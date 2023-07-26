«АЛРОСА» расскажет о перспективах розничного рынка драгоценных камней

27 июля в 17:00 образовательный проект Market Power проведет прямой эфир с компанией «АЛРОСА». Сергей Тахиев, начальник управления корпоративных финансов, ответит на вопросы финансовых аналитиков Market Power. Зрители смогут задать вопросы в режиме онлайн.
«АЛРОСА» — мировой лидер по добыче алмазов. Работает в Якутии и Архангельской области, где разрабатывает 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. С прошлого года, как и большинство госкомпаний, прекратил регулярное раскрытие отчетности, оставив своих инвесторов в неведении. В прямом эфире эксперты Market Power выяснят, как идут дела у компании.
Сергей Тахиев, начальник управления корпоративных финансов «АЛРОСА», расскажет:
- почему падает спрос на алмазы и что будет с ценами на камни;
- каковы перспективы розничного рынка драгоценных камней;
- какие у компании планы по капитальным расходам;
- сложнее ли добывать и продавать алмазы под санкциями;
- когда «АЛРОСА» начнет публиковать отчетность;
- скоро ли ожидать дивиденды;
- планирует ли компания buyback.
Ссылку на эфир можно найти в телеграм-канале Market Power. Участие бесплатное.
Фото на обложке: Andriy Kananovych /
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