Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?

По данным Евразийского банка развития, по объемам взаимных инвестиций лидирующие позиции в ЕАЭС после России занимает Казахстан. Страна показывает высокую динамику роста в области совместного предпринимательства и взаимного экспорта услуг.

Предпосылки

Высокий процент детского населения

По данным переписи 2021 года, доля детей 4-12 лет составляет 17% населения Казахстана.

Готовность родителей инвестировать в дополнительное образование для детей

Опросы показывают высокий уровень неудовлетворенности качеством обучения в муниципальных школах. 95% казахстанских семей оплачивают детям частных репетиторов или различные курсы. Об этом свидетельствуют данные исследования национальной Ассоциации учреждений частного образования. В среднем речь идет о $100+ в месяц.

Достаточно высокий уровень цифровизации населения

По информации Datareportal, доступ в Интернет в 2022 году есть у 85,9% жителей Казахстана. Этот показатель ниже, чем в среднем по Европе, но выше, чем в ряде других стран нашего присутствия. Для сравнения, в Турции это 82%, а в Индонезии — 73%.

Низкая конкуренция

Рынок EdTech в Казахстане только начинает развитие, а потому отличается низкой конкурентной средой. В основном сегмент представлен небольшими локальными школами и парой крупных компаний, сотрудничающих с местным Министерством образования. Международных проектов, как и системного присутствия крупных российских онлайн-школ в стране пока нет.

Так что для нового сильного игрока шансы занять устойчивые позиции на рынке достаточно велики.

Барьеры для запуска бизнеса в Казахстане

Низкий уровень лояльности к иностранному продукту

Сегодня в Казахстане активно продвигается идея национальной идентичности и поддержки местного бизнеса. К иностранным компаниям, какими бы успешными они ни были в других странах, относятся с долей недоверия. Так что над узнаваемостью бренда придется как следует поработать, что потребует солидных бюджетов на продвижение.

Недоверие к иностранным платежным сервисам и системам

Для оплаты услуг в Казахстане мы используем международное приложение для переводов Strike. Никаких проблем с его работой нет, но некоторые клиенты все равно боятся пользоваться новым сервисом.

Здесь выходом из положения станет регистрация юридического лица в Казахстане и открытие счета в местном банке.

Ориентация пользователя на низкую цену

Средняя зарплата в Казахстане в 2022 году составляет около $500-650, при этом уровень доходов населения сильно варьируется в зависимости от региона.

Так или иначе средний пользователь при принятии решения о покупке в первую очередь ориентируется на цену. Это важно учитывать, если вы продвигаете дорогой продукт или услугу.

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В этом случае потребуется более детально проработать свою целевую аудиторию и сосредоточиться на маркетинговых активностях в больших городах:

Астане,

Алма-Ате,

Караганде,

Павлодаре,

Шымкенте,

Актобе.

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Чтобы укрепиться на рынке, иностранный бренд или продукт обязан быть «на слуху»

Для этого придется задействовать максимальное количество каналов продвижения и приготовиться к высоким (не менее $15 – 20 тыс. на старте) расходам на маркетинг и пиар.

В основе визуальной коммуникации должен лежать понятный и хорошо считывающийся код

Для рекламных материалов лучше использовать моделей азиатской внешности или пару «казах + русский».

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Стратегия скидок работает плохо

В отличие от Юго-Восточной Азии или Турции, в Казахстане сложно заинтересовать аудиторию краткосрочным снижением цены. Какой бы большой ни была скидка, пользователь все равно будет анализировать «реальную» стоимость, и то, насколько подъемной она окажется для него в дальнейшем.

Русский язык в Казахстане знают практически все

На начальном этапе можно обойтись русскоязычной службой поддержки. Но в перспективе в команду клиентского сервиса лучше подбирать сотрудников со знанием двух языков: казахского и русского.

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При продвижении в Казахстане хорошо работает работа с блогерами

При этом они обязательно должны быть «местными». Не стоит делать ставку на российских медийных личностей в надежде на то, что в Казахстане их тоже знают. У страны свой развитый медиаландшафт со своими трендами и лидерами мнений.

Топ ошибок при выходе на рынок Казахстана

Пытаться охватить всю страну. Лучше сосредоточиться на продвижении в больших городах.

Не анализировать ценовую политику конкурентов и поведение целевой аудитории. Изучение рынка даст понимание платежеспособности и предпочтений целевой аудитории и позволит избежать ошибок в выборе каналов продвижения.

Делать ставку на один источник продвижения. Если вы новый бренд, стоит диверсифицировать каналы коммуникации и закладывать бюджет на несколько путей продвижения.

Игнорировать национальные особенности. При общем «советском» бэкграунде казахстанцы и россияне имеют совершенно разный менталитет. То, что было отлично для России, в Казахстане с большой долей вероятности не сработает.

Фото на обложке: Shutterstock / Aleksandra Tokarz