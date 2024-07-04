10 трендов, с которыми ваш бренд никогда не выйдет из моды

Строгий контроль затрат, возвращение хиппи и веб-дизайн для старшего поколения — какие тренды пришли в дизайн и брендинг, рассказал Дмитрий Ахмедов, управляющий партнер брендингового агентства Volga Volga Brand Identity.

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Как изменились тредны за прошлый год

State of Design & Make, Adobe и другие крупные компании каждый год выпускают отчеты, в которых называют наиболее актуальные проблемы и тенденции. В 2023 году самыми важными бизнес-задачами считались поиск и удержание талантливых кадров. В 2024-м контроль затрат превзошел по значимости кадровый голод. Вслед за ним возникла потребность во внедрении инноваций, а также поддержании экологичной и экономичной деятельности. Стратегическими целями стали цифровизация и использование искусственного интеллекта. Перечислим, чего же ждать компаниям в будущем.

Контроль затрат прежде всего

Контроль затрат важнее поиска квалифицированных кадров. Талантливые кадры остаются важнейшим фактором роста компании, но это не главная ее проблема. На первое место вышло управление расходами: около 33% респондентов назвали это самой важной задачей.

Руководителям сейчас приходится выбирать между конкурирующими потребностями компании и отдавать предпочтение мерам, которые вероятнее всего окупят инвестиции.

Цвет как особая примета

Мнение о бренде зависит от первого визуального впечатления. Сначала покупатель оценивает логотип, упаковку, оформление и фирменные цвета и только после этого задумывается о вкусе и качестве продукта.

Согласно отчету компании Adobe за 2024 год, на сайтах МСП сегодня доминируют белый, синий и серый цвета. Эксперты полагают, что эта тенденция сохранится, поскольку бизнес отдает предпочтение нейтральным и универсальным фонам. В гамме шрифтов преобладают черный, серый и белый цвета. Они обеспечивают элегантный внешний вид и читабельность текста.

Но есть и исключения из этого правила. Некоторые компании выбирают яркие цвета, чтобы выделиться среди конкурентов. В таком случае они предпочитают высокую контрастность.

Еще несколько фактов о фирменных цветах:

Покупатели чаще запоминают цвет логотипа бренда, а не его название.

Фирменные цвета повышают узнаваемость марки на 80%.

Во время экспериментов потребителям показали 10 палитр и попросили определить, каким компаниям принадлежат эти цвета. Около 91% потребителей правильно определили Google по сочетанию синего, красного, зеленого и желтого цветов. Еще 84% и 80% нашли McDonalds и Starbucks соответственно.

Около 40% компаний из списка Fortune 500 используют синий цвет в качестве фирменного. Вслед за ним по популярности идут черный, красный и зеленые цвета.

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Графический дизайн: пузырьковый текст и конфликт цветов

По данным исследования Adobe, в графическом дизайне станут популярны:

3D и пузырьковый текст. Трехмерные буквы и выпуклые надписи.

Трехмерные буквы и выпуклые надписи. Конфликт цветов . Дизайнеры используют несовместимые и контрастные оттенки.

. Дизайнеры используют несовместимые и контрастные оттенки. Мотивы 1960-х и 1970-х годов. Например, выцветшие цветовые палитры, ретро-полоски, клетка, цветочные мотивы и другие необычные узоры. Ретро не выходит из моды, только меняются периоды, эпохи, поколения.

Например, выцветшие цветовые палитры, ретро-полоски, клетка, цветочные мотивы и другие необычные узоры. Ретро не выходит из моды, только меняются периоды, эпохи, поколения. Винтажный минимализм. Наступает время вспомнить простые вещи и отдать дань уважения прошлому.

Наступает время вспомнить простые вещи и отдать дань уважения прошлому. Антидизайн. Бунтарское смешивание шрифтов, цветов, текстур.

Бунтарское смешивание шрифтов, цветов, текстур. Смелые цветовые переходы и абстрактные градиенты. Эта тенденция известна и останется популярной.

Эта тенденция известна и останется популярной. Текстуры и геометрия также останутся «на подъеме».

Современные шрифты

Согласно отчету Adobe, в дизайне сайтов МСП доминировали шрифты без засечек (90%). Open Sans — самый популярный шрифт. На втором месте Montserrat и Roboto. Эксперты считают, что простота линий и выбор в пользу современных шрифтов сохранятся и в будущем.

Шрифты с засечками они рекомендуют использовать в тех случаях, когда комфорт для чтения имеет первостепенное значение. Например, в длинных постах в корпоративном блоге или в описаниях продукции на сайте. При этом важно помнить, что антиква делает менее разборчивым текст на небольших экранах. Компания Freepik считает, что в ближайшие годы популярными будут жидкие 3D-шрифты и яркие цвета.

Веб-дизайн для всех поколений

Как выяснила компания Gensler, актуален «нестареющий» дизайн — понятный для людей всех поколений. За последние 50 лет продолжительность жизни в развитых странах выросла примерно на 10 лет. Пожилые люди активно пользуются интернетом, поэтому веб-дизайн не может быть ориентирован только на молодежь. Все чаще появляются инклюзивные сообщества для пожилых людей. Растет спрос на цифровые продукты, адаптированные под людей разных возрастов и уровней достатка.

По данным Adobe, фотографии, иллюстрации, изображения остаются востребованным элементом сайтов. Их используют 87% интернет-площадок. Также не снижается популярность кнопок призыва к действию — они есть на 86% сайтов. Около 47% платформ используют иконки.

Заметен переход к цифровым способам связи: только на 37% сайтов указан номер телефона. Сайты с большим количеством посетителей на 66% чаще размещают ссылки на свои социальные сети в футере. Эта тенденция подчеркивает важную роль соцсетей в привлечении трафика и расширении присутствия бренда в сети.

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Брендинг как стратегическая сатира

В отчете компания Creative Spark говорится, что важной тенденцией становится стратегическая сатира. Бренды учитывают подкованность зумеров в дизайне и, чтобы удивить аудиторию, делают ставку на юмор. Например, американский производитель напитков выбрал для себя название Liquid Death — переводится как «жидкая смерть». Сам бренд позиционирует себя как «злую» компанию, ненавидящую корпоративный маркетинг и стремящуюся смешить людей.

Искусственный интеллект как рутина

Как указали в своем отчете подразделения Autodesk State of Design & Make, генеративный ИИ поможет дизайнерам принимать взвешенные решения по продуктам, проектам и цифровым инструментам. Около 56% респондентов заявили, что уже приближаются к внедрению ИИ в производство.

Бренды уверены, что нейросети:

укрепят их отрасль (78%);

сделают индустрию более креативной (79%);

через два-три года станут незаменимыми во всех сферах деятельности (66%);

вызывают доверие (76%).

В самой Autodesk появился интеллектуальный помощник для художников Maya Assist. Эта нейросеть умеет управлять 3D-сценами: вместо стандартных инструментов и команд меню пользователь может вводить ей текстовые команды. В результате интеграции ИИ количество людей, которые протестировали бета-версию, выросло на 60%, количество пользователей межотраслевых продуктов Autodesk на основе ИИ — на 24%.

Согласно отчету Gensler, нейросети не смогут полностью заменить квалифицированных специалистов, но станут для них эффективным помощником. Они возьмут на себя еще больше рутинных задач и перестроят бизнес-процессы.

Например, изменится процесс создания пространств и элементов, потому что сгенерированные с помощью ИИ объекты лучше учитывают важные для клиента факторы устойчивости: экологичность, экономичность или социальные аспекты.

Президент Пекинского института архитектурного проектирования Цюань Шэн Сюй считает, что именно синергия человеческого и компьютерного интеллекта позволяет достичь максимальных результатов. Сегодня изображения и тексты, сгенерированные ИИ нередко содержат ошибки, потому что нейросеть еще не до конца понимает цели дизайнера. Пока мы не можем полностью полагаться на нейросети. И нам также необходимо учиться и развиваться вместе с ними.

Ставка на устойчивое развитие

Бренды больше не гонятся за максимальной скачкообразной прибылью, они стремятся к устойчивым результатам, выяснили эксперты из студии дизайна компании Autodesk State of Design & Make.

Пандемия, геополитический кризис, экономическая нестабильность заставили компании предпринимать меры по повышению стабильности и независимости:

работать над энергоэффективностью;

сократить используемые материалы;

построить бизнес-процессы, которые влияют не только на прибыль компании, но и на окружающую среду.

В 2024 году на 25% выросло количество руководителей, которые считают, что устойчивое развитие способствует успеху бизнеса. Около 97% компаний уже принимают меры по повышению этого показателя — на 5% больше, чем в 2023-м. В самой Autodesk вопросами устойчивого развития занимаются около 80 специалистов.

С ростом стабильности бренды меняют отношение к своей операционной деятельности. Они смотрят в будущее оптимистично, несмотря на то, что продолжают сталкиваться с трудностями.

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Экологичное проектирование

Согласно отчету Gensler, экологически рациональное и безопасное проектирование вскоре станет обязательным условием. От участников рынка ждут решений с нулевым энергопотреблением и регенеративным дизайном. При таком подходе ненужные объекты превращают в полезные. Например, перерабатывают и получают новые продукты из остатков материалов, которые раньше утилизировали.

В вопросах экологичности компаниям также помогает искусственный интеллект. Дизайнеры интерьеров, архитекторы и проектировщики используют данные нейросетей, чтобы снизить потребление электроэнергии и сократить отходы строительных материалов.

Среди других популярных мер:

новые варианты использования переработанных материалов;

внедрение альтернативных (возобновляемых) источников энергии;

инвестиции в энергоэффективное оборудование;

электрификация автопарков;

сокращение отходов.

Например, в инжиниринговой фирме KEO International Consultants чаще используют экологически чистые и переработанные материалы местного производства.

Производитель электромобилей Automobili Pininfarina теперь изготавливает кожу своими силами и выбирает экологичные материалы для авто в целом. Как заявили в компании, закупки на региональном уровне помогли сократить загрязнение окружающей среды (по сравнению с перевозками кожи водным или автомобильным транспортом). Также производитель сокращает количество пластика в электромобилях, заменяя его на углеродное волокно, стекло и алюминий.

Тренд экологичности отметила в своем отчете и компания Dieline. Медиабренд считает, что наиболее остро стоит вопрос переработки пластика и необходимости отказываться от упаковок из этого материала.

Цифровизация как must have

Компании, инвестирующие в цифровую трансформацию, уже добились впечатляющих результатов. Они более конкурентоспособны в своих отраслях, их показатели выше, чем у компаний с более низким уровнем интеграции цифровых технологий.

Показатели компаний в процессе цифровой трансформации:

повысили производительность 62% респондентов;

показали результаты «выше среднего» или «исключительные» 34%;

нарастили инвестиции в цифровизацию за последние три года на 34%.

Почти все отчеты сошлись во мнении, что этот тренд останется. Площадка Behance считает технологии макротрендом, который будет задавать «правила игры» в ближайшие годы.

Вместо выводов

Тенденции, которые прослеживаются в брендинге, дизайне и бизнесе в целом, не изолированы друг от друга. Например, в каждой из этих сфер ощущаются влияние цифровизации и искусственного интеллекта, кадровый голод. В соответствии с отчетом State of Design & Make сейчас:

73% брендов готовы к непредвиденным обстоятельствам. Они лучше подготовлены к неопределенному будущему, чем в 2023 году.

Обеспокоенность квалификацией кадров по сравнению с прошлым годом снизилась с 64 до 43%. Бизнес научился видеть точки роста не только в талантливых специалистах.

Цифровая трансформация повысила производительность труда на 62%.

56% респондентов внедрили в бизнес-процессы искусственный интеллект или приближаются к этому.

Фото на обложке: Freepik / Freepik