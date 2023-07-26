«АЛРОСА» расскажет о перспективах розничного рынка драгоценных камней

27 июля в 17:00 образовательный проект Market Power проведет прямой эфир с компанией «АЛРОСА». Сергей Тахиев, начальник управления корпоративных финансов, ответит на вопросы финансовых аналитиков Market Power. Зрители смогут задать вопросы в режиме онлайн.

«АЛРОСА» — мировой лидер по добыче алмазов. Работает в Якутии и Архангельской области, где разрабатывает 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. С прошлого года, как и большинство госкомпаний, прекратил регулярное раскрытие отчетности, оставив своих инвесторов в неведении. В прямом эфире эксперты Market Power выяснят, как идут дела у компании.

Сергей Тахиев, начальник управления корпоративных финансов «АЛРОСА», расскажет:

почему падает спрос на алмазы и что будет с ценами на камни;

каковы перспективы розничного рынка драгоценных камней;

какие у компании планы по капитальным расходам;

сложнее ли добывать и продавать алмазы под санкциями;

когда «АЛРОСА» начнет публиковать отчетность;

скоро ли ожидать дивиденды;

планирует ли компания buyback.

Ссылку на эфир можно найти в телеграм-канале Market Power. Участие бесплатное.

Фото на обложке: Andriy Kananovych / Shutterstock