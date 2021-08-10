Выступления на конференции: с чего лучше начать?

Но как сделать так, чтобы вас не просто включили в программу конференции, а стать полезным для аудитории с первых секунд? Предприниматель, основатель и старший партнер бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин рассказывает, с чего лучше начать выступление на конференции.

Индустрия мероприятий претерпела серьезные изменения в период пандемии, и уже сложно представить событие, которое бы проходили без спикеров по Zoom. Это открывает для экспертов новые возможности: например, не обязательно ехать в другой город или даже страну, чтобы поделиться интересными мыслями и идеями.

Содержание:

Мой первый опыт публичных выступлений можно считать негативным. Точнее — провальным. Я жил в Петербурге, развивал «Подъежики», и меня позвали выступить на Форуме кейтеринг директоров. Ну я и «выступил» — упрекнул в отсутствии креативности за «оливье в тарталетках», начал с позиции «Вы ничего не понимаете, надо делать красиво, а вы красиво не делаете».

До сих пор благодарен организаторам, которые помогли уйти со сцены без физического вреда.

После этого опыта я решила серьезно разобраться в теме. Мои приемы успешного начала выступления на конференциях выглядят так.

Прием 1: Сделайте ссылку на предыдущего спикера

Если вы выступаете на конференции, где несколько спикеров, нужно быть готовым, что не всем будет интересно вас слушать. Чтобы перейти к вашей теме, если вы выступаете не первым, сделайте отсылку к предыдущему оратору, продублируйте интересные мысли, отметьте качество презентации и подготовки.

Пока аудитория теплая, дайте ей возможность почувствовать, что вы на одной волне и вам тоже интересно быть слушателем, расположите к себе. В моем первом выступлении я оступился уже на первом шаге и отвернул от себя аудиторию.

Прием 2: Сделайте не так, как предыдущие спикеры

Отличайтесь! Если все спикеры начинают с официальных представлений, начните с шутки, которая поможет «разрядить» атмосферу. «Разрыв шаблона» — отличный прием для того, чтобы дополнительно обратить на себя внимание аудитории.

Прием 3: Заставьте слушателей узнать себя

Для того, чтобы слушатель узнал вас — будьте кратки. По данным исследования, концентрация нашего внимания снижается от года к году, сейчас этот показатель — 8 секунд. Всего 8 секунд есть у вас, чтобы познакомить зал с собой и вовлечь в диалог, сделать задел на интересное сообщение.

Не нужно рассказывать обо всех ваших успехах и областях экспертизы на первом слайде.

О том, что вы выиграли олимпиаду по математике в 7 классе, интересно будет только вам. Если это, конечно, не конференция о том, как выиграть олимпиаду по математике в 7 классе. Дайте аудитории ключевые факты о себе — 3-4 коротких тезиса будет достаточно. От мероприятия к мероприятию представление может отличаться, это зависит от аудитории.

Прием 4: Начните с паузы

Обычно аудитории необходима короткая передышка между выступлениями спикеров. Кто-то вышел за кофе, кто-то ответил на звонок. Дайте аудитории 3-5 минут паузы — за это время можно рассказать короткую, но захватывающую историю, которая подготовит слушателей к вашему выступлению.

Прием 5: Задайте аудитории задачку

Когда я выступаю перед предпринимателями, люблю проводить тест «Круг и точка». Возьмите лист бумаги и нарисуйте круг — это ваш коллектив. А теперь поставьте точку на этом же листе. Точка отражает положение внутри коллектива. Можете выполнить его прямо сейчас. Нарисовали?

Если вы поставили точку в центре — поздравляю, это позиция лидера; внутри круга, около края — вас устраивает ваша позиция в коллективе, но лидерские качества развиты не сильно. Точка за пределами круга свидетельствует о ярко выраженной креативности.

Прием 6: Начните с захватывающей истории

«Том!» Ответа не было. «Том!» Ответа не было. «Куда подевался этот мальчишка, не постигаю! Том!» Марк Твен хорошо знал, как с первого слова заставить вас стать частью истории; и вот вы уже продолжаете читать в надежде узнать подробнее, кто этот Том и где же он.

Так начинаются «Приключения Тома Сойера», история, любимая многими. А почему? Потому что она захватывает внимание с первых секунд! Используйте этот прием и в собственных выступлениях.

Прием 7: Задайте риторический вопрос

Как окружение влияет на ваши успехи в жизни и бизнесе? У каждого ответ будет свой, основанный на опыте и убеждениях. Однако подобный риторический вопрос на старте выступления поможет аудитории дополнительно погрузиться в вашу тему.

Идеально, если вопрос послужит своеобразной нитью, на которую вы далее будете нанизывать драгоценные бусины. Задав вопрос об окружении, я хочу, чтобы в финале слушатели поняли, что для кратного роста рядом нужны сильные люди, окружение решает.

Прием 8: Озвучьте статистику

Чтобы аудитория продолжила вас не просто слушать, но и слышать, нужно показать вашу вовлеченность и осведомленность в вопросе.

Статистика авторитетных источников или личная аналитика всегда выглядят более убедительно, чем не подкрепленные ничем заявления.

Пример: «рынок medtech вырос за три года» и «выручка крупнейших medtech-компаний в 2020 году составила 10,2 млрд рублей, в 2018 году эта сумма достигала лишь 3,9 млрд рублей. Такие данные следуют из рейтинга самых быстрорастущих компаний «Атланты 1000», который мы представили не так давно». Что для вас информативнее? Безусловно, второй вариант, где есть конкретика и ссылка на источник.

Прием 9: Начните с цитаты

Яркая цитата способна не только привлечь внимание к спикеру в моменте выступления, но и сработать на рост публичного веса. Вспомните, что обычно вы пишите в соцсетях по итогу события/конференции? Как правило, это запоминающиеся цифры, факты или крутые цитаты.

Прием 10: Добавьте эффектное видео или фото

Мозг устроен так, что лучше он воспринимает информацию, полученную с помощью нескольких органов чувств. Сопроводите ваше выступление фотографиями, видео, графиками — это может аудитории лучше усвоить материал.

Я всегда выступаю с презентацией, помимо вовлечения слушателей, она и мне как спикеру позволяет придерживаться плана, не забыть полезные данные, которые я хочу донести. Плюс это управление временем. Чтобы рассказать один слайд, нужно в среднем 2-3 минуты.

Практика — главный ингредиент успеха

Максимальное погружение в тему и четкое понимание ключевой мысли/тезиса, который вы хотите донести. Если выйти на сцену без этих составляющих, вы можете так никогда и не распознать в себе увлеченного и яркого спикера. Аудитория захочет вас слышать только в том случае, если вам самим интересно слышать себя.

Есть спикеры, которые созданы для сцены, они как рыба в воде чувствуют себя перед тысячной аудиторией. Стать таким может каждый, вопрос в количестве часов практики.

И как везде, ваши 10 000 часов, инвестированные в развитие навыка публичных выступлений, решают. Глядя на мои выступления сейчас, сложно сказать, что я интроверт. На сцене вы увидите веселого и общительного спикера, постоянно коммуницирующего с аудиторией.