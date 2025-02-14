Весенний «Хабр Семинар»: как PR продукта формирует сильный IT-бренд
13 марта «Хабр» собирает экспертов по IT-брендингу, PR и внутренним коммуникациям из Selectel, «Экопси», «Яндекса» и других IT-компаний на офлайн-ивенте в Москве, чтобы рассказать, как PR продукта и IT-бренд могут не только привлекать внимание, но и работать на удержание сотрудников.
- Партнеры
Участники узнают, как сильный продукт и качественный контент превращают сотрудников в амбассадоров компании, а бизнес — в место, где хочется работать.
Спикеры:
- Артем Гринев — директор продуктов HR-marketing «Экопси»;
- Алина Романовская — руководитель по развитию бренда работодателя Selectel;
- Тимур Гаскаров — руководитель редакции в PR, «Яндекс»;
- Арина Тулаева — руководитель отдела специальных проектов в «Хабр Карьере»;
- Екатерина Берестовая — управляющий директор агентства Loft PR Studio.
Мероприятие полезно всем, кто хочет строить крепкую корпоративную культуру и сильный бренд компании: HR-специалистам, маркетологам, руководителям PR-служб и PR-специалистам, руководителям IT-подразделений и владельцам бизнеса.
Места ограничены, программа и билеты — на сайте. Если придете вместе с коллегой (HR + PR), получите скидку на совместный билет.
Фото на обложке: Luis Alvarez /
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