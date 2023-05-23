24 мая в рамках StartUp Village пройдет Skoltech Triple Point — конкурс студенческих стартапов. Его цель — помочь студентам успешно пройти все стадии — от идеи до запуска продукта и выхода на рынок. В рамках фестиваля пройдет финал одного из этапов конкурса, а также будут запущены еще два конкурсных трека.

Интересуетесь стартапами и студенческим предпринимательством? Приходите на Skoltech Triple Point