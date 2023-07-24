Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше

С прошлого года география бизнес-импорта заметно изменилась: теперь основными поставщиками товаров для бизнеса стали восточные и ближневосточные страны. Тем не менее, актуальным остается вопрос экономии на поставках из других стран. Лидер направления «ВЭД Импорт» в «Точке» Анна Давыдова делится советами, как предпринимателю можно сэкономить на ВЭДе.

Какие есть банковские комиссии?

Все банковские комиссии по вэд можно разделить на три большие группы:

Обслуживание валютного счета; Сам валютный платеж и все, что его сопровождает — валютный контроль и конвертация; Дополнительные платежи: внесение изменений в валютный контракт, представление справок и так называемые заградительные комиссии – плата за то, что клиент решил уйти из этого банка.

Разберемся в каждой из этих групп детально.

1. Обслуживание валютного счета

Тарифы валютных счетов делятся на платные, бесплатные и специальные ВЭД-тарифы. Последние дороже базового, но по условиям именно для ВЭДа выгоднее. Дело в том, что на таких тарифах лучше условия по конвертации.

При выборе тарифа следует ориентироваться на обороты и регулярность ВЭДа. Здесь предпринимателю поможет простой калькулятор.

Важно оценивать не только цифры, указанные в тарифах, но и сумму ваших последних сделок. Так вы сможете просчитать, в какую сумму вам обошлись бы комиссии в разных банках.

Какие есть подвохи?

Во многих банках открытие валютного счета платное;

Некоторые банки ввели отдельную плату за ведение валютного счета: она добавляется сверх платы за тариф. В каких-то банках это фиксированная плата, а в каких-то — процент от остатка;

Многие банки берут комиссию за хранение валютных остатков на счетах в долларах и в евро, причем комиссия может списываться как ежедневно, так и раз в месяц.

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2. Валютный платеж и все, что его сопровождает

Эта группа содержит три основных комиссии:

за конвертацию, за валютный контроль, за валютный платеж.

Комиссия за конвертацию

Самая сложная для понимания и, разумеется, банки этим пользуются. Главное, на что нужно обращать внимание, — это размер спреда, разницу между стоимостью покупки и продажи валюты. По факту это комиссия банка за продажу вам валюты, который считается в копейках или процентах от курса рынка.

Например, курс лопуха сейчас 10 рублей 00 копеек, а банк говорит, что спред на лопух 8 копеек. Это значит, что вы сможете купить лопухи у банка за 10 рублей 08 копеек, а банк купит у вас лопухи за 9 рублей 92 копейки. 8 копеек – это доход банка.

Какие есть подвохи?

Курс валют может быть как рыночным, так и уже с включенным спредом банка

Для первого случая при конвертации вы увидите дополнительную строку «комиссия банка» с рублевой суммой. Реальная стоимость обмена валют складывается из суммы конвертации и суммы комиссии.

При этом курс со спредом банка всегда чуть выше рыночного. Преимущество же этого варианта заключается в том, что вы не платите никаких комиссий на последнем шаге конвертации.

Сравнение банков усложняется тем, что у части банков спред в копейках, а у другой части – в процентах

Эти проценты обычно различаются от суммы обмена, поэтому лучше использовать калькулятор и ваши реальные платежи, чтобы приземлить абстрактные цифры из тарифного сборника на реальные деньги, которые вы потратите при конвертации.

Комиссия за валютный контроль

Следующая важная составляющая при валютном платеже. Обычно это процент от суммы платежа с минимальным и максимальным размером комиссии.

Какие есть подвохи?

НДС. Если указано 0,12% без НДС — это значит что вы заплатите 0,15%, так как НДС будет накидываться сверх указанной комиссии. Если НДС включен, то вы заплатите именно указанный процент;

Максимальная сумма комиссии: сейчас многие банки подняли размер этой комиссии — она может доходить до 100 тыс. рублей, если платеж на большую сумму.

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Стоимость валютного платежа

В большинстве банков она зависит от суммы платежа, и есть минимальная и максимальная стоимость

Какие есть подвохи?

Большинство банков повысили стоимость как самой платежки, так и максимальной суммы комиссии

Среднее по рынку сейчас — это максимальная сумма в 200-400 долларов или евро, что существенно при больших суммах платежей.

3. Дополнительные платежи

Это дьявол в деталях. Необходимо внимательно изучить всю информацию из тарифных сборников.

Первая группа платежей – это предоставление справок, ведомости банковского контроля и других документов, сопровождающих ВЭД

Некоторые банки оказывают эти услуги платно: предоставление справки может стоить 200-500 рублей, а предоставление срочно – от 800. Такие документы нужны не каждый день, но дополнительная комиссия может стать неприятным сюрпризом.

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Вторая группа – это все, что связано с валютным контрактом

Это постановка на учет, внесение изменений и снятие контракта с учета. Многие банки берут комиссии за все эти три действия либо например ставят контракт бесплатно, а за снятие берут заградительную комиссию – либо в фиксированной сумме, либо в проценте от суммы неисполненных обязательств.

Комиссия за закрытие счета встречается на рынке, но пока не стала трендом.

Наконец, существуют еще отдельные комиссии, которые тоже не стали трендом, но встречаются в каких-то конкретных банках

Они могут быть неожиданными, например, штраф за отсутствие движений по счету либо выглядеть как дополнительный сервис, например, заполнение банком справки о подтверждающих документах.

Краткие выводы, как не переплатить банку за ВЭД в 2023 году

Заранее просчитайте обычные комиссии, которые вы заплатите банку переводе валюты

Здесь нужно учитывать свои обычные объемы поставок и размер комиссий банка на разных тарифах.

Так, если у вас поставки на небольшие суммы несколько раз в год, выгоднее будет взять недорогой тариф с менее выгодными условиями по ВЭДу. Тариф же с выгодным ВЭДом обычно дороже, но он подойдет для тех, кто регулярно совершает зарубежные поставки.

Подсчитайте дополнительные комиссии

Сколько стоит открытие и обслуживание валютного счета, стоимость постановки контракта на учет, внесения изменений и снятия с учета.

Важно выяснить, платно ли получение справок и других документов, так как некоторые банки берут деньги за такие услуги.

Уточните, будет ли у вас личный валютный помощник

Он поможет заранее определить, какие документы нужно подготовить для валютного контроля, и какие последствия могут быть, если документ не предоставить вовремя. В нашей компании у каждого клиента есть личный валютный помощник, который работает даже в выходные и праздники и помогает избежать штрафов.

Зафиксируйте, какая валюта и по какому курсу применяется при оплате.

Сделать это можно разными способами. Цель – уберечь себя от колебаний курса. Можно договориться с поставщиком об оплате в рублях.

Уточните в своем банке о льготных вариантах

Месячная подписка ВЭД+, которая подразумевает выгодные условия на обмен валюты и валютный контроль; Индивидуальные условия обслуживания, если клиент соответствует определенным условиям; Накопительная тарификация, которая дает скидку на обмен валюты в зависимости от объема в предыдущем месяце.

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