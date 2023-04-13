Стартовал отбор проектов в акселератор «Большая разведка. Заполярье»

«Большая разведка» — программа развития стартапов и решения технологических задач крупнейших компаний России. Она включает образовательный блок, конкурс проектов и пилотирование на предприятиях Норильского промышленного района, в том числе в филиале ПАО ГМК «Норильский никель». Подать заявку можно до 20 мая 2023 года.
Участвовать в «Большой разведке. Заполярье» могут команды и отдельные студенты, молодые ученые и специалисты промышленных предприятий в четырех треках:
- «Экологический» — направлен на решения по снижению углеродного следа компании и вторичное использование ресурсов, оценку состояния окружающей среды и минимизацию ущерба природе;
- «Цифровизация процессов» — предполагает оптимизацию бизнес-процессов компании и города, повышение их качества и эффективности;
- «Новые производственные технологии» — для решений, включающих разработку новых подходов, материалов, методов и процессов для их последующего прикладного использования на производстве;
- «Город в Арктике» — для проектов, направленных на создание комфортных условий жизни в северных городах, благоустройство социального и экономического городского пространства.
Участие в акселераторе дает возможность:
- получить гранты (грантовый фонд — 1 млн рублей);
- пройти бесплатное обучение технологическому предпринимательству;
- привлечь инвестиции от венчурных фондов и частных инвесторов;
- найти потенциальных заказчиков среди индустриальных партнеров;
- подготовиться для участия в федеральных конкурсах и программах.
Узнать больше и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Andrei Stepanov /
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