В Москве пройдет бизнес-конференция, посвященная инвестициям в белорусскую экономику

20 апреля консалтинговая компания ASER при поддержке Посольства Республики Беларусь в РФ проведет конференцию «Инвестиции в Беларусь: высокие технологии, импортозамещение и логистика». Участие бесплатное.
Мероприятие будет полезно всем, кто планирует реализацию инвестиционных проектов в сфере импортозамещения и высоких технологий, а также заинтересован в белорусской логистической инфраструктуре.
На конференции обсудят вопросы инвестиционного сотрудничества российского и белорусского бизнеса, а также:
- возможности локализации инвестиционных проектов;
- инструменты финансирования инвестиционных проектов;
- строительство логистических и производственных объектов;
- построение логистических цепочек и другие.
Мероприятие откроет Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ. Спикерами выступят эксперты в сфере инвестиций, финансов, строительства и логистики из Беларуси и России.
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
Партнеры мероприятия — Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», юридическая группа REVERA и международная логистическая компания RTL Alliance.
Фото на обложке: Grisha Bruev /
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