услуги и совершить целевое действие. Такой подход сокращает путь клиента и снижает вероятность потери лида.
- Появляется возможность получать более точные данные для измерения эффективности рекламных кампаний. Аналитика посещаемости внешних сайтов позволяет оценить конверсию, охват аудитории и общий интерес к продукту или услуге. Это дает возможность оптимизировать рекламные кампании и достичь более высоких результатов.
- Можно создавать кроссплатформенные кампании, объединяя рекламу в Telegram с другими каналами. Такой подход расширяет охват аудитории и усиливает эффективность запуска.
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Заключение: что ожидает рынок рекламы теперь
Появление новой функции — ключевое событие не только для Telegram, но и для рынка интернет-рекламы в РФ и СНГ:
- Введение внешних ссылок, скорее всего, сильно изменит портрет рекламодателя. Сейчас это — онлайн-образование, недвижимость и криптовалюты. То есть те ниши, которые традиционно умеют хорошо работать с аудиторией Telegram. После обновления платформы мы ожидаем приток из других сфер: eCommerce, маркетплейсы, сервисы, локальный бизнес и т. д.
- Те, кто запустится раньше других, — сможет получить дешевый трафик по минимальному CPM.
- Можно также ожидать приток арбитражных команд (как белых, так и не очень). Белые арбитражные офферы станут способствовать развитию рынка. А с серыми Telegram и его партнеры будут бороться.
- В какой-то момент из-за наплыва рекламодателей не все смогут выдерживать конкуренцию по CPM. Однако это нормальные рыночные условия.
Фото на обложке: Shutterstock / 9091086
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