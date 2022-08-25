Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям

За первые пять месяцев 2022 года в Казахстане « прописались » 1566 компаний с российским участием — абсолютный рекорд среди иностранных предпринимателей.

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О чем позаботиться заранее

Обслуживаться в казахстанском банке могут как резиденты, так и нерезиденты.

Первым это сделать проще — можно открыть счет даже удаленно. Вторым придется подготовить расширенный пакет документов, и в отдельных банках могут возникнуть дополнительные условия.

Нерезиденты вправе регистрировать в Казахстане независимые юридические лица только в формате ТОО товарищество с ограниченной ответственностью, аналог российского ООО, а для оформления ИП понадобится вид на жительство или гражданство РК (Республики Казахстан).

По закону РК «О платежах и платежных системах», ТОО должны иметь счет в одном или нескольких банках на территории страны. ИП это положение не касается, но на практике работать без банковского счета индивидуальным предпринимателям сложно.

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Перед оформлением договора на банковское обслуживание нужно заранее получить идентификационные номера для директора компании и для юридического лица.

Руководителю, у которого нет вида на жительство в Казахстане, необходимо оформить ИИН — уникальный 12-значный идентификационный номер, который присваивается один раз и на всю жизнь.

Бизнес-идентификационный номер (БИН) выдается одновременно со свидетельством о регистрации юрлица-нерезидента в качестве налогоплательщика. Чтобы открыть счет в банке, понадобится зарегистрировать юридический адрес компании.

Для удаленного управления финансами и использования госуслуг можно оформить электронную цифровую подпись. Продлевать ее нужно каждый год.

Как открыть банковский счет

Компании

Завести банковский счет для юрлиц-резидентов Казахстана можно одновременно с онлайн-регистрацией компании на местном сайте госуслуг Egov.kz. Система сама предложит вам перечень местных банков на выбор. Процедура бесплатная и занимает два рабочих дня.

В других случаях: если вы не оформили банковское обслуживание при регистрации, компания не является резидентом Казахстана или вы хотите открыть счета в других кредитных организациях, — можно обратиться напрямую в банк.

Сделать это можно лично, через представителя или с помощью банковских онлайн-сервисов.

В некоторых банках, например, «Форте банке» или «Халык банке», открыть счет можно удаленно с помощью ЭЦП, если компания и ее руководитель являются резидентами Казахстана.

При этом в состав учредителей ТОО должны входить только физлица, а подключать компанию к банковскому обслуживанию имеет право только ее директор.

Иностранная компания может открыть счет в казахстанском банке только через представителя.

Пакет документов, необходимых для открытия счета, различается для компаний-резидентов и нерезидентов, при этом в каждом банке могут быть свои нюансы.

Обычно для резидентов список следующий:

свидетельство о государственной регистрации юрлица, включая БИН;

заверенная у нотариуса копия удостоверения личности руководителя и решение о его назначении на должность;

заверенная копия устава ТОО и доверенность для представления его интересов в банке;

образцы подписей директора и главного бухгалтера организации;

при лицензировании деятельности — копия такой лицензии.





Юрлицам-нерезидентам понадобятся:

свидетельство о регистрации в качестве местного налогоплательщика;

выписка из торгового реестра или ее аналог;

документы, подтверждающие юридический адрес нахождения компании;

печать компании (если есть).





Для иностранных компаний все документы должны быть заверены нотариусом и переведены на казахский или русский язык. Кроме того, потребуется поставить на них апостиль в одной из местных организаций.

ИП

Для индивидуальных предпринимателей открытие банковского счета не является обязательным условием, а платежи можно принимать сразу на карточку физического лица.

Но там, где ИП работает с помощью POS-терминала, без банковского счета не обойтись.

В большинстве банков счет для индивидуальных предпринимателей открывается без посещения офиса, а сама процедура занимает не более получаса.

Например, в «Халык банке» зарегистрировать ИП и оформить обслуживание можно одновременно, а «Фридом Финанс» обещает открыть счет для индивидуальных предпринимателей за пять минут без дополнительных документов и визита в банк.

Что предлагают казахстанские банки

Выбор банков в Казахстане относительно невелик — их в 15 раз меньше, чем в России.

По нашим данным, возможность открыть счет для бизнеса предлагают 11 банков. Помимо крупнейших, я бы отметил «ЦентрКредит» (BCC), «Евразийский банк» и RBK. Все они давно на рынке, входят в десятку самых надежных казахстанских банков и считаются достаточно дружелюбными к компаниям из России.

При выборе банка важно учитывать спектр услуг, возможность открыть счет в нужной валюте, уровень цифровизации процессов и стоимость операций.

К примеру, хорошая продуктовая линейка для предпринимателей у «Евразийского банка». Она включает инкассацию, торговый эквайринг, факторинг, торговое финансирование, предоставление банковских гарантий онлайн, опцию премиального приват-обслуживания.

Интернет-банкинг во всех банках входит в базовый набор услуг, и порой его функциональность превосходит возможности физического офиса.

Так, мобильное приложение Kaspi Bank предоставляет возможность официально принимать платежи за товары и услуги через перевод от физических лиц, а «Евразийский банк» с помощью интернет-приложения помогает ИП и юрлицам совершать полный цикл банковских операций удаленно.

Сколько стоит расчетно-кассовое обслуживание

Стоимость расчетно-кассового обслуживания зависит от объема услуг и количества платежей. Базовые тарифы в среднем составляют до 5 тыс. тенге в месяц, pro-линейка дороже в два-три раза. Для ИП стоимость ниже — до 3 тыс. тенге.

Выпуск бизнес-карты часто бесплатный. Стоимость годового обслуживания варьируется от 0 тенге (за первый год в «Халык банке») до 15 тыс. тенге (для деловой карты Visa Premium в Forte Bank).

Снятие наличных в рамках лимитов может бесплатным (например, в BCC). В наиболее дорогих тарифах комиссия составляет 1%.

За календарный месяц субъекты малого предпринимательства и ИП могут снять со своих счетов максимум 20 млн тенге, средний бизнес — 120 млн, а крупный — 150 млн.

Эти суммы не признаются доходом, полученным в результате предпринимательской деятельности, и не облагаются налогом в Казахстане.

Денежные переводы между Россией и Казахстаном

Казахстан считается для России дружественным государством, поэтому трансграничные переводы не подвержены таким рискам, как в случае со странами Европы или Северной Америки.

Большинство банков, не отключенных от SWIFT, без проблем осуществляют переводы на счета юрлиц в Казахстане.

Несколько российских банков стали открывать для своих клиентов счета в тенге — это помогает не только экономить на конвертации при переводах, но и сокращать время платежей в Казахстан.

Например, ВТБ позволяет переводить до $150 тыс. в местном эквиваленте за месяц при комиссии в 1% и помогает с валютным контролем, а российский «Райффайзенбанк» отправляет средства в тенге через казахстанский «Халык банк» без конвертации.

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Сейчас меры валютного контроля в России смягчаются.

В июне экспортерам разрешили перечислять валюту с внешнеторговых договоров на собственные зарубежные счета с последующей репатриацией средств.

Кроме того, были снижены штрафы за проведение незаконных валютных операций: с 75-100% от каждой суммы такой транзакции до 20-40%, а при невозвращении выручки в РФ — с 3-10% до 3-5%.

В целом банковская система Казахстана не сильно отличается от российской, и в условиях санкций она стала спасательным кругом для ряда российских предпринимателей.

Она позволяет получить независимое банковское обслуживание и продолжать работу с западными странами, одновременно оставаясь в комфортной русскоязычной среде.

Фото на обложке: Shutterstock / Andrey Yershov