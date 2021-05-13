Сложно ли открыть туристический бизнес в Грузии? Рассказывает создатель авторских мототуров из России

Основатель проекта Иван Козлачков рассказал, почему открыть бизнес в Грузии проще, чем в России, что нужно для запуска, и как быть, если политики ваших стран поссорились.

Мотоциклисты из России открыли в Грузии компанию «Мотохурма» и водят эндуро-туры по горам и бездорожью. С мая по ноябрь 2019 они откатали первый сезон, готовились ко второму, но грянули пандемия и локдаун. Тем не менее в апреле 2021 им, наконец, удалось вернуться в Грузию, и сейчас они готовят технику и снаряжение и уже в конце мая ждут две первые группы.

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Почему Грузия?

Мы отталкивались от специфики бизнеса. Мототуры — это отличный способ посмотреть страну, а эндуро-туры особенно, поскольку предполагают езду в основном по сельской и пересеченной местности. В таких местах ты наблюдаешь настоящую жизнь изнутри: быт обычных местных жителей, шикарную природу, а не только популярные туристические объекты.

Грузия — просто топовое место для этих целей. Страна компактная и при этом очень разнообразная в плане природы: территория включает несколько климатических зон, и каждый регион по-своему уникален. Сегодня ты можешь ночевать на высоте две тыс. метров, кутаясь от холода в спальник, завтра — купаться в море, а послезавтра — гулять по европейским улочкам Батуми.

Грузия — это, конечно в первую очередь природа, горы. И самые яркие впечатления можно найти только вдали от асфальтированных дорог. Кроме того страна переживает туристический бум, а сфера услуг пока развита плохо. Сейчас есть хороший шанс занять нишу с любым туристическим предложением.

У Грузии безвизовый режим с половиной стран мира, и практически откуда бы ты ни ехал — это очень доступное туристическое направление как в плане транспорта, так и в плане стоимости жизни.

Кроме того в Грузию летают европейские лоукостеры, поэтому для европейца поехать туда, например, на выходные — ничего не стоит. В 2015 году Грузия отменила визовый режим с 94 странами. В список вошли государства СНГ и Евросоюза, США и другие. Граждане этих стран имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение одного года.

Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но уже с 1 февраля 2021 Грузия вновь открылась для международного туризма. Требования к въезжающим довольно просты: отрицательный результат теста на COVID-19 или справка о полностью пройденной вакцинации (вакцина — любая). Также иностранцам понадобится заполнить регистрационную форму не более чем за 48 часов до прибытия в Грузию.

Несмотря на то, что политические отношения России и Грузии пару лет назад испортились, в Грузию продолжает ехать много россиян, а местные жители проявляют не меньшее радушие, чем раньше. Много не только русских — еще европейцев, американцев, арабов.

В 2019 году Грузия приняла больше 9,3 млн иностранных туристов — на 7,1% больше, чем в 2018 году. Из них один млн 463 тыс. человек — из России. Россияне заняли второе место по числу посетивших Грузию иностранцев, обогнали их только жители Азербайджана, по данным Национальной администрации туризма Грузии.

Были и другие причины открыть бизнес именно в Грузии:

не нужно делать визу и часто выезжать из страны. Граждане России могут находиться на территории Грузии 365 дней, затем достаточно выехать за границу, тут же вернуться обратно, и отсчет пойдет заново;

Грузия расположена очень близко к России. Мы ориентируемся в первую очередь на соотечественников, поэтому важно, чтобы до нас было легко добраться.

большинство местных говорит по-русски, из старшего поколения (40+) — почти все;

близкий менталитет. Мне кажется, это важно для выбора постоянного места жительства и ведения дел.

Регистрация бизнеса

Я сделал грузинский аналог нашего ИП — это очень просто. Для оформления ИП понадобится адрес в Грузии: для этого не нужно покупать недвижимость, достаточно, чтобы любой знакомый грузин согласился оформить соответствующий документ.

Мы арендовали этаж частного дома, чтобы жить самим и принимать участников туров, и хозяйка согласилась оформить документы на ее адрес. Строго говоря, в этом доме ты можешь и не жить — документ ни тебя, ни грузина ни к чему не обязывает. Просто при необходимости на этот адрес будет приходит различная корреспонденция.

С документом, в котором указан грузинский адрес, и загранпаспортом нужно обратиться в Дом Юстиции (аналог нашего МФЦ). Это суперудобные офисы, которые есть примерно в 20 городах по всей Грузии: поскольку страна небольшая, этого вполне достаточно.

Процедура заняла несколько часов, хотя местные вообще сначала говорили, что дел на пять минут. Видимо, проблема оказалась в том, что в Доме Юстиции быстро делают типовые вещи: когда к ним обращаются грузины, чтобы поменять паспорт, зарегистрировать брак или рождение ребенка и т.д. А когда ты русский и приходишь с нестандартным вопросом, это вызывает у них недоумение, и такие вопросы решаются долго. Но все равно это отняло меньше времени и усилий, чем аналогичная процедура в России.

Налоги

Налоги для малого бизнеса в Грузии гораздо приятнее, чем в России. Стандартный налог для ИП — 1%. Налоговые декларации нужно сдавать раз в месяц. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте грузинской налоговой и заполнить декларацию.

Сайт можно переключить с грузинского на английский язык (русификации нет), но заполнить декларацию самому все равно сложно. Обычно иностранцы прибегают к помощи грузинского бухгалтера или юриста.

Грузия занимает седьмое место в мире по легкости ведения бизнеса, согласно рейтингу Всемирного банка Doing Business Report за 2020 год. Для сравнения: Россия на 28 месте, а тройку лидеров составили Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг.

Вложения на старте и текущие расходы

На закупку мотоциклов и экипировки у нас ушло больше 3 млн рублей. Взяли семь Honda crf250l, два Honda XRV750 Africa Twin и два Husqvarna 701 Enduro. Также мы используем в турах два автомобиля: пикап Toyota Hilux и микроавтобус Mercedes Sprinter — но эти машины у нас уже были.

Порядка 35 тыс. рублей в месяц уходит на аренду базы: мы снимаем этаж в частном доме и большой гараж. Для Грузии это дорого, но пока это самый подходящий вариант, который мы нашли. Много денег приходится тратить на бензин, амортизацию мотоциклов и автомобилей, но точный учет этих расходов мы не ведем.

Тур по Тушетии, август 2019

Разработка туров

Прежде чем открыть «Мотохурму», я много раз был в Грузии, ездил туда лет семь подряд. Много путешествовал по разным регионам и уже хорошо представлял, где что есть интересного. В октябре 2018 года поехали с друзьями кататься на мотоциклах на пару недель, посмотрели места, в которых еще не были, много поездили по высокогорью.

Это было ново и необычно для меня, хотя я много путешествовал за пределами России. Поездка заразила меня энтузиазмом, и на ее основе я составил пару недельных маршрутов. Мы с товарищами проработали их и почти сразу начали катать с клиентами. Но мы каждый раз корректировали маршруты, ориентируясь на множество факторов — от погоды до уровня команды.

Пока остановились на турах от одного до 10 дней. Короткие туры катаем в основном по Имеретии, поскольку наша база находится в Кутаиси. В турах от пяти дней ездим в Сванетию, к Черноморскому побережью. У нас есть примерные маршруты, но мы корректируем их под каждую команду в зависимости от уровня и запросов участников, погоды и прочих факторов. Кому-то надо смотреть культурные достопримечательности и ночевать в отелях, кому-то — неделю тусить на природе вдали от цивилизации. Так что мы пока ни разу не повторились.

Продвижение

После того как разработали маршруты и концепт, заказали у знакомого сайт. Он его написал, сделал дизайн. За тексты отвечал я. С конца февраля 2019 начали раскручивать сайт, соцсети. Первый тур у нас забронировали на майские праздники.

Мы пробовали разные способы продвижения. Для нас оказалась наиболее эффективной реклама в соцсетях: используем и Facebook, и Instagram, и «ВКонтакте». Соцсети вызывают больше доверия, чем другие источники, к тому же люди там общаются, взаимодействуют с компанией. Также хорошо сработала реклама у YouTube-блогера.

Реклама в поисковиках нам не подошла, потому что для нее нужно, чтобы уже был спрос. Люди не знают, что в Грузии есть мототуры (потому что их здесь действительно особо нет), и просто такое не гуглят. В нашем случае очень хорошо работает сарафанное радио: уже в первом сезоне были клиенты, которые приходили по рекомендациям от участников наших первых туров, некоторые забронировали туры на весну 2020, но, поскольку все отменилось из-за пандемии, часть этих броней перешла на 2021 год.

Клиенты

В первом сезоне группы были небольшие — до четырех человек. Полную группу (шесть человек) мы ни разу не собрали. В первом сезоне катали даже с одиночными клиентами, хотя это невыгодно — решили набирать опыт, клиентскую базу, красивые фотографии и лишний раз накатывать маршруты.

В 2019 году почти все клиенты были из России. Во втором сезоне география должна была расшириться: были заявки от белорусов, казахов, французов, эстонцев. На сезон 2021 пока снова ждем только соотечественников, но интерес к турам со стороны иностранцев по-прежнему есть.

Итоги, сложности и открытия первого сезона

Выручка первого сезона составила примерно 1,1 млн рублей. Конечно, пока это история про то, чтобы окупить стартовые вложения. Во втором сезоне, который должен был стартовать год назад, ожидали больше клиентов, чем в первом, так как уже были брони туров и хорошо работало сарафанное радио.

Но поскольку вмешалась эпидемия, и второй сезон мы открываем только сейчас, спустя целый год, прогнозы пока чуть менее радужные, но первые группы приедут к нам уже в мае. К тому же учтем часть финансовых ошибок первого сезона и сможем разумнее подойти к текущим расходам.

Самой сложной частью для нас стал маркетинг. Оказалось проблематично сходу найти адекватных людей, которые умеют заниматься продвижением и к тому же более-менее ориентируются в нашей теме. Кроме того, на мототуры в Грузии почти не было спроса — надо было его создать.

В связи с обострением российско-грузинских отношений летом 2019 и заявлениями властей о том, что в Грузии якобы опасно, в наши соцсети пришло много хейтеров. Писали в комментариях всякую ерунду вроде: «Да там война», «В Крыму горы выше», «К вам никто не приедет».

Никто не отменял бронь тура, но многие люди спрашивали, все ли в порядке, можно ли сюда ехать. Мы объясняли, что все мирно, грузины доброжелательны, как и всегда. Но верили не все — особенно сомневались те, кто почти не выезжает за границу и доверяет пропаганде.

В июле 2019 российские власти отменили прямые рейсы в Грузию, и российских туристов стало меньше. Из-за отмены рейсов стало два варианта добраться: потратить больше времени и денег на перелет с пересадкой в другой стране или, что еще дольше, поехать в Грузию на своем автомобиле. Если у человека двухнедельный отпуск и ограниченный бюджет, он поедет в другое место — в Крым, например, как многие сделали.

В общем, на наш бизнес это повлияло самым негативным образом, и мы очень ждем, когда рейсы снова станут прямыми и дешевыми. Пока в Грузию можно летать только с пересадкой, основные варианты — через Стамбул, Минск и Ереван.

Плоховато рассчитали текущие расходы. На жизнь тратили больше, чем планировали, в частности, базу рассчитывали снять дешевле. Это возможно, но текущий вариант был самым подходящим из того, что нашли на тот момент.

Постоянно приходилось решать какие-то неожиданные квесты. Например, мы не запаслись должным количеством запчастей — их очень не хватало под конец сезона. И если в России большинство запчастей ты можешь купить, просто зайдя в магазин, то в Грузию их нужно заказывать из-за границы, тратить много денег и долго ждать.

Изменения ко второму сезону

У нас появится механик. Мы оказались не готовы к такому количеству работы, которое требует техника. Не хватало квалификации, да и желания полностью брать обслуживание мотоциклов на себя.

Скорее всего будем привлекать англоязычного гида. В первом сезоне почти все клиенты были из России, но турами на второй заинтересовалось немало иностранцев без знания русского. Пока они не перенесли брони с 2020 года на 2021, но мы все равно хотим быть готовыми к приезду зарубежных групп, так что договорились с коллегами из Польши: они тоже водят эндуро-туры, но ориентируются на европейский рынок, так что смогут помочь с общением.

Продолжим улучшать маршруты. Уже за первый сезон мы внесли большие изменения, добавили разные по длительности и сложности варианты туров. Все планируют тратить на эндуро-тур разное время: кому-то одного дня достаточно, кому-то двух недель мало.

Будем ли менять базу — пока непонятно. В целом, это место очень удобное: недалеко от центра, рядом естественный полигон для тренировок мотоциклистов-новичков, на третьем этаже дома — отель, поэтому если группа большая, можно заселить часть людей в номера.

Особенности ведения бизнеса в Грузии по сравнению с Россией

Плюсы:

гораздо меньше бюрократии, все решается куда быстрее, чем в России. Например, один раз потеряли номер от мотоцикла, я пришел его восстанавливать в полицию и ушел с номером через 15 минут. То же самое в Доме Юстиции, налоговой и прочих госучреждениях;

нет подводных камней в правовой системе, по крайней мере, мы пока с ними не сталкивались. Не нужно быть мегазнатоком правовой базы, чтобы оформить нужные для бизнеса бумаги;

небольшие налоги для малого бизнеса — для ИП всего 1% и нет обязательных взносов;

достаточно недорогая стоимость жизни — аренды жилья, продуктов, бытовых вещей.

Минусы:

напряженные отношения России и Грузии, которые могут развиваться и влиять на бизнес самым непредсказуемым образом. Я решил, что нас это вряд ли коснется, но в первый же год — летом 2019 года — произошли известные события, российские власти закрыли прямое авиасообщение и сказали туристам «не ездите в Грузию, там опасно»;

грузины довольно необязательные, с ними сложно о чем-то договориться. Если человек обещал тебе перезвонить, будь уверен, что он этого не сделает.

Ограничения и нюансы, связанные с ковидом, на начало мая 2021

В Грузии действует комендантский час — с 21:00 до 5:00. За нарушение полагается штраф — 2000 лари. Также штраф придется заплатить за нахождение без маски в общественном месте — 20 лари. Но штрафуют в основном в крупных городах (Тбилиси, Батуми, Кутаиси): чем дальше углубляться в сельскую местность, тем меньше будут соблюдаться ограничения. В целом находиться в стране комфортно.

Большая часть организаций работает, хотя закрывается за полчаса-час до начала комендантского часа, чтобы сотрудники успели добраться до дома. К сожалению, стало меньше гостиниц, а оставшиеся подняли цены: власти теперь требуют покупать специальное разрешение на работу и соблюдать большой ряд ограничений, поэтому проживание стало стоить дороже, чтобы гостиничный бизнес хоть как-то окупался.

Добраться в Грузию пока сложнее, чем раньше — до пандемии. Авиабилеты дороже, чем были год-полтора года назад, но цены снижаются: на рынок возвращаются прежние перевозчики и приходят новые, увеличивается количество рейсов. Из Украины и Беларуси, например, самолеты в Грузию летают буквально каждый день.

Сухопутная граница между Россией и Грузией пока открыта только частично: будучи гражданином РФ, вы не можете проехать из России в Грузию, но можете вернуться из Грузии на родину.

Грузия — прекрасная страна для небольшого бизнеса: простая и быстрая регистрация, небольшие налоги. Одна из самых удачных сфер — туристическая: спрос есть, а инфраструктура пока развита недостаточно.

Демократичные цены: расходы на старт и содержание бизнеса, на повседневную жизнь окажутся не выше, а вероятно и ниже, чем в России. Главная проблема — нестабильная политическая ситуация между Россией и Грузией. К счастью, на отношение большей части грузин к российским людям это никак не влияет.

Фото на обложке: Leonid Andronov/shutterstock.com