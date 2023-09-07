IT-конференция CrossConf пройдет 15 сентября 2023 года в Москве

Крупнейшая IT-конференция о кроссплатформенной разработке и трендах IT пройдет 15 сентября в Москве. Более 60 экспертов по мобильной разработке, искусственному интеллекту, созданию продуктов, менеджменту представят свежие кейсы и прогнозы развития IT-рынка. Билеты на конференцию — на сайте crossconf.com

Программа конференции разделена на тематические потоки: Mobile crossplatform, Flutter, Product&Design, Management&Teamlead, Тренды: AI&инструменты.

В ней самые актуальные темы и даже премьеры. Например, впервые команда российской операционной системы «Аврора» представит дорожную карту развития фреймворка Flutter на ОС «Аврора».

«Наша задача — не только сделать крупнейшую площадку для разговора о кроссплатформенной разработке, но и объединить экспертов смежных IT-направлений, которые обсудят самые значимые тренды отрасли. Мы придаем большое значение силе горизонтальных связей и кросс-технологичного взаимодействия, поэтому CrossConf — это место для знакомства с вдохновляющими людьми и выбора новых направлений роста», — поделился планами председатель программного комитета CrossConf Петр Чернышев.

На CrossConf пройдет открытая запись подкаста «Гости из IT», где смогут поучаствовать гости конференции. На afterparty всех ждет интеллектуальный тимбилдинг — квиз от знатока «Что? Где? Когда?» Бориса Белозерова.

У конференции CrossConf есть свое мобильное приложение. Оно помогает составлять персональное расписание докладов, ставить оценки спикерам, вести переписку в экспресс-чатах, которые открываются при сканировании QR-кода с бейджа участника. Доступ в приложение открывается по номеру билета.

Партнеры CrossConf 2023 — Friflex, Открытая мобильная платформа и ОС «Аврора», RuStore, «Сколково», Reg.ru, «МойОфис», кофейный бренд «Сварщица Екатерина», нон-фикшн издательство «Бомбора» и другие компании. В 2022 году конференция CrossConf проходила в Иннополисе и собрала более 700 участников из 165 компаний и 30 городов.

CrossConf’23 пройдет в Москве на территории бывшего завода «Красный октябрь» (м.Кропоткинская).

Фото на обложке: предоставлено-пресс-службой CrossConf