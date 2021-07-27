5 советов корпорациям, как успешно сотрудничать со стартапами

Компания «ВидеоМатрикс» предоставляет услуги промышленной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта и машинного зрения, работает с крупными компаниями более пяти лет. Специалисты компании на собственном опыте знают, что сотрудничество с корпорациями отличается рядом типичных особенностей: опытные крупные компании и стремительно развивающиеся стартапы работают в разном темпе — это сказывается на сроках выполнения проекта и выливается в несоответсвие ожиданий реальности.
В колонке генеральный директор «ВидеоМатрикс» Фарид Нигматуллин рассказывает о нюансах и сложностях, которые возникают при совместной работе корпорации со стартапом.
Проектная работа состоит из следующих этапов:
- Знакомство с компанией
- Поиск места применения решения. Идея
- Подписание соглашения о конфиденциальности
- Брифинг подрядчика деталями задачи
- Реализация проекта
- Приёмка и обучение персонала
- Освещение в СМИ
- Масштабирование. Новый проект
На каждом из них есть свои нюансы. Посмотрим на некоторые наиболее значимые для результата.
На этапе знакомства с компанией корпорации приходят с одной из двух позиций: с пониманием, какую проблему им надо решить или с позицией «дайте нам что-нибудь посмотреть, а мы придумаем, куда это применить».
Первая позиция означает, что внутренние цифровики провели исследовательскую работу. Возможно даже есть готовое, детально проработанное техническое задание (ТЗ). И это здорово. Вторая позиция несет в себе риски прервать работу в самом разгаре, потому что при более детальном исследовании выяснится, что проект экономически не обоснован. Просто раньше никто не проводил оценку.
Вывод: перед тем как идти к стартапам, выясните, что именно является болевой точкой на производстве, есть ли экономическое обоснование решать задачу, и какие решения предлагает рынок. Доверьтесь в этом цифровикам: у них достаточно компетенций — смогут и оценить технологическую зрелость потенциального подрядчика, и найти подход к бизнес-заказчику на производстве.
На недавнем мероприятии на тему Промышленности 4.0 мы провели мини-опрос среди слушателей. Это были менеджеры из федерального кадрового резерва руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. Вопрос звучал так: «Понимаете ли вы максимально четко, что хочет производство?».
Ответы распределились следующим образом:
Меньше трети ответов «Да» и 46% «Время от времени», несмотря на парадоксальность, ответ ожидаемый. Во-первых, потому что цифровики и даже внутренние айтишники — это службы обеспечения производства. Они находятся рядом, но у них свой айтишный язык и иное понимание картины мира. Они движутся быстрее, менее инертны, чем тяжелое производство, больше пропитаны духом новаторства.
Вторая причина такого ответа — разные KPI у подразделений. У одних это эффект от внедрения, у вторых — его факт.
Третья — часто производство формулирует проблему формально. Затем она по-своему интерпретируется цифровиками, а когда решение от компании-подрядчика приходит обратно в производство, удивляются — совсем не то.
На этапе поиска идеи и места применения взаимопонимание улучшают рабочие группы с участием всех заинтересованных сторон. К сожалению, полноценное включение производства — редкий случай. Тут маленькая компания может выступить вспомогательным элементом.
Как третейский судья, собрать от всех информацию и задать уточняющие вопросы. Качественная проработка идеи от начала до технико-коммерческого предложения (ТКП) с равным участием производства, цифровиков, стартапа — это ключевой секрет успеха совместного проекта корпорации и маленькой компании.
При подписании соглашения о конфиденциальности, где проговаривается запрет на разглашение деталей проекта, а иногда и факта его реализации, важно не упускать из виду один факт. Сами предприятия, не желая рисковать, стараются сотрудничать с компаниями на слуху с готовыми решениями из других проектов.
В подтверждение этому приведу еще один вопрос, который касался критериев выбора подрядчика.
Отсюда маленькая просьба к корпорациям от всех стартапов: когда вы остаетесь довольны реализованным проектом, согласуйте возможность рассказывать о нем. Достаточно будет факта работ с вами и цифры экономического эффекта.
Освещение в СМИ выгодно не только стартапу для будущих проектов, но и самой корпорации. Это и репутация инновационного предприятия, и мотивация сотрудников производства включаться в новые проекты.
Обязательно участвуйте в написании программы и методики испытаний для приёмки по итогам внедрения системы. Закладывайте время на реальное обучение персонала. Первая подготовка сотрудников часто проходит формально, с преодолением скепсиса и недоверия людей к новшеству, а вот погружение начинается в последующие месяц-два после начала эксплуатации системы.
Перед подписанием документов на масштабирование и новый проект обязательно сядьте рабочей группой в полном составе и отрефлексируйте результаты и детали пилота.
Пилот не равно проект. Он проверяет техническую реализуемость, но не раскрывает в полном масштабе весь функционал. В процессе ресайзинга вскрываются новые проблемы и боли. Обсудите, что удалось, что может быть по-другому и как.
Суммируем топ 5 ключевых советов корпорациям для успешного сотрудничества со стартапами:
- Доверяйте своим цифровикам. Они проводники в мире Индустрии 4.0 и лучше разберутся в потенциале стартапа, даже если тот пришел без готового решения, но с собственной технологией.
- Собирайте рабочие группы с равным участием всех заинтересованных сторон. Это сэкономит время проекта и поможет оперативно корректировать детали.
- Уделяйте больше внимания бизнес-заказчику — производству. Именно от производства зависит, будет ли внедренная система жить, использоваться, приносить экономическую выгоду в миллионах рублей.
- В рамках подписанного NDA постарайтесь согласовать легальное право стартапу рассказывать о проекте и экономическом эффекте после успешного внедрения.
- Перед масштабированием обязательно отрефлексируйте результаты полным составом рабочей группы. Это позволит сделать выводы и избежать ряда трудностей в новых успешных проектах.
Фото на обложке: unsplash.com
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