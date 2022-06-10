«ДОМ.РФ» расскажет, как проводить продуктовые исследования мобильных приложений

16 июня 2022 года пройдет онлайн-конференция от «ДОМ.РФ». Эксперты разберут практические кейсы, поговорят про редизайн приложений, типичные ловушки при исследованиях, юзабилити-тесты и подбор респондентов. Мероприятие бесплатное.
Участники конференции узнают:
- какие исследовательские методы выбрать и как их использовать;
- к каким трудностям надо быть готовыми и как их избежать;
- в чем особенности исследований мобильных приложений.
Среди спикеров:
- Артем Левчук, Алексей Мальцев, ДОМ.РФ;
- Константин Ефимов, управляющий партнер в X-Patterns.pro;
- Дмитрий Мелентьев, researcher в Tiger.Trade;
- Дмитрий Сатин, CEO USABILITYLAB;
- Алексей Черношейкин, ведущий аналитик, корпорация МСП.
Для участия необходима регистрация на сайте.
Фото на обложке: THE YOOTH /
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