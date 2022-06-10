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«ДОМ.РФ» расскажет, как проводить продуктовые исследования мобильных приложений

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16 июня 2022 года пройдет онлайн-конференция от «ДОМ.РФ». Эксперты разберут практические кейсы, поговорят про редизайн приложений, типичные ловушки при исследованиях, юзабилити-тесты и подбор респондентов. Мероприятие бесплатное.

«ДОМ.РФ» расскажет, как проводить продуктовые исследования мобильных приложений

Участники конференции узнают:

  • какие исследовательские методы выбрать и как их использовать;
  • к каким трудностям надо быть готовыми и как их избежать;
  • в чем особенности исследований мобильных приложений.

Среди спикеров:

  • Артем Левчук, Алексей Мальцев, ДОМ.РФ;
  • Константин Ефимов, управляющий партнер в X-Patterns.pro;
  • Дмитрий Мелентьев, researcher в Tiger.Trade;
  • Дмитрий Сатин, CEO USABILITYLAB;
  • Алексей Черношейкин, ведущий аналитик, корпорация МСП.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Фото на обложке: THE YOOTH / Shutterstock

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