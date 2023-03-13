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В Москве пройдет бизнес-конференция, посвященная инвестициям в белорусскую экономику

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 апреля консалтинговая компания ASER при поддержке Посольства Республики Беларусь в РФ проведет конференцию «Инвестиции в Беларусь: высокие технологии, импортозамещение и логистика». Участие бесплатное.

В Москве пройдет бизнес-конференция, посвященная инвестициям в белорусскую экономику
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Мероприятие будет полезно всем, кто планирует реализацию инвестиционных проектов в сфере импортозамещения и высоких технологий, а также заинтересован в белорусской логистической инфраструктуре.

На конференции обсудят вопросы инвестиционного сотрудничества российского и белорусского бизнеса, а также:

  • возможности локализации инвестиционных проектов;
  • инструменты финансирования инвестиционных проектов;
  • строительство логистических и производственных объектов;
  • построение логистических цепочек и другие.

Мероприятие откроет Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ. Спикерами выступят эксперты в сфере инвестиций, финансов, строительства и логистики из Беларуси и России.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Партнеры мероприятия — Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», юридическая группа REVERA и международная логистическая компания RTL Alliance. 

Фото на обложке: Grisha Bruev / Shutterstock

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