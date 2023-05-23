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Интересуетесь стартапами и студенческим предпринимательством? Приходите на Skoltech Triple Point

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

24 мая в рамках StartUp Village пройдет Skoltech Triple Point — конкурс студенческих стартапов. Его цель — помочь студентам успешно пройти все стадии — от идеи до запуска продукта и выхода на рынок. В рамках фестиваля пройдет финал одного из этапов конкурса, а также будут запущены еще два конкурсных трека.

Интересуетесь стартапами и студенческим предпринимательством? Приходите на Skoltech Triple Point

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фестиваль разделен на три трека:

  1. Energy&ESG — за призовой фонд более 1 млн рублей и возможность вывести проекты на рынок поборются студенческие стартапы в стадии предзапуска. Генеральный партнер — «Энерготехнохаб Петербург». 
  2. SocialTech — пройдут питчи проектов, сосредоточенных на технологических решениях проблем повышения доступности образования, преодоления кризисов и других ключевых проблем, с которыми сталкивается человек. Генеральный партнер — Фонд «Наше будущее».
  3. IT/AI — студенческие команды ведущих университетов России представят решения в сфере искусственного интеллекта, робототехники и интернета вещей. Организован при поддержке «Сбера» и Okkam.

Помимо питча стартапов участников ждут:

  • сессии с идеями для стартапов и экспертами из индустрии;
  • лекции о технологиях;
  • встреча с менторами из индустрии;
  • нетворкинг.

Участие бесплатное, нужна регистрация. Также будет проходить трансляция мероприятия в метавселенной сервиса «КоМета» с интерактивом для участников.

Фото на обложке: SibRapid / Shutterstock

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