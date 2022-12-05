В Москве пройдет ежегодная бизнес-конференция «День Бренда»

9 декабря состоится бизнес-конференция «День Бренда». Мероприятие соберет на одной площадке лидеров рынка, чтобы обсудить ключевые итоги уходящего года в сферах брендинга, маркетинга и рекламы. Организатор — Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, Mediascope и «Национального Рекламного Альянса».

Тема конференции «Дня Бренда» — «Итоги года — 2022: новые смыслы индустрии рекламы». Рынок маркетинга и рекламы в России претерпел фундаментальные изменения. На конференции эксперты проведут анализ произошедших событий, наметят основные векторы для развития отрасли в будущем и ответят на важные вопросы отрасли.

«Прошедший год можно в полной мере назвать предопределяющим для всего бизнеса в России. Заложенные в 2022 году парадигмы и правила станут основной для коммуникационных стратегий российских компаний на много лет вперед. Определить эти правила можно только совместными усилиями всей индустрии. Именно поэтому я считаю проведение “Дня Бренда” сегодня особенно важным», — заявил Алексей Поповичев, исполнительный директор «Русбренд».

Участники конференции обсудят:

чем индустрия маркетинга будет жить в следующем году;

как строить бренд-стратегии в условиях неопределенности, развивать короткие и длинные бренды;

как наружная реклама восстанавливается после пандемии, справляется ли сегмент с текущими вызовами;

где индустрия будет искать точки адаптации и роста дизайна digital-будущего;

чего ожидают девелоперы от агентского сервиса, медиаканалов и технологических платформ;

о чем думают сегодня директора по закупкам на стороне клиента;

как digital-специалисты в e-commerce и ритейле могут сократить дистанцию между продуктом и кошельком потребителя;

какие инсайты и тренды станут путеводной нитью в неизведанном будущем.

Среди спикеров:

Алексей Толстоган, генеральный директор «Национального рекламного альянса»;

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope;

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK;

Дмитрий Филимошкин, директор по маркетингу ГК «ЭФКО»;

Алексей Бахтеров, президент Media Instinct Group;

Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа»;

Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group;

Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу «Вкусно — и точка»;

Ирина Зернышко, директор по маркетинговым коммуникациям, медиа и цифровой трансформации Unilever;

Мария Колосова, генеральный директор Group4Media;

Михаил Шкляев, управляющий директор по стратегии Okkam.

Подробная информация о конференции и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock