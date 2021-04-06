Какую визу оформить для иммиграции в США в пандемию

Сардор Умрдинов, CEO Home Alliance , компании, которая занимается трудоустройством техников в США, рассказал, кому какую визу выбрать для переезда в США в текущих условиях.

Инвесторы и предприниматели

Если вы планируете вложить средства в развитие собственного бизнеса или экономики США, то вам будут очень рады, и по визе EB-5 (или E-2/EB-1) можно будет переехать спустя какое-то время. Такие виды виз подойдут как для инвесторов, которые выбирают вариант пассивных вложений и хотят с минимальными рисками получить ВНЖ или гражданство, так и для предпринимателей, активно развивающих свой бизнес в Америке.

Они должны совершать вклад на сумму от $1 млн в коммерческое предприятие, где будут обеспечивать жителей рабочими местами с постоянной занятостью и регулярными выплатами в течение двух лет и предоставлять налоговые декларации.

Студенты

Студенты с категориями виз F и M после окончания обучения могут найти работу и в перспективе стать гражданином США. Американское образование довольно дорогое, поэтому лучше всего постараться выиграть грант на обучение или поступить в вуз со стипендией. Успешная учеба также влияет на дальнейший переезд, поскольку в штатах в основном приветствуется миграция талантливых студентов.

Сейчас много говорят о том, что студенческие визы можно получить только в том случае, если вуз не перешел на удаленный формат обучения. Я сам приехал по студенческой визе F-1, которая подходит для академического обучения в университетах и для языковых школ, — они сейчас работают.

Студентам с визой F-1 предоставляется возможность прохождения оплачиваемой стажировки до года по своей специальности, чтобы найти достойного работодателя, с помощью которого можно будет иммигрировать в США. В этом случае готовиться к иммиграции лучше начать минимум за год, чтобы успеть собрать все документы, сдать языковые тесты и экзамены, а также найти хорошего работодателя.

Люди из науки, спорта, предпринимательства и искусства

Для людей с экстраординарными способностями из областей науки, спорта, предпринимательства и искусства предусмотрены визы O-1A и EB-1A. Но O-1A в отличие от EB-1A не является иммиграционной и предоставляется на срок проектной деятельности или на три года, но человек, который ранее получал O-1A может претендовать на получение визы EB-1A, затем получить грин-карту и разрешение на работу.

В нынешней ситуации их вполне реально получить, главное — максимально адаптировать свой кейс под эти визы и предоставить официальные документы, подтверждающие наличие определенных навыков или публичного признания. Единственный нюанс — получение таких видов виз занимает около года и обойдется примерно в $10 тыс. (за услуги адвокатов).

Специалисты

Отдельного внимания требует иммиграция через трудоустройство. Этот способ можно отнести как к срочным, так и к продолжительным, потому что самое тяжелое в данном процессе — найти работодателя с разрешением на трудоустройство, который не только предоставит вам рабочее место, но и возьмет на себя расходы по оформлению визы и петиции в Службу гражданства и иммиграции, без которой переезд невозможен.

Если все-таки хорошее предложение от американской компании есть, то вы без проблем получите одобрение, но это может занять определенное время, поскольку нужно собрать все необходимые документы, пройти собеседование в посольстве и дождаться положительного решения миграционных органов США. Вы получаете легальную работу, визу сроком до шести лет, а также возможность в короткий срок получить грин-карту.

В процессе иммиграции в Америку в нынешней ситуации российские граждане должны учитывать, что есть две категории рабочих виз: временные, без возможности переезда, и постоянные иммиграционные, гарантирующие ВНЖ. Иногда родственники трудоустроившихся в Америке иммигрантов могут переехать вместе с ними.

Категории иммиграционной рабочей визы:

E-1 для приоритетных работников (люди с экстраординарными способностями в науке, образовании, искусстве, спорте и бизнесе, профессора с международным признанием и опытом от трех лет; сотрудники, работающие в зарубежном филиале американской организации);

E-2 для профессионалов (бакалавры и выше с опытом и люди с экстраординарными способностями в искусстве, науке и предпринимательстве);

E-3 для специалистов (бакалавры из вузов США), квалифицированных (работники с постоянным опытом работы от двух лет) и неквалифицированных сотрудников (с опытом менее двух лет, но способные занимать соответствующие должности).

Для получения грин-карты они обязательно должны иметь одобрение иммиграционной петиции, разрешение на трудоустройство от Департамента труда и официальный оффер от организации.

Визы L-1A и H-1B предназначены для временной работы и не дают возможности иммигрировать. По визе H-1B могут приезжать люди с ученой степенью не ниже бакалавра и подтвержденным опытом в профессиональной области для временной или проектной работы. L-1A предоставляется для топ-менеджеров и директоров, чьи компании имеют представительство в США. Но при успешном развитии бизнеса в течение нескольких лет предприниматели с визой L-1A могут подать документы на получение грин-карты.

Новый президент США Джо Байден планирует активный пересмотр миграционной политики и снятие жестких ограничений, которые ввел его предшественник. Что ждет процесс получения рабочих виз:

ускорение всех процессов и процедур по рассмотрению документов;

автоматическое продление неиспользованных виз;

отмена лимита на выдачу виз по странам;

упрощение процедуры иммиграции для иностранных выпускников американских университетов (по четырем направлениям обучения: наука, технологии, инженерное дело, математика);

особые условия получения виз людьми, занимающимися стартапами;

отмена запрета на работу супругов владельцев рабочих виз.

Байден пока оставил в действии бан на выдачу и въезд по рабочим визам H1B, H2B, J1 и L1 (эти визы оформляются только через работодателя) до 31 марта. Но сейчас многие политики выступают за то, чтобы снять и этот запрет рабочей иммиграции, поскольку он сдерживает экономический рост США и не способствует притоку талантливых специалистов.

Green Card

Еще один способ стать резидентом США — принять участие в ежегодном розыгрыше вида на жительство (Green Card), который дает возможность постоянно и легально проживать, обучаться и работать на территории США без ограничений на въезд и выезд из страны.

Спустя пять лет обладатель ВНЖ может обратиться за получением гражданства. По программе розыгрыша каждый год в Америку переезжают 50 тыс. человек, иммигранты-россияне составляют 3% от этого количества. Джо Байден в своей новой миграционной политике планирует повысить число призовых мест с 55 до 80 тыс.

Такой способ является не самым быстрым, ведь лотерея обычно начинается в октябре, а результаты озвучивают только в мае. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно зарегистрироваться на официальном сайте лотереи. После чего победители могут подать заявление на иммиграционную визу.