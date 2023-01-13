Алиса Храмченкова открыла онлайн-школу английского языка Engford , когда поняла, что количество учеников превосходит ее возможности как преподавателя. За год существования ежемесячный оборот вырос до 2,5 млн рублей. Но так было не всегда ― после февраля 2022 года школа оказалась на грани закрытия. Предпринимательница рассказала, что ей пришлось сделать, чтобы сохранить бизнес и увеличить его оборот в 5 раз.

Существующая бизнес-модель оказалась не такой уж и эффективной

Бизнес-модель, на которой изначально строилась работа онлайн-школы, казалась успешной. Оборот составлял 500 тыс. руб. в месяц. События февраля показали ее несовершенство, а именно:

Постоянный доступ к урокам. Ученики могли начать обучение в любой момент, как, собственно, и закончить его, потому что школа предоставляла возможность покупать разовые занятия, а также пакеты не более восьми уроков. Не было возможности планировать продажи, загруженность преподавателей и отслеживать прогресс студентов, что влияет на их мотивацию и последующую покупку занятий.

Ученики могли начать обучение в любой момент, как, собственно, и закончить его, потому что школа предоставляла возможность покупать разовые занятия, а также пакеты не более восьми уроков. Не было возможности планировать продажи, загруженность преподавателей и отслеживать прогресс студентов, что влияет на их мотивацию и последующую покупку занятий. Нет отдела продаж. Продажи происходили на обязательном бесплатном уроке ― на нем определялся уровень студента и его цели. Преподаватель получал фиксированную оплату за проведенный урок, перед ним не стояли KPI по продажам.

Продажи происходили на обязательном бесплатном уроке ― на нем определялся уровень студента и его цели. Преподаватель получал фиксированную оплату за проведенный урок, перед ним не стояли KPI по продажам. Единственный канал продаж. Продвижение школы строилось в социальной сети, которую запретили в России в марте 2022 года. Пришлось быстро уходить в российскую социальную сеть, но реализовать стратегию по набору целевой аудитории быстро там не удалось. В итоге в рекламу было вложено 300 тыс. руб., которые не принесли ни одного нового ученика.

Продвижение школы строилось в социальной сети, которую запретили в России в марте 2022 года. Пришлось быстро уходить в российскую социальную сеть, но реализовать стратегию по набору целевой аудитории быстро там не удалось. В итоге в рекламу было вложено 300 тыс. руб., которые не принесли ни одного нового ученика. Зарплата сотрудников, которая не зависела от продаж. К таким сотрудникам относились проджект-менеджер, менеджер по продажам, таргетолог.

В апреле школу пришлось закрыть, так как кассовый разрыв составил 40 тысяч рублей, и перспектив того, что он сократится, не было. Обучение продолжали действующие ученики, перед которыми нужно было закрыть обязательства.

Читайте также:

Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?

Изменить подход к обучению сотрудников и сэкономить до 30% на онбординге: опыт компании

Попытка, в которую особо не верилось

Когда мне посоветовали изменить бизнес-модель с продажами лишь несколько раз в год, я сомневалась. Мне казалось, что так будет теряться много учеников, которые не успеют купить или у которых на момент открытия продаж не будет денег. Но я решила попробовать, тем более это не требовало дополнительных инвестиций.

В июне я решила вернуться к продвижению в запрещенной в России социальной сети. Мои охваты в среднем упали на 30%, но я заметила, что качество аудитории изменилось ― остались только самые заинтересованные.

Что пришлось усилить:

создать свой формат подачи контента. Объяснение грамматики и лексики в диалоге на примере конкретных ситуаций. Это дает полезные знания, которые можно использовать уже сейчас, а также понимание, как строятся занятия в онлайн-школе ― по системе ученик, который может совершать ошибки, и учитель в роли наставника.

подключить новые инструменты. Таковыми стали рилс.

Принципы и преимущества новой бизнес-модели

Триггер ограниченности. Продажи открываются каждые два месяца и по специальным случаям ― таким как, например, черная пятница.

Продажи открываются каждые два месяца и по специальным случаям ― таким как, например, черная пятница. Пакетное предложение. Минимальный пакет ― уроки на два месяца, максимальный ― на год. Это значительно увеличило стоимость продукта, но при этом стала причиной более осознанной покупки со стороны будущих учеников.

Минимальный пакет ― уроки на два месяца, максимальный ― на год. Это значительно увеличило стоимость продукта, но при этом стала причиной более осознанной покупки со стороны будущих учеников. Сильный отдел продаж. Он состоит из преподавателей, обученных навыкам продаж. В их задачи входит проверить уровень владения языком, определить цели студента, донести формат занятий и завершить бесплатный урок продажей.

Процессы, улучшающие эффективность работы отдела:

обучение по продукту и навыкам продаж;

оценка эффективности работы, основанная на системе баллов и мотивации;

привязка оклада и процента от продаж к KPI.

Оцифровка процессов планирования и результатов. Она дает возможность планировать продажи и оценивать эффективность маркетинговых инструментов.

Для этого мы используем декомпозицию, которая отталкивается от охватов в сториз и рассчитывается на основе показателей конверсии предыдущих продаж. Конверсия записавшихся на консультацию ― 10%, пришедших на консультацию 30%, купивших ― 40%. После такой оцифровки мы понимаем, сколько нам нужно людей в отделе продаж, чтобы обработать все заявки, и преподавателей.

Тестирование новых инструментов продаж

За последнее время мы протестировали три инструмента и оцифровали их эффективность.

Анкета предзаписи. Низкий процент заполнения. Охват сториз составил более пяти тысяч, записались только 4%.

Минус: Анкету предзаписи нужно обработать в течение нескольких дней, иначе люди начинают сомневаться в необходимости обучения. После двух-трех недель конверсия из записи в покупку составила меньше 1%.

Продающий вебинар с возможностью внести предоплату или купить пакет уроков. Подходит для уже определившихся студентов с четкими целями.

Минус: на вебинаре невозможно отработать возражения каждого. Так, многих может отпугнуть высокая стоимость обучения, которая начинается от 20 тысяч за пакет. Конверсия от продающего вебинара составила 10%.

Бесплатная консультация. На данный момент оказался самым эффективным инструментом. Есть возможность подробно продемонстрировать продукт и показать, как он закрывает конкретные цели студента, а также отработать возражения по стоимости. Конверсия из посещения в оплату составляет 60%.

Минус: требуется большое количество обученных менеджеров по продажам. В среднем каждый менеджер может проводить не больше 7 занятий в день.

Читайте по теме: Стартап-дилемма: 4 шага, чтобы построить бизнес-модель

Минусы новой бизнес-модели

Несмотря на свою прибыльность, у этой модели есть недостатки. А именно:

Нет права на критичные ошибки. Во время периода подготовки к открытию продаж должен быть разработан четкий план реализации. Изменить или внедрить что-то в процессе короткого периода продаж возможности не будет. Если что-то не сработает, это можно использовать как опыт, который удастся исправить только в следующем сезоне продаж, ну и, конечно, ошибка скажется на прибыли.

Во время периода подготовки к открытию продаж должен быть разработан четкий план реализации. Изменить или внедрить что-то в процессе короткого периода продаж возможности не будет. Если что-то не сработает, это можно использовать как опыт, который удастся исправить только в следующем сезоне продаж, ну и, конечно, ошибка скажется на прибыли. Команда должна работать как часы. Ограниченное время продаж значит, что каждый должен четко понимать, что нужно делать, какой результат от него ожидается и быстро реагировать. От этого зависит работа других сотрудников. Например, моя задача ― создать качественный контент, который увеличит число подписчиков. Задача отдела продаж ― привести их к покупке с хорошей конверсией.

Ограниченное время продаж значит, что каждый должен четко понимать, что нужно делать, какой результат от него ожидается и быстро реагировать. От этого зависит работа других сотрудников. Например, моя задача ― создать качественный контент, который увеличит число подписчиков. Задача отдела продаж ― привести их к покупке с хорошей конверсией. Нет возможности оперативной замены студентов. Если студент по каким-то причинам прекращает обучение, его место остается пустовать.

Бизнес-модель с ограниченным количеством продаж в год подойдет для тех, кто создает продукты онлайн-образования, которые требуют получения знаний курсом, чтобы проследить прогресс, а также для сезонных товаров или тех, которые создаются ограниченными партиями. Обязательное условие ― постоянное продвижение имиджа владельца продукта между стартами продаж.

Фото на обложке: Shutterstock / VGstockstudio