Весенний «Хабр Семинар»: как PR продукта формирует сильный IT-бренд

13 марта «Хабр» собирает экспертов по IT-брендингу, PR и внутренним коммуникациям из Selectel, «Экопси», «Яндекса» и других IT-компаний на офлайн-ивенте в Москве, чтобы рассказать, как PR продукта и IT-бренд могут не только привлекать внимание, но и работать на удержание сотрудников.

Участники узнают, как сильный продукт и качественный контент превращают сотрудников в амбассадоров компании, а бизнес — в место, где хочется работать.

Спикеры:

Артем Гринев — директор продуктов HR-marketing «Экопси»;

Алина Романовская — руководитель по развитию бренда работодателя Selectel;

Тимур Гаскаров — руководитель редакции в PR, «Яндекс»;

Арина Тулаева — руководитель отдела специальных проектов в «Хабр Карьере»;

Екатерина Берестовая — управляющий директор агентства Loft PR Studio.

Мероприятие полезно всем, кто хочет строить крепкую корпоративную культуру и сильный бренд компании: HR-специалистам, маркетологам, руководителям PR-служб и PR-специалистам, руководителям IT-подразделений и владельцам бизнеса.

Места ограничены, программа и билеты — на сайте. Если придете вместе с коллегой (HR + PR), получите скидку на совместный билет.