В Москве пройдет ежегодная бизнес-конференция «День Бренда»

9 декабря состоится бизнес-конференция «День Бренда». Мероприятие соберет на одной площадке лидеров рынка, чтобы обсудить ключевые итоги уходящего года в сферах брендинга, маркетинга и рекламы. Организатор — Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».
Тема конференции «Дня Бренда» — «Итоги года — 2022: новые смыслы индустрии рекламы». Рынок маркетинга и рекламы в России претерпел фундаментальные изменения. На конференции эксперты проведут анализ произошедших событий, наметят основные векторы для развития отрасли в будущем и ответят на важные вопросы отрасли.
«Прошедший год можно в полной мере назвать предопределяющим для всего бизнеса в России. Заложенные в 2022 году парадигмы и правила станут основной для коммуникационных стратегий российских компаний на много лет вперед. Определить эти правила можно только совместными усилиями всей индустрии. Именно поэтому я считаю проведение “Дня Бренда” сегодня особенно важным», — заявил Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд».
Участники конференции обсудят:
- чем индустрия маркетинга будет жить в следующем году;
- как строить бренд-стратегии в условиях неопределенности, развивать короткие и длинные бренды;
- как наружная реклама восстанавливается после пандемии, справляется ли сегмент с текущими вызовами;
- где индустрия будет искать точки адаптации и роста дизайна digital-будущего;
- чего ожидают девелоперы от агентского сервиса, медиаканалов и технологических платформ;
- о чем думают сегодня директора по закупкам на стороне клиента;
- как digital-специалисты в e-commerce и ритейле могут сократить дистанцию между продуктом и кошельком потребителя;
- какие инсайты и тренды станут путеводной нитью в неизведанном будущем.
Среди спикеров:
- Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса»;
- Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;
- Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK;
- Дмитрий Филимошкин, директор по маркетингу ГК «ЭФКО»;
- Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group;
- Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа»;
- Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group;
- Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу «Вкусно — и точка»;
- Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации Unilever;
- Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;
- Михаил Шкляев, управляющий директор по стратегии Okkam.
Подробная информация о конференции и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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