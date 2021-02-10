Временные отношения: что интересует проектных сотрудников и где их искать

Екатерина Карабанова, СЕО сервиса Ventra Go! , считает, что эта тенденция сохранится и в будущем: штат работников будет сокращаться, а значит, корпорациям пора присмотреться к людям, которые готовы трудиться на них временно. Кто же выбирает такой тип работы?

Согласно официальным данным, более 12 миллионов россиян с 1 апреля по 1 декабря 2020 года потеряли работу. Подработка на временных проектах стала для многих из них возможностью получать доход в непростой ситуации.

В 2020 году пандемия привела к значительным изменениям на рынке массового персонала. Усиление онлайн-торговли, возросшая нагрузка на продуктовый ритейл и необходимость соблюдения новых санитарных норм — все это привело к ажиотажному спросу.

В продуктовые магазины, дарксторы и на склады требовалось все больше людей: работников торгового зала, кассиров, комплектовщиков заказов, грузчиков.

Закрытие границ и массовый отток мигрантов еще больше подстегнули рост потребности на временный персонал, особенно нехватка рабочих рук ощущалась в периоды пикового спроса.

Чего хотят временные сотрудники

Всех временных сотрудников, независимо от группы, к которой они относятся, интересуют следующие моменты:

гибкий график работы, а иногда и возможность самостоятельно регулировать свое расписание;

стабильный поток работы;

гарантии оплаты и соблюдение сроков выплат.

Некоторые из них также хотят перспектив: им нужно попробовать свои силы в разных специальностях, выбрать то, что интересно, и, возможно, даже закрепиться в компании.

Однако основная мотивация зависит от сегмента, к которому принадлежат временные сотрудники. Кому-то важнее деньги, кому-то — перспективы.

По каким сегментам можно разделить временных сотрудников

Сегмент knowledge economy

Это высокооплачиваемые спецы, которые уже достигли определенного уровня и хотят свободы и независимости, поэтому выбирают не постоянную работу с 9 до 18 в офисе, а проектную занятость.

Чаще всего речь идет о специалистах из сферы ИТ, маркетинга или дизайна. Таких людей не нужно обучать, они самостоятельно справляются со сложными и необычными задачами.

Финансы для них имеют значение, но не являются основной мотивацией: им важнее сам проект, который должен быть интересным и оставлять определенный простор для творчества и самовыражения.

Сегмент talent economy

Это самый объемный сегмент в России. В нем можно выделить две категории: молодежь и люди среднего возраста, нуждающиеся в регулярном или дополнительном доходе.

Вообще, в России, по оценкам экспертов, на сегодняшний день около 10 млн временных рабочих мест — это примерно 6% активного населения. И основной костяк составляет именно сегмент talent economy.

Молодежь очень часто выбирает временную занятость. Люди в возрасте от 25 до 30 лет составляют примерно 29% проектных сотрудников, по данным Ventra Go!.

Обычно это некий этап жизни, а не желание постоянно работать то тут, то там. Молодые люди, которые еще не определились с жизненными целями и планами, просто хотят побыстрее выйти в мир и получить финансовую независимость.

Однако деньги — не главная мотивация этой части населения.

Представителям поколений Z и Y временная работа дает возможность попробовать что-то новое, найти свое место, реализоваться. Часто они приходят на временные позиции, чтобы поработать в интересующей отрасли, с определенным модным брендом или в агентстве. Также проектная работа дает возможность расширить круг связей благодаря нетворкингу.

Некоторые рассматривают временную занятость как возможность «зайти» в корпорацию: пройти стажировку, заменить отсутствующего некоторое время сотрудника, проявить себя и закрепиться, а после уже начать рост.

Поэтому не стоит считать, что все молодые люди хотят поработать пару месяцев и пойти дальше: для кого-то временная работа является стартом карьеры.

Чтобы лучше мотивировать временных молодых сотрудников, нужно помогать им следить за своим прогрессом и давать возможность получать признание. Для этого компании по подбору такого персонала внедряют рейтинги или балльные системы.

Вторая категория — это взрослые люди, которые нуждаются в регулярном или дополнительном доходе и работе рядом с домом.

В основном им от 31 до 45 лет, но в группу также попадают те, кто недавно вышли на пенсию и хотят сохранить привычный уровень заработка. Сюда же можно отнести также женщин в декрете, которые ищут подработку.

Все они охотно соглашаются на временную или проектную работу, особенно если она по гибкому графику и недалеко от места проживания (или удаленная).

Специализации, подходящие этой группе населения и в изобилии присутствующие на рынке труда — продавцы-консультанты, упаковщики, промоутеры, мерчендайзеры и так далее.

Основная мотивация взрослых людей из сегмента talent economy — деньги, ведь и саму работу они изначально ищут из-за снижения покупательской способности.

Им важна справедливая и своевременная оплата труда. Не последнюю роль здесь играет и высокая закредитованность этой части населения.

По данным Росстата и крупнейших бюро кредитных историй, в 2020 году совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн рублей, увеличившись на 9,8% с начала года.

Однако нужно помнить, что многие люди, относящиеся к данному сегменту, рассматривают временную занятость как стиль жизни.

Они не стремятся найти постоянное место работы или выйти в офис — их интересует именно частичная занятость, возможность самостоятельно выбирать, когда работать, и получать за это справедливую оплату.

Фактически речь идет о новом экономическом мышлении.

Когда работодателю нужны временные сотрудники

В каких же случаях компании стоит задуматься о найме временных сотрудников? Не будем рассматривать экономических причин, когда предприятие вынуждено выводить кого-то за штат, чтобы просто выжить.

Основных причин две:

высокая сезонность. Если в какие-то периоды вам нужно больше людей, а в другие штатные сотрудники недозагружены, временная рабочая сила поможет сгладить загрузку. Например, в праздники или в период распродаж, когда поток покупателей в магазинах возрастает в разы;

зависимость количества сотрудников от объемов работ.

Например, у компании есть склад, на который нужны комплектовщики, выходящие на смену в определенное время. Но, если заказов мало, люди будут простаивать, а если много — персонала не хватит.

При этом проживающие рядом временные сотрудники, которых можно оперативно вызвать на работу, могли бы решить эту проблему.

Где искать временных сотрудников

Сегодня компании чаще всего размещают вакансии на специальных сайтах или агрегаторах или обращаются в кадровые или аутсорсинговые агентства. Также можно писать в соцсетях или давать объявления в контекстной рекламе, настраиваемой определенным способом (по районам или возрастным группам).

Более продвинутый вариант — «шеринг» сотрудников с другими крупными компаниями в отрасли: если у кого-то завал, а другие недозагружены, предприятия выручают друг друга.

Но будущее — за удобными сервисами, которые будут с минимальными затратами (как финансовыми, так и временными) подбирать персонал, а заодно решать другие задачи бизнеса.

Например, не просто выбрать промоутеров для рекламной акции в ТЦ, но и подобрать сами локации, где их выгоднее разместить, договориться с администрацией магазинов и разместить стойки.

Фактически рынок b2b уже стремится к удобству, сравнимому с заказом такси, когда в приложении нужно просто оформить заказ, — в нужное время у вас необходимое количество сотрудников, которые готовы сразу же приступить к работе.