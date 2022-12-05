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В Москве пройдет ежегодная бизнес-конференция «День Бренда»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

9 декабря состоится бизнес-конференция «День Бренда». Мероприятие соберет на одной площадке лидеров рынка, чтобы обсудить ключевые итоги уходящего года в сферах брендинга, маркетинга и рекламы. Организатор — Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».

В Москве пройдет ежегодная бизнес-конференция «День Бренда»
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Тема конференции «Дня Бренда» — «Итоги года — 2022: новые смыслы индустрии рекламы». Рынок маркетинга и рекламы в России претерпел фундаментальные изменения. На конференции эксперты проведут анализ произошедших событий, наметят основные векторы для развития отрасли в будущем и ответят на важные вопросы отрасли. 

«Прошедший год можно в полной мере назвать предопределяющим для всего бизнеса в России. Заложенные в 2022 году парадигмы и правила станут основной для коммуникационных стратегий российских компаний на много лет вперед. Определить эти правила можно только совместными усилиями всей индустрии. Именно поэтому я считаю проведение “Дня Бренда” сегодня особенно важным», — заявил Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд».

Участники конференции обсудят:

  • чем индустрия маркетинга будет жить в следующем году;
  • как строить бренд-стратегии в условиях неопределенности, развивать короткие и длинные бренды;
  • как наружная реклама восстанавливается после пандемии, справляется ли сегмент с текущими вызовами;
  • где индустрия будет искать точки адаптации и роста дизайна digital-будущего; 
  • чего ожидают девелоперы от агентского сервиса, медиаканалов и технологических платформ; 
  • о чем думают сегодня директора по закупкам на стороне клиента; 
  • как digital-специалисты в e-commerce и ритейле могут сократить дистанцию между продуктом и кошельком потребителя;
  • какие инсайты и тренды станут путеводной нитью в неизведанном будущем. 

Среди спикеров: 

  • Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса»;
  • Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;
  • Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK;
  • Дмитрий Филимошкин, директор по маркетингу ГК «ЭФКО»;
  • Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group;
  • Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа»;
  • Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group;
  • Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу «Вкусно — и точка»;
  • Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации Unilever;
  • Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;  
  • Михаил Шкляев, управляющий директор по стратегии Okkam.

Подробная информация о конференции и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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