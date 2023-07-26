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«АЛРОСА» расскажет о перспективах розничного рынка драгоценных камней

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

27 июля в 17:00 образовательный проект Market Power проведет прямой эфир с компанией «АЛРОСА». Сергей Тахиев, начальник управления корпоративных финансов, ответит на вопросы финансовых аналитиков Market Power. Зрители смогут задать вопросы в режиме онлайн. 

«АЛРОСА» расскажет о перспективах розничного рынка драгоценных камней

«АЛРОСА» — мировой лидер по добыче алмазов. Работает в Якутии и Архангельской области, где разрабатывает 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. С прошлого года, как и большинство госкомпаний, прекратил регулярное раскрытие отчетности, оставив своих инвесторов в неведении. В прямом эфире эксперты Market Power выяснят, как идут дела у компании.

Сергей Тахиев, начальник управления корпоративных финансов «АЛРОСА», расскажет:

  • почему падает спрос на алмазы и что будет с ценами на камни;
  • каковы перспективы розничного рынка драгоценных камней;
  • какие у компании планы по капитальным расходам;
  • сложнее ли добывать и продавать алмазы под санкциями;
  • когда «АЛРОСА» начнет публиковать отчетность;
  • скоро ли ожидать дивиденды;
  • планирует ли компания buyback.

Ссылку на эфир можно найти в телеграм-канале Market Power. Участие бесплатное. 

Фото на обложке: Andriy Kananovych / Shutterstock

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