Как начать продавать в Китай: топ торговых площадок

Бизнес-эксперт по Китаю Анастасия Холкина рассказала о самых популярных торговых площадках для российских производителей и о том, как привлечь покупателей в КНР.

Китай и Россия сейчас — надежные торговые партнеры. Товарооборот между двумя странами за первое полугодие 2023 года вырос почти на 40% по сравнению с 2022 годом, по данным Главного таможенного управлению (ГТУ) КНР. Предприниматели стремятся выйти на рынок КНР и продвигать свой бренд.

Почему сейчас — время развивать торговлю в Китае?

Один из главных факторов, который делает экспорт товаров выгодным — это доступ к большому рынку сбыта. Спрос на российскую продукцию в Китае растет. Местные потребители доверяют производителям страны-партнера.

За последний год Россия прекратила экономические связи со многими западными компаниями, а вот рынок КНР остался открыт для предпринимателей.

Страна не поддерживает санкции, не вводит ограничения, поэтому российские бизнесмены могут быть спокойны за устойчивость деловых и торговых отношений.

На каких офлайн- и онлайн-площадках можно продавать товары в Китай?

Доля интернет-шопинга в стране растет. По данным на декабрь 2022 года, Китай занимает первое место в мире по развитию электронной коммерции. Самые популярные интернет-ресурсы:

Ти-молл (Tmall) — онлайн торговая площадка КНР, а также оффлайн-магазин. Аудитория — более 144 млн посещений в месяц. Здесь можно размещать одежду, канцелярию, спортивные товары, электронику, продукты питания и т.д.

Потребитель доверяют Tmall, так как политика маркетплейса обеспечивает отбор продавцов: руководство не допускает подделки и изделия низкого качества.

Таобао (Taobao) — платформа с огромной аудиторией. К марту 2023 года в приложении было отмечено в среднем 890 миллионов посетителей в месяц. Ресурс был создан как доступный способ продвижения как для крупных, так и для мелких предпринимателей. Требований к продавцам здесь меньше, а депозит невысокий.

Предлагать можно любые товары, но есть ограничения для иностранных юридических лиц. Однако это не мешает российским бизнесменам выходить на площадку через местных посредников.

Пиньдодо (Pinduoduo) — еще один крупный маркетплейс и дистрибьютор, который специализируется на распродажах через гибкую систему лояльности. По информации с официального сайта PDD Holdings, платформа насчитывает 900 миллионов пользователей.

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Социальные сети как торговая платформа

Молодое поколение всего мира уходит в виртуальный мир, где не только общается и развлекается, но и активно совершает покупки. КНР здесь не исключение.

Пользователи социальных сетей склонны доверять топовым блогерам, чем активно пользуются предприниматели: через рекламу у лидера мнений можно реализовать что угодно. Продавец отправляет образцы продукции, а блогер показывает товар на свою огромную аудиторию, рассказывает о свойствах и преимуществах и рекомендует к покупке.

Например, в КНР почти вся молодежь смотрит «ТикТок» (в Китае — «Доуинь»), который развивается быстрее, чем другие соцсети. За 5 лет аудитория приложения выросла более чем в 18 раз и в 2023 году в среднем составила 1,05 млрд человек в месяц.

Пользователи здесь — максимально активные и вовлеченные. Здесь можно создать аккаунт магазина, снимать вирусные видео, собирать миллионы подписчиков и конвертировать их в покупателей.

Офлайн-площадки

Для оффлайн-продаж обычно нужно подбирать места с узкой специализацией. Например, если предприниматель реализует бытовую технику — то размещать позиции нужно в магазине электроники.

Простые товары, такие как еда, косметика и бытовая химия, можно выставлять в сетевых маркетах.

Некоторые бизнесмены открывают точки продаж — арендуют места в торговых центрах. Иногда такие магазины не приносят высокой прибыли, но они закрывают другую цель — узнаваемость бренда.

Чем чаще люди видят на улице вашу марку, тем больше доверяют ей.

Самые популярные города, где россияне открывают магазины — Шанхай, Гуанчжоу, Пекин, Шэньчжэнь.

Чтобы получать больше прибыли, лучше использовать разные способы продвижения параллельно: например, открытие торговых точек и размещение товара на маркетплейсах.

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Торговля в Китае через дистрибьюторов

Многие предприниматели реализуют свой товар через местных представителей. Для этого нужно завести всю партию в КНР, заключить договор и заплатить дистрибьютору комиссию. Такой подход во многом выгоднее, чем открытие своего магазина.

Новая, еще не известная потребителю продукция вряд ли быстро принесет высокую прибыль. А вот продажа своего бренда через популярный маркет, который уже заслужил доверие, будет выгоднее.

У таких дистрибьюторов, как правило, хорошо налажен маркетинг, у них широкая и лояльная аудитория. Торговля через посредника эффективна, особенно в момент первого выхода на китайский рынок.

Постепенно, с ростом узнаваемости марки, вы можете открывать и продвигать собственный магазин.

Что продавать в Китае?

В КНР можно привозить все: от лесозаготовок до шоколада.

Особой популярностью пользуются продукты питания. Местные потребители считают их более качественными, чем товары местного производства.

Россия экспортирует кондитерские изделия, в частности шоколад и пастилу, алкогольную продукцию, мясо, рыбу, подсолнечное масло, мед и т. д.

Что касается «сложных» отраслей промышленности, в Китай продают пиломатериалы, лес, некоторые металлы, уголь, нефть.

Доставка партии товара в Китай и производство на местных заводах

Перед тем, как торговать на маркетплейсах и через посредников, необходимо доставить всю партию в страну и разместить на складе. Это обязательное условие для размещения позиций в магазине.

Но это не единственный путь.

В Китае очень развиты промышленные технологии, что позволяет производить товар хорошего качества, но с низкой себестоимостью. Многие российские бизнесмены изготавливают здесь продукцию под своей маркой.

Каждое предприятие, как правило, специализируется на конкретных видах изделий: пластиковая тара, металлические трубки и детали, упаковочный материал и т. д. Это существенно снижает затраты на производство.

В результате товар можно создавать на нескольких заводах, а затем собирать в единое целое. Такой подход позволяет предпринимателям устанавливать конкурентную стоимость для конечного потребителя.

В нашей практике были случаи, например, когда компания увеличила прибыль с 10% до 60% благодаря налаживанию производства на китайском заводе. Технологии позволили изготовить продукт, не уступающий по характеристикам и качеству своим европейским аналогам.

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Как продвигать свой магазин в КНР?

Китайского потребителя впечатлить непросто. Аудитория привыкла к многообразию брендов и не падка на незнакомый товар. Местное население ценит «свою» промышленность, в отличие от продуктов питания, и часто отдает ей предпочтение.

Важный фактор доверия — известность и масштаб компании. В КНР нужно показать себя как действительно «крутую» марку, разработать интересную и яркую рекламу.

Российские бренды в Китае не ассоциируется с чем-то дорогим. Это связано в тем, что российские предприниматели не учитывают особенности продвижения и маркетинга в Поднебесной.

Важно, чтобы продвижением занимались специалисты из Китая. Только они знают нюансы местного менталитета и могут тонко чувствовать потребности покупателей. Лучше в команду из России привлекать китайских маркетологов.

Китай — действительно страна возможностей для производителей со всего мира. Несмотря на особенности менталитета и многообразие брендов, здесь большая аудитория потенциальных покупателей.

В КНР можно свободно продавать любой товар, изготавливать продукцию под своим брендом с низкой себестоимостью, масштабировать бизнес и получать стабильную прибыль.

Фото на обложке: Meiqianbao/Shutterstock