В Москве пройдет бизнес-конференция, посвященная инвестициям в белорусскую экономику

20 апреля консалтинговая компания ASER при поддержке Посольства Республики Беларусь в РФ проведет конференцию «Инвестиции в Беларусь: высокие технологии, импортозамещение и логистика». Участие бесплатное.

Мероприятие будет полезно всем, кто планирует реализацию инвестиционных проектов в сфере импортозамещения и высоких технологий, а также заинтересован в белорусской логистической инфраструктуре.

На конференции обсудят вопросы инвестиционного сотрудничества российского и белорусского бизнеса, а также:

возможности локализации инвестиционных проектов;

инструменты финансирования инвестиционных проектов;

строительство логистических и производственных объектов;

построение логистических цепочек и другие.

Мероприятие откроет Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ. Спикерами выступят эксперты в сфере инвестиций, финансов, строительства и логистики из Беларуси и России.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Партнеры мероприятия — Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», юридическая группа REVERA и международная логистическая компания RTL Alliance.

Фото на обложке: Grisha Bruev / Shutterstock