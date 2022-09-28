«Сколково» открывает набор в акселератор для стартапов в области экологии и устойчивого развития

Фонд «Сколково» объявил о запуске нового набора ежегодной акселерационной программы GreenTech Startup Booster для поддержки внедрения технологий в области экологии и устойчивого развития. Заявку на участие можно подать до 17 октября 2022 года.

GreenTech Startup Booster — крупнейшая в России программа поиска, экспертизы и внедрения инновационных технологий, оборудования, материалов, программного обеспечения в сферах охраны окружающей среды и изменения климата, эффективного использования ресурсов, зеленой энергетики и транспорта, промышленной безопасности и охраны труда, экологичного поведения человека. Цель программы — повышение эффективности реализации проектов в области устойчивого развития и экологии за счет внедрения новых технологий.

Акселератор решает актуальные задачи крупнейших компаний из различных секторов, направленные на ускорение пилотного внедрения и дальнейшего тиражирования инновационных разработок. Это самый масштабный в России проект, вовлекающий разработчиков, производителей и потребителей «зеленых» технологий в решение задачи снижения негативного воздействия человека на окружающую среду.

Михаил Тыкучинский директор по развитию кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «<...> Наша программа дает уникальную возможность для стартапов не только усилить бизнес, но и внести вклад в позитивное развитие страны. Значительный фокус внимания в этом году будет уделен цифровым технологиям, которые все шире используются для решения экологических задач. На них есть значительный спрос со стороны индустриальных партнеров и государства. Задача замещения импортных технологий, также открывает дополнительные возможности для российских технологических стартапов».

Александр Бутко, управляющий директор ПАО «Мосэнерго»: «Программа GreenTech Startup Booster помогла нам познакомиться с интересными инновационными решениями в направлениях снижения выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты, промышленного загрязнения недр и почв и обеспечения безопасности человека на производстве.

Инновационная технология по улавливанию и полезному использованию углекислого газа стала ключевым проектом, над которым сейчас ведется усиленная работа с компанией-разработчиком. Его реализация позволит получить статус первого коммерческого проекта по улавливанию углекислого газа из дымовых газов тепловой электростанции на территории России».

Подать заявку можно на сайте.

Программа проводится при содействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

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