Интересуетесь стартапами и студенческим предпринимательством? Приходите на Skoltech Triple Point

24 мая в рамках StartUp Village пройдет Skoltech Triple Point — конкурс студенческих стартапов. Его цель — помочь студентам успешно пройти все стадии — от идеи до запуска продукта и выхода на рынок. В рамках фестиваля пройдет финал одного из этапов конкурса, а также будут запущены еще два конкурсных трека.
Фестиваль разделен на три трека:
- Energy&ESG — за призовой фонд более 1 млн рублей и возможность вывести проекты на рынок поборются студенческие стартапы в стадии предзапуска. Генеральный партнер — «Энерготехнохаб Петербург».
- SocialTech — пройдут питчи проектов, сосредоточенных на технологических решениях проблем повышения доступности образования, преодоления кризисов и других ключевых проблем, с которыми сталкивается человек. Генеральный партнер — Фонд «Наше будущее».
- IT/AI — студенческие команды ведущих университетов России представят решения в сфере искусственного интеллекта, робототехники и интернета вещей. Организован при поддержке «Сбера» и Okkam.
Помимо питча стартапов участников ждут:
- сессии с идеями для стартапов и экспертами из индустрии;
- лекции о технологиях;
- встреча с менторами из индустрии;
- нетворкинг.
Участие бесплатное, нужна регистрация. Также будет проходить трансляция мероприятия в метавселенной сервиса «КоМета» с интерактивом для участников.
Фото на обложке: SibRapid /
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