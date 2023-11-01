Кто такой ESG-специалист и зачем он нужен бизнесу

Репутацию компании определяет не только надёжность бизнес-партнёра, но и его отношение к окружающей среде и своим сотрудникам. За развитие бизнеса корпоративной этики отвечают ESG-специалисты — новый тип топ-менеджмента. Основатель и генеральный директор экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов рассказывает, как выглядят рабочие будни ESG-специалиста, почему за это платят и где в России учат профессии.

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Что значит аббревиатура ESG

ESG — аббревиатура, которая содержит три ключевых понятия современной бизнес-этики:

Environment — бережное отношение к окружающей среде. Social — фокус на социальной сфере. Governance — прозрачное управление.

Под ESG, в первую очередь, понимают заботу о природе. Движение навстречу экологическому благополучию и гуманистическим ценностям принято называть «устойчивое развитие». Понятия «ESG» и «устойчивое развитие» считаются синонимами.

Зачем бизнес инвестирует в ESG

Если компания нашла свою нишу и показывает достойные продажи, она становится привлекательным активом для инвесторов, желающих вложить в средства. Долгое время хорошая финансовая отчётность была единственным маркером инвестиционной привлекательности: если продажи растут сегодня, скорее всего, будут расти и завтра.

Сейчас государство, экспертные и общественные организации стоят на страже ESG-принципов. Бесконтрольная вырубка леса, сброс загрязняющих веществ или дискриминация сотрудников может поставить крест даже на самой оптимистичной бизнес-стратегии. Специалисты по устойчивому развитию помогают руководству принимать эффективные решения с учётом ESG-принципов, чтобы сохранить прибыльность активов.

Насколько востребована профессия

Спрос на ESG-специалистов начал расти в конце 2010-х годов, когда появился налог на экспорт товаров в Европу. Размер налога зависел от уровня выбросов парниковых газов при производстве, а основа российского экспорта как раз отличалась высоким углеродным следом. Производители удобрений, металлурги и нефтепереработчики начала срочно обновлять свои экологические программы. Компании, которые хотели работать на международном рынке, старались заручиться поддержкой иностранных рейтинговых агентств. Для этого нужно было придерживаться важных для западной экономики ESG-принципов.

Какие карьерные возможности

Кризис 2022 года мог поставить на паузу или вовсе вывести из оборота проекты устойчивого развития многих российских компаний. Крупнейшая в России рекрутинговая платформа hh.ru по запросу нашей компании проанализировала динамику спроса на услуги ESG-специалистов в январе-июне 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Она выяснила, что количество вакансий на ESG-позиции сократилось примерно на треть в большинстве отраслей экономики, включая добывающую, нефтегазовую и строительную.

Медианные зарплаты за этот период снизились почти на 30%, до 100 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты — 160 тысяч рублей — предлагали в сферах энергетики, производства промышленного оборудования и девелопмента.

Снижение спроса на ESG-специалистов — временный фактор. Мы ожидаем всплеск спроса на ESG-специалистов в 2024 году под влиянием увеличения количества проектов устойчивого развития странах БРИКС (1, 2) и появления национальных ESG-стандартов (1, 2, 3).

Общие обязанности

ESG-специалист — мультидисциплинарный менеджер. С одной стороны, он заведует проектами в сфере экологии и социальной сферы внутри компании. С другой стороны, он отвечает за диалог с государством, бизнес-партнёрами, клиентами и обществом от имени организации.

Понимание классических бизнес-процессов — основа профессии. Задача ESG-специалиста или директора по устойчивому развитию — сопоставление целей, задач и бюджетов проектов по своим «дисциплинам» с целями, задачами и бюджетами самой корпорации.

Логика простая: каждая инициатива специалиста должна помочь компании не растерять и приумножить капитал под влиянием ESG-трендов. Метрика успеха, как правило, сводится к прямой или косвенной финансовой выгоде.

Дополнительные обязанности

Специалист решает профинансировать восстановление пострадавших лесов на долю от выручки бизнеса и создаёт новую статью расходов. Крупные бизнес-партнёры, следящие за репутацией своих поставщиков, принимают положительное решение в пользу организации после такого проекта — и выручка от новых контрактов кратно перекрывает все затраты от лесовосстановления.

Разработать, найти источники прямой или косвенной выгоды и реализовать проект в интересах компании — должностная инструкция большинства менеджеров по устойчивому развитию. Часто сюда добавляется занятость по обеспечению социального благополучия сотрудников — организация отдыха, питания, медицинского обслуживания. ESG-специалисты в крупных компаниях курируют и благотворительность.

ESG-специалист работает с аналитикой. Мониторинг финансовых и нефинансовых показателей, декомпозиция практически каждой цифры и риск-анализ — всё это усложняет работу, но кратно повышает ценность специалиста как топ-менеджера.

Один из главных подводных камней в работе — оценка результатов работы. Вклад ESG-специалиста в развитие бизнеса зачастую неочевиден для коллег, которые не разбираются в сфере устойчивого развития. Поэтому ESG-специалистам обычно требуется много усилий для того, чтобы обосновать необходимость вложений в проекты. Специалист должен уметь привести свой проект в соответствие с понятными топ-менеджменту метриками.

Что должен уметь специалист

ESG-специалист должен обладать рядом профессиональных и социальных требований. Если говорить о профессиональных навыках — это стратегическое планирование, финансовый менеджмент, бизнес-аналитика и HR. Если компания занимается производством, то от сотрудника требуется больше технических навыков. Например, в сырьевом секторе директором по устойчивому развитию может стать инженер-эколог, овладев указанными профессиональными навыками.

Если же говорить об «общечеловеческих» требованиях, то здесь речь идёт о наличии лидерских качеств — умении мотивировать и вести за собой людей. Также важны организаторские способности, искренняя заинтересованность в развитии концепции устойчивого развития. Человек не сможет эффективно выполнять свои обязанности и развивать проекты, если в действительности его не волнует тема снижения экологического вреда. ESG — это призвание.

Где получить профессию

ESG — новая отрасль, но крупные российские вузы уже готовят специалистов по программам бакалавриата и магистратуры. Где посмотреть:

Экономический факультет МГУ. Университет ввел магистерскую программу «Национальные модели устойчивого развития». Для студентов есть бесплатные места. Высшая школа экономики. Вуз предлагает обучение по магистерским программам «Экономика окружающей среды и устойчивое развитие» и «Управление устойчивым развитием компании».

Существуют программы профессиональной переподготовки и онлайн-лекции. Например, в московской школе управления «Сколково» есть программа «Энергопереход 4.0: низкоуглеродное развитие». Она даёт знания и навыки в области стратегии, инвестиций и оценки рисков о проблеме энергоперехода и современных трендах развития компаний.

Востребованность ESG-специалистов будет расти. Профессиональная среда в сфере устойчивого развития только формируется, а значит, желающие реализовать себя в этой области имеют все шансы сделать хорошую карьеру.

Фото на обложке: Lachetas/Freepik