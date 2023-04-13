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Стартовал отбор проектов в акселератор «Большая разведка. Заполярье»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Большая разведка» — программа развития стартапов и решения технологических задач крупнейших компаний России. Она включает образовательный блок, конкурс проектов и пилотирование на предприятиях Норильского промышленного района, в том числе в филиале ПАО ГМК «Норильский никель». Подать заявку можно до 20 мая 2023 года.

Стартовал отбор проектов в акселератор «Большая разведка. Заполярье»

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Участвовать в «Большой разведке. Заполярье» могут команды и отдельные студенты, молодые ученые и специалисты промышленных предприятий в четырех треках:

  • «Экологический» — направлен на решения по снижению углеродного следа компании и вторичное использование ресурсов, оценку состояния окружающей среды и минимизацию ущерба природе;
  • «Цифровизация процессов» — предполагает оптимизацию бизнес-процессов компании и города, повышение их качества и эффективности;
  • «Новые производственные технологии» — для решений, включающих разработку новых подходов, материалов, методов и процессов для их последующего прикладного использования на производстве;
  • «Город в Арктике» — для проектов, направленных на создание комфортных условий жизни в северных городах, благоустройство социального и экономического городского пространства.

Участие в акселераторе дает возможность:

  • получить гранты (грантовый фонд — 1 млн рублей);
  • пройти бесплатное обучение технологическому предпринимательству;
  • привлечь инвестиции от венчурных фондов и частных инвесторов;
  • найти потенциальных заказчиков среди индустриальных партнеров;
  • подготовиться для участия в федеральных конкурсах и программах.

Узнать больше и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Andrei Stepanov / Shutterstock

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