«Большая разведка» — программа развития стартапов и решения технологических задач крупнейших компаний России. Она включает образовательный блок, конкурс проектов и пилотирование на предприятиях Норильского промышленного района, в том числе в филиале ПАО ГМК «Норильский никель». Подать заявку можно до 20 мая 2023 года.

Стартовал отбор проектов в акселератор «Большая разведка. Заполярье»