Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям

За первые пять месяцев 2022 года в Казахстане «прописались» 1566 компаний с российским участием — абсолютный рекорд среди иностранных предпринимателей.Ярослав Баджурак, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру», объяснил, как открыть корпоративный банковский счет, и рассказал о нюансах расчетно-кассового обслуживания бизнеса в Казахстане.
Содержание:
- О чем позаботиться заранее
- Как открыть банковский счет
- Что предлагают казахстанские банки
- Сколько стоит расчетно-кассовое обслуживание
- Денежные переводы между Россией и Казахстаном
О чем позаботиться заранее
Обслуживаться в казахстанском банке могут как резиденты, так и нерезиденты.
Первым это сделать проще — можно открыть счет даже удаленно. Вторым придется подготовить расширенный пакет документов, и в отдельных банках могут возникнуть дополнительные условия.
Нерезиденты вправе регистрировать в Казахстане независимые юридические лица только в формате ТОО, а для оформления ИП понадобится вид на жительство или гражданство РК (Республики Казахстан).
По закону РК «О платежах и платежных системах», ТОО должны иметь счет в одном или нескольких банках на территории страны. ИП это положение не касается, но на практике работать без банковского счета индивидуальным предпринимателям сложно.
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Перед оформлением договора на банковское обслуживание нужно заранее получить идентификационные номера для директора компании и для юридического лица.
Руководителю, у которого нет вида на жительство в Казахстане, необходимо оформить ИИН — уникальный 12-значный идентификационный номер, который присваивается один раз и на всю жизнь.
Бизнес-идентификационный номер (БИН) выдается одновременно со свидетельством о регистрации юрлица-нерезидента в качестве налогоплательщика. Чтобы открыть счет в банке, понадобится зарегистрировать юридический адрес компании.
Для удаленного управления финансами и использования госуслуг можно оформить электронную цифровую подпись. Продлевать ее нужно каждый год.
Как открыть банковский счет
Компании
Завести банковский счет для юрлиц-резидентов Казахстана можно одновременно с онлайн-регистрацией компании на местном сайте госуслуг Egov.kz. Система сама предложит вам перечень местных банков на выбор. Процедура бесплатная и занимает два рабочих дня.
В других случаях: если вы не оформили банковское обслуживание при регистрации, компания не является резидентом Казахстана или вы хотите открыть счета в других кредитных организациях, — можно обратиться напрямую в банк.
Сделать это можно лично, через представителя или с помощью банковских онлайн-сервисов.
В некоторых банках, например, «Форте банке» или «Халык банке», открыть счет можно удаленно с помощью ЭЦП, если компания и ее руководитель являются резидентами Казахстана.
При этом в состав учредителей ТОО должны входить только физлица, а подключать компанию к банковскому обслуживанию имеет право только ее директор.
Иностранная компания может открыть счет в казахстанском банке только через представителя.
Пакет документов, необходимых для открытия счета, различается для компаний-резидентов и нерезидентов, при этом в каждом банке могут быть свои нюансы.
Обычно для резидентов список следующий:
- свидетельство о государственной регистрации юрлица, включая БИН;
- заверенная у нотариуса копия удостоверения личности руководителя и решение о его назначении на должность;
- заверенная копия устава ТОО и доверенность для представления его интересов в банке;
- образцы подписей директора и главного бухгалтера организации;
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при лицензировании деятельности — копия такой лицензии.
Юрлицам-нерезидентам понадобятся:
- свидетельство о регистрации в качестве местного налогоплательщика;
- выписка из торгового реестра или ее аналог;
- документы, подтверждающие юридический адрес нахождения компании;
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печать компании (если есть).
Для иностранных компаний все документы должны быть заверены нотариусом и переведены на казахский или русский язык. Кроме того, потребуется поставить на них апостиль в одной из местных организаций.
ИП
Для индивидуальных предпринимателей открытие банковского счета не является обязательным условием, а платежи можно принимать сразу на карточку физического лица.
Но там, где ИП работает с помощью POS-терминала, без банковского счета не обойтись.
В большинстве банков счет для индивидуальных предпринимателей открывается без посещения офиса, а сама процедура занимает не более получаса.
Например, в «Халык банке» зарегистрировать ИП и оформить обслуживание можно одновременно, а «Фридом Финанс» обещает открыть счет для индивидуальных предпринимателей за пять минут без дополнительных документов и визита в банк.
Что предлагают казахстанские банки
Выбор банков в Казахстане относительно невелик — их в 15 раз меньше, чем в России.
По нашим данным, возможность открыть счет для бизнеса предлагают 11 банков. Помимо крупнейших, я бы отметил «ЦентрКредит» (BCC), «Евразийский банк» и RBK. Все они давно на рынке, входят в десятку самых надежных казахстанских банков и считаются достаточно дружелюбными к компаниям из России.
При выборе банка важно учитывать спектр услуг, возможность открыть счет в нужной валюте, уровень цифровизации процессов и стоимость операций.
К примеру, хорошая продуктовая линейка для предпринимателей у «Евразийского банка». Она включает инкассацию, торговый эквайринг, факторинг, торговое финансирование, предоставление банковских гарантий онлайн, опцию премиального приват-обслуживания.
Интернет-банкинг во всех банках входит в базовый набор услуг, и порой его функциональность превосходит возможности физического офиса.
Так, мобильное приложение Kaspi Bank предоставляет возможность официально принимать платежи за товары и услуги через перевод от физических лиц, а «Евразийский банк» с помощью интернет-приложения помогает ИП и юрлицам совершать полный цикл банковских операций удаленно.
Сколько стоит расчетно-кассовое обслуживание
Стоимость расчетно-кассового обслуживания зависит от объема услуг и количества платежей. Базовые тарифы в среднем составляют до 5 тыс. тенге в месяц, pro-линейка дороже в два-три раза. Для ИП стоимость ниже — до 3 тыс. тенге.
Выпуск бизнес-карты часто бесплатный. Стоимость годового обслуживания варьируется от 0 тенге (за первый год в «Халык банке») до 15 тыс. тенге (для деловой карты Visa Premium в Forte Bank).
Снятие наличных в рамках лимитов может бесплатным (например, в BCC). В наиболее дорогих тарифах комиссия составляет 1%.
За календарный месяц субъекты малого предпринимательства и ИП могут снять со своих счетов максимум 20 млн тенге, средний бизнес — 120 млн, а крупный — 150 млн.
Эти суммы не признаются доходом, полученным в результате предпринимательской деятельности, и не облагаются налогом в Казахстане.
Денежные переводы между Россией и Казахстаном
Казахстан считается для России дружественным государством, поэтому трансграничные переводы не подвержены таким рискам, как в случае со странами Европы или Северной Америки.
Большинство банков, не отключенных от SWIFT, без проблем осуществляют переводы на счета юрлиц в Казахстане.
Несколько российских банков стали открывать для своих клиентов счета в тенге — это помогает не только экономить на конвертации при переводах, но и сокращать время платежей в Казахстан.
Например, ВТБ позволяет переводить до $150 тыс. в местном эквиваленте за месяц при комиссии в 1% и помогает с валютным контролем, а российский «Райффайзенбанк» отправляет средства в тенге через казахстанский «Халык банк» без конвертации.
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Сейчас меры валютного контроля в России смягчаются.
В июне экспортерам разрешили перечислять валюту с внешнеторговых договоров на собственные зарубежные счета с последующей репатриацией средств.
Кроме того, были снижены штрафы за проведение незаконных валютных операций: с 75-100% от каждой суммы такой транзакции до 20-40%, а при невозвращении выручки в РФ — с 3-10% до 3-5%.
В целом банковская система Казахстана не сильно отличается от российской, и в условиях санкций она стала спасательным кругом для ряда российских предпринимателей.
Она позволяет получить независимое банковское обслуживание и продолжать работу с западными странами, одновременно оставаясь в комфортной русскоязычной среде.
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